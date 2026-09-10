Aprenda a fazer um bolo de banana com aveia para adoçar seu café da manhã

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Kamila Macedo
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:00
Se você procura uma opção rápida para dar mais sabor ao café da manhã sem complicar a rotina, o bolo de banana com aveia é a escolha ideal. Com ingredientes simples e preparo fácil, a receita resulta em uma massa gostosa, levemente aromatizada pela canela e perfeita para acompanhar uma xícara de café recém-passado.
Bolo de banana
2 bananas-prata maduras;
2 ovos;
½ xícara (chá) de óleo;
½ xícara (chá) de açúcar;
½ xícara (chá) de farinha de trigo;
½ xícara (chá) de farinha de trigo integral;
½ xícara (chá) de aveia em flocos;
1 colher (chá) de fermento em pó;
1 colher (chá) de canela em pó;
óleo (ou manteiga) e farinha de trigo para untar e polvilhar.
O primeiro passo é ligar o forno a 200 °C para garantir a temperatura ideal no momento de assar. Enquanto o forno aquece, prepare a forma de bolo, untando com óleo ou manteiga e polvilhando farinha de trigo por toda a superfície. Em seguida, em outro recipiente, descasque as bananas e utilize um garfo para amassá-las.
Na sequência, escolha uma tigela funda e bata os ovos com o óleo até que fique homogêneo. Adicione a banana amassada e mexa. Vá acrescentando gradualmente o açúcar, as duas farinhas e a aveia, misturando a massa a cada novo item. Finalize adicionando a canela e o fermento, incorporando ambos delicadamente.
Despeje o conteúdo na forma. Leve ao forno por cerca de 40 minutos ou até notar a massa bem dourada. O teste do palito ajuda a confirmar o ponto: espete no centro e, se sair limpo, pode retirar do forno. Aguarde o bolo ficar morno para desenformar com facilidade e sirva.