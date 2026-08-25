Aprenda a receita do bolo de chocolate perfeito, com casquinha crocante por fora e massa úmida e muito fofinha por dentro

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Fernanda Varela
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17:00
Poucas combinações funcionam tão bem no café da tarde quanto um bolo de chocolate recém-preparado. Para quem gosta da receita caseira, uma versão chama atenção pelo contraste de texturas: a cobertura forma uma casquinha fina e crocante enquanto a massa permanece macia e úmida por dentro.
Bolo de Chocolate
O segredo para conseguir esse resultado está tanto no preparo da massa quanto no ponto da cobertura. A água ou o leite morno ajudam na textura do bolo, enquanto evitar tempo excessivo de forno é importante para que ele não fique ressecado. Já a tradicional casquinha é feita com uma cobertura à base de açúcar e chocolate, que endurece conforme esfria.
A receita é simples, leva ingredientes comuns e pode ser servida tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde.
Para a massa, são necessários 3 ovos, 1 e 1/2 xícara de açúcar, 1/2 xícara de óleo, 1 xícara de leite morno, 1 xícara de chocolate em pó 50% cacau, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento.
Comece misturando os ovos e o açúcar. Acrescente o óleo e o leite morno e, em seguida, adicione o chocolate em pó e a farinha de trigo aos poucos. Quando a massa estiver homogênea, incorpore o fermento delicadamente.
Transfira para uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos. O cuidado nessa etapa é não deixar o bolo assar além do necessário, o que pode retirar umidade da massa.
Como fazer a casquinha de chocolate
Para a cobertura, separe 1 xícara de açúcar, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga e 5 colheres de sopa de leite.
Coloque tudo em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até levantar fervura e engrossar levemente. A presença do açúcar é fundamental para criar o efeito desejado: depois que a cobertura é espalhada e esfria, ela cristaliza e ganha a textura mais firme característica da casquinha.
Despeje a cobertura ainda quente sobre o bolo. Depois, é só esperar esfriar antes de cortar. O resultado é uma camada de chocolate que quebra levemente por cima, contrastando com a massa macia e úmida.