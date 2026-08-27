Aprenda a fazer uma versão simples e rápida de brownie com apenas 5 ingredientes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 17:22
Em menos de 30 minutos e usando apenas cinco ingredientes que você já tem no armário, dá para preparar um brownie com textura macia por dentro e casquinha crocante por fora. A receita combina manteiga, ovos, achocolatado, açúcar e farinha de trigo para garantir um lanche da tarde prático e acessível.
Dicas para um brownie perfeito
Ingredientes (10 porções)
5 colheres de manteiga;
3 ovos;
3 xícaras de achocolatado;
6 colheres de açúcar;
12 colheres de farinha de trigo.
Modo de preparo (30 minutos)
Comece derretendo a manteiga e reserve-a para que esfrie ligeiramente. Enquanto isso, em outro recipiente, bata bem os ovos com o açúcar até obter uma mistura homogênea.
Em seguida, adicione a manteiga derretida à mistura de ovos e açúcar, mexendo bem. Acrescente o achocolatado e a farinha de trigo, incorporando todos os ingredientes até formar uma massa uniforme.
Por fim, despeje a massa em uma forma untada com manteiga e polvilhada com achocolatado. Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos. Depois, está pronto para saborear.