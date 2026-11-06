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Aprenda a preparar um creme de abóbora cremoso, nutritivo e fácil de fazer

Receita leva alho-poró, gengibre e um toque de laranja, além de molho de iogurte para finalizar o prato

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 05:00

Creme de abóbora
Creme de abóbora é uma receita prática e reconfortante para aquecer seus dias com muito sabor, com zero desperdício Crédito: Aniela Straszewska | Shutterstock

Cremoso e fácil de preparar, o creme de abóbora é uma opção para quem busca uma refeição saborosa e reconfortante. A receita combina ingredientes como alho-poró, cebola e gengibre, que ajudam a realçar o sabor do legume. Para finalizar, um molho de iogurte natural com pimenta Síria e raspas de laranja acrescenta um toque especial ao prato.

Além de aproveitar a polpa, é possível utilizar a casca da abóbora para preparar um aperitivo crocante na airfryer. Outra vantagem é que o creme pode ser armazenado em porções individuais e congelado, facilitando as refeições em dias corridos.

Dicas para preparar o creme de abóbora perfeito

Facilite a retirada da casca: antes de descascar a abóbora, corte-a ao meio e leve ao micro-ondas por aproximadamente três minutos. O aquecimento ajuda a amolecer a casca e facilita o manuseio. por Imagem: Nata Bene | Shutterstock
Aproveite as cascas: em vez de descartá-las, transforme-as em um aperitivo crocante. Corte em filetes, tempere com sal, azeite e lemon pepper e leve à airfryer por cerca de dez minutos. por Aniela Straszewska | Shutterstock
Acerte a consistência: se o creme ficar muito grosso depois de bater, acrescente água aos poucos até alcançar a textura desejada. por Imagem: Fattyplace | Shutterstock
Capriche na finalização: o molho de iogurte com pimenta Síria e raspas de laranja acrescenta frescor e combina com o sabor adocicado da abóbora. As sementes torradas também podem ser utilizadas para dar crocância ao prato. por Imagem: ArtCookStudio | Shutterstock
Congele em porções individuais: o creme de abóbora pode ser armazenado em marmitinhas e levado ao congelador. Assim, fica mais fácil ter uma refeição pronta para os dias frios e corridos. Para consumir, descongele na geladeira e aqueça antes de servir. por
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Facilite a retirada da casca: antes de descascar a abóbora, corte-a ao meio e leve ao micro-ondas por aproximadamente três minutos. O aquecimento ajuda a amolecer a casca e facilita o manuseio. por Imagem: Nata Bene | Shutterstock

Ingredientes

1 abóbora japonesa (1,5 kg);

1 alho-poró (400 gramas);

1 cebola (200 gramas);

1 pedaço de gengibre;

2 colheres de sopa de manteiga;

300 ml de creme de leite;

1 pote de iogurte natural (75 gramas);

1,8 litros de água;

1/2 colher de chá de pimenta Síria (ou a gosto);

1/2 colher de sopa de sal (ou a gosto);

1 colher de sopa de raspas de laranja-bahia.

Modo de preparo

No início do preparo, para facilitar a retirada da casca da abóbora, corte ao meio e leve as metades ao micro-ondas por cerca de três minutos. Em seguida, retire as fibras com o auxílio de uma colher e reserve as cascas, caso queira aproveitá-las em outra preparação.

Descasque e corte a cebola em cubos pequenos. Lave o alho-poró e corte em rodelas. Retire a casca e as sementes da abóbora e corte a polpa em pedaços médios. Descasque o gengibre e pique em pedaços pequenos.

Em uma panela média, em fogo alto, derreta a manteiga. Acrescente a cebola e o alho-poró e refogue por aproximadamente dois minutos. Depois, adicione os pedaços de abóbora e misture para incorporar os sabores. Tempere com sal e gengibre.

Coloque a água até cobrir os ingredientes e acrescente o creme de leite. Misture bem e, assim que levantar fervura, reduza o fogo. Tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos, ou até que a abóbora esteja macia.

Com um mixer, bata os ingredientes na própria panela até obter um creme homogêneo. Se preferir, transfira o conteúdo para um liquidificador e bata até ficar liso. Caso a consistência esteja muito espessa, acrescente um pouco mais de água.

Para preparar o molho, coloque o iogurte natural em um recipiente pequeno e misture com a pimenta Síria, o sal e as raspas de laranja.

Sirva o creme em pratos fundos ou tigelas. Coloque um pouco do molho de iogurte no centro e mexa delicadamente com uma colher para formar desenhos na superfície. Se desejar, finalize com mais pimenta Síria e sementes de abóbora torradas.

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Tags:

Receita Abobora

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