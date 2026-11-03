CULINÁRIA

Aprenda como fazer o clássico donut rosa do Homer Simpson

Inspirada na famosa animação, essa receita ensina a preparar o tradicional doce com cobertura rosa e confeitos em casa

Kamila Macedo

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 16:05

Veja como preparar donut do Homer de "Os Simpsons" Crédito: Shutterstock | Reprodução

Na animação “Os Simpsons”, o protagonista Homer Simpson sempre demonstra sua paixão por um doce especial ao longo dos episódios: um donut com cobertura cor-de-rosa e confeitos por cima.

Preparar o donut perfeito, semelhante ao apresentado no desenho, não exige tanta prática na cozinha, mas é necessário prestar atenção ao passo a passo. É preciso ter paciência para esperar o tempo indicado de descanso da massa e manusear com cuidado a fritura por imersão.

O passo a passo do donut perfeito 1 de 5

Ingredientes

250 gramas de farinha;

8 gramas de fermento;

8 gramas de sal;

25 gramas de açúcar;

25 gramas de manteiga;

1 ovo;

1 gema de ovo;

75 ml de leite;

15 ml de extrato de baunilha;

100 gramas de açúcar de confeiteiro;

1/8 de colher de chá de corante alimentício rosa;

1/4 de colher de chá de granulado.

Modo de preparo

Misture a farinha, o fermento, o sal e o açúcar em uma tigela. Em seguida, adicione o ovo inteiro, a gema e o leite, mexendo até formar uma massa.

Acrescente a manteiga e o extrato de baunilha, continuando a amassar até que a mistura fique lisa. Cubra a massa e deixe fermentar por 20 minutos.

Abra a massa com um quarto de polegada de espessura e corte os formatos de rosca. Deixe a massa fermentar novamente por mais 20 minutos.

Frite em óleo a 180°C até dourar. Para a cobertura, misture o açúcar de confeiteiro com o corante rosa e um pouco de água até formar o glacê. Depois que os donuts estiverem frios, mergulhe no glacê e decore com os confeitos.