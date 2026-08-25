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Aprenda a receita do bolo de chocolate perfeito, com casquinha crocante por fora e massa úmida e muito fofinha por dentro

Receita combina cobertura sequinha por fora com bolo macio e molhadinho por dentro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17:00

O bolo de chocolate ganha uma casquinha crocante por cima, enquanto a massa permanece macia e úmida por dentro
O bolo de chocolate ganha uma casquinha crocante por cima, enquanto a massa permanece macia e úmida por dentro Crédito: Reprodução

Poucas combinações funcionam tão bem no café da tarde quanto um bolo de chocolate recém-preparado. Para quem gosta da receita caseira, uma versão chama atenção pelo contraste de texturas: a cobertura forma uma casquinha fina e crocante enquanto a massa permanece macia e úmida por dentro.

Bolo de Chocolate

O bolo de chocolate ganha uma casquinha crocante por cima, enquanto a massa permanece macia e úmida por dentro por Reprodução
A cobertura deve ser espalhada ainda quente sobre o bolo recém-assado para conseguir o efeito desejado por Reprodução
O açúcar da cobertura ajuda a formar a tradicional casquinha que endurece depois que esfria por Reprodução
Evitar tempo demais no forno é um dos principais cuidados para que a massa não fique seca por Reprodução
A cobertura leva açúcar, chocolate em pó, manteiga e leite e é preparada rapidamente no fogo por Reprodução
O leite morno ajuda no preparo de uma massa mais macia e homogênea por Reprodução
Chocolate em pó 50% cacau deixa o sabor mais intenso e evita que o bolo fique excessivamente doce por Reprodução
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O bolo de chocolate ganha uma casquinha crocante por cima, enquanto a massa permanece macia e úmida por dentro por Reprodução

O segredo para conseguir esse resultado está tanto no preparo da massa quanto no ponto da cobertura. A água ou o leite morno ajudam na textura do bolo, enquanto evitar tempo excessivo de forno é importante para que ele não fique ressecado. Já a tradicional casquinha é feita com uma cobertura à base de açúcar e chocolate, que endurece conforme esfria.

A receita é simples, leva ingredientes comuns e pode ser servida tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde.

 Bolo de chocolate com casquinha crocante

Para a massa, são necessários 3 ovos, 1 e 1/2 xícara de açúcar, 1/2 xícara de óleo, 1 xícara de leite morno, 1 xícara de chocolate em pó 50% cacau, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento.

Comece misturando os ovos e o açúcar. Acrescente o óleo e o leite morno e, em seguida, adicione o chocolate em pó e a farinha de trigo aos poucos. Quando a massa estiver homogênea, incorpore o fermento delicadamente.

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Transfira para uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos. O cuidado nessa etapa é não deixar o bolo assar além do necessário, o que pode retirar umidade da massa.

Como fazer a casquinha de chocolate

Para a cobertura, separe 1 xícara de açúcar, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga e 5 colheres de sopa de leite.

Coloque tudo em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até levantar fervura e engrossar levemente. A presença do açúcar é fundamental para criar o efeito desejado: depois que a cobertura é espalhada e esfria, ela cristaliza e ganha a textura mais firme característica da casquinha.

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Despeje a cobertura ainda quente sobre o bolo. Depois, é só esperar esfriar antes de cortar. O resultado é uma camada de chocolate que quebra levemente por cima, contrastando com a massa macia e úmida.

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