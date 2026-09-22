Aprenda a transformar o pão adormecido em uma rabanada deliciosa

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Kamila Macedo
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:00
A rabanada é um verdadeiro clássico das festas de fim de ano. Embora seja a grande estrela dessas ocasiões, sua simplicidade faz com que seja uma ótima escolha para o dia a dia, aproveitando perfeitamente o pão adormecido que está sobrando na despensa.
Com a adição de leite condensado na mistura, o preparo ganha uma textura única e um sabor adocicado que conquista logo na primeira mordida, perfeito para acompanhar um café fresquinho.
Dicas de preparo para suas rabanadas
3 pães franceses amanhecidos;
2 xícaras (chá) de leite;
1/2 lata de leite condensado;
3 ovos;
1/2 xícara (chá) de óleo para fritar;
Açúcar e canela em pó a gosto para polvilhar.
Com a ajuda de uma faca, corte cada pão em 4 fatias na diagonal e reserve. Em uma tigela, misture o leite com o leite condensado até obter um líquido homogêneo. Em outra tigela, quebre os ovos um a um e bata-os levemente com um garfo para misturar claras e gemas. Separe também um prato fundo com papel-toalha para escorrer as rabanadas depois da fritura.
Leve uma frigideira com o óleo ao fogo médio para aquecer. Pegue algumas fatias de pão, mergulhe-as na mistura de leite com leite condensado e deixe de molho por cerca de 1 minuto, garantindo que o centro fique bem úmido.
Retire as fatias do líquido, deixe escorrer o excesso e passe-as rapidamente pelos ovos batidos. Coloque imediatamente na frigideira quente e deixe dourar por aproximadamente 2 minutos de cada lado, controlando o fogo para não queimar.
Com o auxílio de uma escumadeira, retire as rabanadas da frigideira e transfira-as para o prato forrado com papel-toalha para remover o excesso de óleo. Repita o processo até finalizar todas as fatias.
Por fim, misture o açúcar e a canela em pó em um prato e polvilhe generosamente sobre as rabanadas ainda mornas. Sirva a seguir para aproveitar a textura crocante por fora e cremosa por dentro.