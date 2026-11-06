Aprenda a preparar um creme de abóbora cremoso, nutritivo e fácil de fazer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 05:00
Cremoso e fácil de preparar, o creme de abóbora é uma opção para quem busca uma refeição saborosa e reconfortante. A receita combina ingredientes como alho-poró, cebola e gengibre, que ajudam a realçar o sabor do legume. Para finalizar, um molho de iogurte natural com pimenta Síria e raspas de laranja acrescenta um toque especial ao prato.
Além de aproveitar a polpa, é possível utilizar a casca da abóbora para preparar um aperitivo crocante na airfryer. Outra vantagem é que o creme pode ser armazenado em porções individuais e congelado, facilitando as refeições em dias corridos.
Dicas para preparar o creme de abóbora perfeito
1 abóbora japonesa (1,5 kg);
1 alho-poró (400 gramas);
1 cebola (200 gramas);
1 pedaço de gengibre;
2 colheres de sopa de manteiga;
300 ml de creme de leite;
1 pote de iogurte natural (75 gramas);
1,8 litros de água;
1/2 colher de chá de pimenta Síria (ou a gosto);
1/2 colher de sopa de sal (ou a gosto);
1 colher de sopa de raspas de laranja-bahia.
No início do preparo, para facilitar a retirada da casca da abóbora, corte ao meio e leve as metades ao micro-ondas por cerca de três minutos. Em seguida, retire as fibras com o auxílio de uma colher e reserve as cascas, caso queira aproveitá-las em outra preparação.
Descasque e corte a cebola em cubos pequenos. Lave o alho-poró e corte em rodelas. Retire a casca e as sementes da abóbora e corte a polpa em pedaços médios. Descasque o gengibre e pique em pedaços pequenos.
Em uma panela média, em fogo alto, derreta a manteiga. Acrescente a cebola e o alho-poró e refogue por aproximadamente dois minutos. Depois, adicione os pedaços de abóbora e misture para incorporar os sabores. Tempere com sal e gengibre.
Coloque a água até cobrir os ingredientes e acrescente o creme de leite. Misture bem e, assim que levantar fervura, reduza o fogo. Tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos, ou até que a abóbora esteja macia.
Com um mixer, bata os ingredientes na própria panela até obter um creme homogêneo. Se preferir, transfira o conteúdo para um liquidificador e bata até ficar liso. Caso a consistência esteja muito espessa, acrescente um pouco mais de água.
Para preparar o molho, coloque o iogurte natural em um recipiente pequeno e misture com a pimenta Síria, o sal e as raspas de laranja.
Sirva o creme em pratos fundos ou tigelas. Coloque um pouco do molho de iogurte no centro e mexa delicadamente com uma colher para formar desenhos na superfície. Se desejar, finalize com mais pimenta Síria e sementes de abóbora torradas.