Aprenda como fazer o clássico donut rosa do Homer Simpson

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Kamila Macedo
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 16:05
Na animação “Os Simpsons”, o protagonista Homer Simpson sempre demonstra sua paixão por um doce especial ao longo dos episódios: um donut com cobertura cor-de-rosa e confeitos por cima.
Preparar o donut perfeito, semelhante ao apresentado no desenho, não exige tanta prática na cozinha, mas é necessário prestar atenção ao passo a passo. É preciso ter paciência para esperar o tempo indicado de descanso da massa e manusear com cuidado a fritura por imersão.
O passo a passo do donut perfeito
250 gramas de farinha;
8 gramas de fermento;
8 gramas de sal;
25 gramas de açúcar;
25 gramas de manteiga;
1 ovo;
1 gema de ovo;
75 ml de leite;
15 ml de extrato de baunilha;
100 gramas de açúcar de confeiteiro;
1/8 de colher de chá de corante alimentício rosa;
1/4 de colher de chá de granulado.
Misture a farinha, o fermento, o sal e o açúcar em uma tigela. Em seguida, adicione o ovo inteiro, a gema e o leite, mexendo até formar uma massa.
Acrescente a manteiga e o extrato de baunilha, continuando a amassar até que a mistura fique lisa. Cubra a massa e deixe fermentar por 20 minutos.
Abra a massa com um quarto de polegada de espessura e corte os formatos de rosca. Deixe a massa fermentar novamente por mais 20 minutos.
Frite em óleo a 180°C até dourar. Para a cobertura, misture o açúcar de confeiteiro com o corante rosa e um pouco de água até formar o glacê. Depois que os donuts estiverem frios, mergulhe no glacê e decore com os confeitos.
É possível misturar os ingredientes da massa à mão, mas este método requer mais tempo e esforço. Nesse caso, amasse até obter uma consistência lisa.