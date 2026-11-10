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Aprenda a fazer vitamina de banana saudável com apenas 3 ingredientes

Confira o passo a passo dessa bebida cremosa, perfeita para o café da manhã ou lanche da tarde

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 17:40

Vitamina de banana
Vitamina de banana é uma receita prática, cremosa e naturalmente doce, que exige poucos ingredientes Crédito: etorres | Shutterstock

A vitamina de banana é uma excelente opção para o café da manhã ou para um lanche rápido ao longo do dia. Docinha, saudável e preparada com poucos ingredientes, ela se destaca pela praticidade e pelo valor nutritivo.

O segredo para dispensar o açúcar refinado é utilizar bananas bem maduras, que garantem uma doçura natural. Se ainda assim preferir uma vitamina mais doce, vale adicionar um pouco de mel ou o adoçante de sua preferência.

Além de nutritiva, é uma receita extremamente versátil. Para quem busca uma alternativa sem lactose, basta substituir o leite de vaca por um vegetal; o leite de coco caseiro, por exemplo, harmoniza super bem com o sabor da banana.

Se a ideia for uma bebida mais encorpada, congelar as rodelas de banana antes de bater transforma a vitamina em uma mistura super cremosa. Você também pode enriquecer a receita adicionando um copinho de iogurte natural, um toque de cacau em pó, algumas folhinhas de hortelã ou uma colher de manteiga de amendoim para uma versão mais energética.

Benefícios da banana para a saúde

A banana é rica em potássio, que é um mineral essencial para funções do organismo, como a regulação da pressão arterial e a regulação muscular por Imagem: Julie208 | Shutterstock
A banana oferece energia rápida, fibras e minerais que ajudam no dia a dia por Imagem: Farion_O | Shutterstock
Por ser fonte de energia rápida, virou queridinha dos pré-treinos por Imagem: Ravsky | Shutterstock
Uma das vantagens da banana é a praticidade: não precisa lavar, descascar é rápido e não exige refrigeração  por Imagem: Alieva Liubov | Shutterstock
A banana já faz parte da cultura brasileira, estando inserida em diferentes refeições por Imagem: TalyaAL | Shutterstock
A banana permite diversas formas de consumo e diferentes preparações por Imagem: Magdalena Paluchowska | Shutterstock
Com a banana, é possível adoçar receitas e até substituir o açúcar por Imagem: vipvn | Shutterstock
A banana também ajuda na recuperação energética, ou seja, depois da atividade física por Imagem: Esin Deniz | Shutterstock
Bananas são fonte de fibras por Shutterstock
A banana tem triptofano, uma substância que ajuda na regulação do humor, do apetite e do sono. por Shutterstock
A banana permite diversas formas de consumo e diferentes preparações por IMAGEM GERADA POR IA
A banana oferece energia rápida, fibras e minerais que ajudam no dia a dia por Reprodução
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A banana é rica em potássio, que é um mineral essencial para funções do organismo, como a regulação da pressão arterial e a regulação muscular por Imagem: Julie208 | Shutterstock

Ingredientes

4 bananas pequenas (cerca de 200g), de preferência bem maduras (prata ou nanica);

300 ml de leite (integral, desnatado ou vegetal, como o de coco caseiro);

2 colheres de sopa de aveia em flocos;

Gelo a gosto (opcional).

Modo de preparo

Comece separando todos os ingredientes na bancada para organizar a produção. Descasque as bananas e corte em rodelas. Se tiver congelar as rodelas previamente, sua vitamina ficará ainda mais cremosa.

No liquidificador, despeje o leite e adicione metade das rodelas de banana. Bata em velocidade média por 1 minuto até começar a triturar. Em seguida, acrescente o restante da banana e bata por mais 1 minuto para garantir que a mistura fique bem homogênea.

Adicione a aveia em flocos e continue batendo até obter uma textura uniforme e aveludada. Caso prefira a bebida bem gelada e refrescante, adicione o gelo por último e bata apenas o suficiente para triturar as pedras.

Como as bananas maduras já deixam a bebida naturalmente doce, não há necessidade de adoçar. No entanto, se quiser um toque a mais de doçura, misture um fio de mel ou adoçante antes de desligar o aparelho. Sirva imediatamente.

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Receita Banana

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