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Aprenda a fazer uma versão simples e rápida de brownie com apenas 5 ingredientes

Com preparo em menos de 30 minutos, a receita é perfeita para o lanche da tarde e utiliza itens acessíveis que você tem em casa

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 17:22

Brownie
Brownie Crédito: Reprodução

Em menos de 30 minutos e usando apenas cinco ingredientes que você já tem no armário, dá para preparar um brownie com textura macia por dentro e casquinha crocante por fora. A receita combina manteiga, ovos, achocolatado, açúcar e farinha de trigo para garantir um lanche da tarde prático e acessível.

Dicas para um brownie perfeito

Adicione pitadas de sal no preparo, pois elas ajudam a intensificar o sabor do chocolate (Imagem: etorres | Shutterstock) por Imagem: etorres | Shutterstock
Mantenha a leveza da massa incorporando a farinha de trigo de forma delicada (Imagem: etorres| Shutterstock) por Imagem: etorres| Shutterstock
Atente-se ao tempo ao utilizar assadeiras de metal, já que esse material acelera o assamento (Imagem: etorres | Shutterstock) por
Incremente a receita adicionando nozes e castanhas a gosto para conferir um toque marcante (Imagem: Yuphayao Pooh’s | Shutterstock) por
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Adicione pitadas de sal no preparo, pois elas ajudam a intensificar o sabor do chocolate (Imagem: etorres | Shutterstock) por Imagem: etorres | Shutterstock

Ingredientes (10 porções)

5 colheres de manteiga;

3 ovos;

3 xícaras de achocolatado;

6 colheres de açúcar;

12 colheres de farinha de trigo.

Modo de preparo (30 minutos)

Comece derretendo a manteiga e reserve-a para que esfrie ligeiramente. Enquanto isso, em outro recipiente, bata bem os ovos com o açúcar até obter uma mistura homogênea.

Em seguida, adicione a manteiga derretida à mistura de ovos e açúcar, mexendo bem. Acrescente o achocolatado e a farinha de trigo, incorporando todos os ingredientes até formar uma massa uniforme.

Por fim, despeje a massa em uma forma untada com manteiga e polvilhada com achocolatado. Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos. Depois, está pronto para saborear. 

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