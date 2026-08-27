CULINÁRIA

Aprenda a fazer uma versão simples e rápida de brownie com apenas 5 ingredientes

Com preparo em menos de 30 minutos, a receita é perfeita para o lanche da tarde e utiliza itens acessíveis que você tem em casa

Kamila Macedo

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 17:22

Brownie Crédito: Reprodução

Em menos de 30 minutos e usando apenas cinco ingredientes que você já tem no armário, dá para preparar um brownie com textura macia por dentro e casquinha crocante por fora. A receita combina manteiga, ovos, achocolatado, açúcar e farinha de trigo para garantir um lanche da tarde prático e acessível.

Dicas para um brownie perfeito 1 de 4

Ingredientes (10 porções)

5 colheres de manteiga;

3 ovos;

3 xícaras de achocolatado;

6 colheres de açúcar;

12 colheres de farinha de trigo.

Modo de preparo (30 minutos)

Comece derretendo a manteiga e reserve-a para que esfrie ligeiramente. Enquanto isso, em outro recipiente, bata bem os ovos com o açúcar até obter uma mistura homogênea.

Em seguida, adicione a manteiga derretida à mistura de ovos e açúcar, mexendo bem. Acrescente o achocolatado e a farinha de trigo, incorporando todos os ingredientes até formar uma massa uniforme.