RECEITA

Aprenda a fazer vitamina de banana saudável com apenas 3 ingredientes

Confira o passo a passo dessa bebida cremosa, perfeita para o café da manhã ou lanche da tarde

Kamila Macedo

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 17:40

Vitamina de banana é uma receita prática, cremosa e naturalmente doce, que exige poucos ingredientes Crédito: etorres | Shutterstock

A vitamina de banana é uma excelente opção para o café da manhã ou para um lanche rápido ao longo do dia. Docinha, saudável e preparada com poucos ingredientes, ela se destaca pela praticidade e pelo valor nutritivo.

O segredo para dispensar o açúcar refinado é utilizar bananas bem maduras, que garantem uma doçura natural. Se ainda assim preferir uma vitamina mais doce, vale adicionar um pouco de mel ou o adoçante de sua preferência.

Além de nutritiva, é uma receita extremamente versátil. Para quem busca uma alternativa sem lactose, basta substituir o leite de vaca por um vegetal; o leite de coco caseiro, por exemplo, harmoniza super bem com o sabor da banana.

Se a ideia for uma bebida mais encorpada, congelar as rodelas de banana antes de bater transforma a vitamina em uma mistura super cremosa. Você também pode enriquecer a receita adicionando um copinho de iogurte natural, um toque de cacau em pó, algumas folhinhas de hortelã ou uma colher de manteiga de amendoim para uma versão mais energética.

Benefícios da banana para a saúde 1 de 12

Ingredientes

4 bananas pequenas (cerca de 200g), de preferência bem maduras (prata ou nanica);

300 ml de leite (integral, desnatado ou vegetal, como o de coco caseiro);

2 colheres de sopa de aveia em flocos;

Gelo a gosto (opcional).

Modo de preparo

Comece separando todos os ingredientes na bancada para organizar a produção. Descasque as bananas e corte em rodelas. Se tiver congelar as rodelas previamente, sua vitamina ficará ainda mais cremosa.

No liquidificador, despeje o leite e adicione metade das rodelas de banana. Bata em velocidade média por 1 minuto até começar a triturar. Em seguida, acrescente o restante da banana e bata por mais 1 minuto para garantir que a mistura fique bem homogênea.

Adicione a aveia em flocos e continue batendo até obter uma textura uniforme e aveludada. Caso prefira a bebida bem gelada e refrescante, adicione o gelo por último e bata apenas o suficiente para triturar as pedras.