RECEITA

Aprenda como fazer creme de milho cremoso com poucos ingredientes

Preparação leva poucos ingredientes e pode ganhar versões com queijo, bacon ou frango desfiado

Kamila Macedo

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17:16

Confira o passo a passo da receita de creme de milho Crédito: New Africa | Shutterstock

Cremoso e fácil de preparar, o creme de milho é uma opção versátil para acompanhar diferentes refeições. Feito com ingredientes simples, o prato combina o sabor levemente adocicado do milho com temperos que deixam a receita ainda mais saborosa. Além da versão tradicional, é possível incrementar o preparo com queijo, bacon, linguiça calabresa ou frango desfiado.

A receita também permite adaptações para diferentes preferências alimentares, como a substituição do leite e da manteiga por alternativas sem lactose e de origem vegetal.

Dicas para preparar um creme de milho perfeito 1 de 5

Ingredientes

2 latas de milho verde;

2 xícaras de chá de leite;

2 colheres de sopa de manteiga;

½ cebola picada;

1 dente de alho picado;

Sal e pimenta a gosto;

Páprica doce ou picante a gosto;

1 colher de sopa de cheiro-verde picado.

Modo de preparo

Comece escorrendo a água do milho. Se preferir, lave os grãos em água corrente para amenizar o gosto de conserva. Pique a cebola em cubinhos pequenos e fatie o alho bem fininho.

No liquidificador, coloque uma lata de milho e o leite. Bata por aproximadamente dois minutos, até obter uma mistura homogênea. Reserve.

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho e continue mexendo por cerca de um minuto, até começar a dourar.

Adicione a outra lata de milho e tempere com sal, pimenta e páprica a gosto. Misture bem e refogue por aproximadamente dois minutos, mexendo para evitar que os ingredientes grudem no fundo da panela.

Em seguida, despeje a mistura batida no liquidificador e mexa bem. Deixe cozinhar por cerca de dois minutos ou até o creme engrossar. Durante esse processo, continue mexendo para evitar a formação de grumos.