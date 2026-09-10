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Aprenda a fazer um bolo de banana com aveia para adoçar seu café da manhã

Com farinha integral, aveia em flocos e um toque de canela, o bolo fica pronto em 40 minutos de forno

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:00

Bolo de banana
Rico em fibras e fácil de fazer, o bolo de banana com aveia é uma opção nutritiva e prática para o café da manhã Crédito: SAM THOMAS A | Shutterstock

Se você procura uma opção rápida para dar mais sabor ao café da manhã sem complicar a rotina, o bolo de banana com aveia é a escolha ideal. Com ingredientes simples e preparo fácil, a receita resulta em uma massa gostosa, levemente aromatizada pela canela e perfeita para acompanhar uma xícara de café recém-passado.

Bolo de banana

Bolo de banana por Imagem: SAM THOMAS A | Shutterstock
Bolo de amêndoas com banana por Imagem: Elena Veselova | Shutterstock
Bolo de casca de banana por
Bolo de banana por
Bolo de banana com nozes por
Bolo de banana com linhaça por
Bolo de banana com amêndoas por
1 de 7
Bolo de banana por Imagem: SAM THOMAS A | Shutterstock

Ingredientes

2 bananas-prata maduras;

2 ovos;

½ xícara (chá) de óleo;

½ xícara (chá) de açúcar;

½ xícara (chá) de farinha de trigo;

½ xícara (chá) de farinha de trigo integral;

½ xícara (chá) de aveia em flocos;

1 colher (chá) de fermento em pó;

1 colher (chá) de canela em pó;

óleo (ou manteiga) e farinha de trigo para untar e polvilhar.

Modo de preparo

O primeiro passo é ligar o forno a 200 °C para garantir a temperatura ideal no momento de assar. Enquanto o forno aquece, prepare a forma de bolo, untando com óleo ou manteiga e polvilhando farinha de trigo por toda a superfície. Em seguida, em outro recipiente, descasque as bananas e utilize um garfo para amassá-las.

Na sequência, escolha uma tigela funda e bata os ovos com o óleo até que fique homogêneo. Adicione a banana amassada e mexa. Vá acrescentando gradualmente o açúcar, as duas farinhas e a aveia, misturando a massa a cada novo item. Finalize adicionando a canela e o fermento, incorporando ambos delicadamente.

Despeje o conteúdo na forma. Leve ao forno por cerca de 40 minutos ou até notar a massa bem dourada. O teste do palito ajuda a confirmar o ponto: espete no centro e, se sair limpo, pode retirar do forno. Aguarde o bolo ficar morno para desenformar com facilidade e sirva.

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