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Aprenda como fazer creme de milho cremoso com poucos ingredientes

Preparação leva poucos ingredientes e pode ganhar versões com queijo, bacon ou frango desfiado

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17:16

Creme de milho
Confira o passo a passo da receita de creme de milho Crédito: New Africa | Shutterstock

Cremoso e fácil de preparar, o creme de milho é uma opção versátil para acompanhar diferentes refeições. Feito com ingredientes simples, o prato combina o sabor levemente adocicado do milho com temperos que deixam a receita ainda mais saborosa. Além da versão tradicional, é possível incrementar o preparo com queijo, bacon, linguiça calabresa ou frango desfiado.

A receita também permite adaptações para diferentes preferências alimentares, como a substituição do leite e da manteiga por alternativas sem lactose e de origem vegetal. 

Dicas para preparar um creme de milho perfeito

Experimente diferentes temperos: Além do sal, da pimenta e da páprica, é possível utilizar tomilho, cominho, colorau, manjericão, curry, coentro, tempero baiano, açafrão-da-terra e lemon pepper. Pimentão, pimenta-dedo-de-moça sem sementes e pimenta-de-cheiro também podem trazer novos sabores. O ideal é escolher de duas a três combinações para não mascarar o gosto do milho. (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
Incremente com bacon ou linguiça calabresa: Adicione cubinhos de bacon ou linguiça calabresa bem fritinhos. Os ingredientes trazem sabor defumado, textura e um contraste interessante com a doçura natural do milho. Também é possível utilizar os dois na mesma preparação. (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock) por
Acrescente queijo para ganhar cremosidade: Uma maneira simples de deixar o preparo ainda mais cremoso é adicionar queijo. Mussarela, gouda e gruyère são boas opções, pois derretem com facilidade. Também é possível utilizar cheddar ou requeijão. Para um sabor mais intenso, experimente acrescentar gorgonzola. Na finalização, parmesão ralado também combina com a receita. (Imagem: nblx | Shutterstock) por
Substitua o leite por leite de coco: O leite de coco pode substituir o leite tradicional e deixar a preparação mais encorpada. Como o ingrediente tem um sabor levemente adocicado, assim como o milho, vale caprichar nos temperos para equilibrar o resultado. Algumas gotas de suco de limão também ajudam a acrescentar acidez. (Imagem: nelea33 | Shutterstock) por
Aposte no frango desfiado: O frango desfiado é outra opção para incrementar a receita. Prepare a carne bem temperada e refogue junto com a cebola antes de acrescentar o milho. Uma pitada de açafrão-da-terra ajuda a dar cor ao prato, enquanto a textura macia do frango combina com a cremosidade do creme.  (Imagem: Antonova Ganna | Shutterstock) por Imagem: Antonova Ganna | Shutterstock
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Experimente diferentes temperos: Além do sal, da pimenta e da páprica, é possível utilizar tomilho, cominho, colorau, manjericão, curry, coentro, tempero baiano, açafrão-da-terra e lemon pepper. Pimentão, pimenta-dedo-de-moça sem sementes e pimenta-de-cheiro também podem trazer novos sabores. O ideal é escolher de duas a três combinações para não mascarar o gosto do milho. (Imagem: New Africa | Shutterstock) por

Ingredientes

2 latas de milho verde;

2 xícaras de chá de leite;

2 colheres de sopa de manteiga;

½ cebola picada;

1 dente de alho picado;

Sal e pimenta a gosto;

Páprica doce ou picante a gosto;

1 colher de sopa de cheiro-verde picado.

Modo de preparo

Comece escorrendo a água do milho. Se preferir, lave os grãos em água corrente para amenizar o gosto de conserva. Pique a cebola em cubinhos pequenos e fatie o alho bem fininho.

No liquidificador, coloque uma lata de milho e o leite. Bata por aproximadamente dois minutos, até obter uma mistura homogênea. Reserve.

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho e continue mexendo por cerca de um minuto, até começar a dourar.

Adicione a outra lata de milho e tempere com sal, pimenta e páprica a gosto. Misture bem e refogue por aproximadamente dois minutos, mexendo para evitar que os ingredientes grudem no fundo da panela.

Em seguida, despeje a mistura batida no liquidificador e mexa bem. Deixe cozinhar por cerca de dois minutos ou até o creme engrossar. Durante esse processo, continue mexendo para evitar a formação de grumos.

Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e misture. Sirva ainda quente.

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Receita Creme de Milho

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