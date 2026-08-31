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Aprenda de uma vez por todas a fazer a receita do frango desfiado perfeito: fica suculento, cremoso e serve de recheio para vários pratos

Receita pode ser usada em tortas, salgados, panquecas e outros pratos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 22:33

5. Deixe esfriar antes de rechear: para tortas e salgados, utilizar o frango frio ou em temperatura ambiente ajuda a preservar a textura da massa.
5. Deixe esfriar antes de rechear: para tortas e salgados, utilizar o frango frio ou em temperatura ambiente ajuda a preservar a textura da massa. Crédito: Reprodução

Ter uma receita de recheio de frango versátil pode facilitar o preparo de vários pratos. Com uma única preparação, é possível rechear tortas, panquecas, salgados, sanduíches e outras receitas.

Nesta versão, o frango desfiado é preparado com tomate, cebola, páprica defumada e requeijão, que ajuda a deixar o recheio mais cremoso.

Adeus, frango seco! Aprenda a fazer um peito de frango desfiado cremoso, que pode ser usado em recheio de várias receitas

5. Deixe esfriar antes de rechear: para tortas e salgados, utilizar o frango frio ou em temperatura ambiente ajuda a preservar a textura da massa. por Reprodução
4. Coloque o requeijão no final: assim fica mais fácil controlar a cremosidade e evitar que o recheio fique líquido. por Reprodução
3. Cuidado com o sal: o caldo de galinha já contém sódio. Por isso, prove antes de acrescentar toda a quantidade de sal indicada. por Reprodução
1. Desfie bem o frango: pedaços menores facilitam a distribuição do recheio em tortas, panquecas e salgados. por Reprodução
2. Refogue bem o tomate: deixe parte da água evaporar para evitar que o recheio fique líquido demais. por Reprodução
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5. Deixe esfriar antes de rechear: para tortas e salgados, utilizar o frango frio ou em temperatura ambiente ajuda a preservar a textura da massa. por Reprodução

Recheio de frango desfiado cremoso

Ingredientes

* 1 kg de peito de frango

* 1 colher de sopa de óleo

* 1 cebola grande picada

* 2 dentes de alho amassados

* 1 tablete de caldo de galinha

* 2 tomates picados

* 3 colheres de sopa de cheiro-verde, ou a gosto

* 2 colheres de chá de sal

* 3 colheres de chá de páprica defumada

* 1/3 de colher de chá de pimenta-do-reino

* 1 copo de requeijão cremoso (200 g)

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Modo de preparo

Comece cozinhando o peito de frango até que esteja completamente cozido e macio. Espere amornar e desfie. Reserve.

Em uma panela grande, aqueça o óleo e acrescente a cebola picada. Refogue até começar a ficar macia e, em seguida, adicione o alho amassado.

Junte os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Acrescente o caldo de galinha, a páprica defumada e a pimenta-do-reino e misture.

Coloque o frango desfiado na panela e mexa bem para incorporar todos os temperos. Acrescente o cheiro-verde e ajuste o sal, se necessário.

Por último, adicione o requeijão cremoso e misture até que ele esteja completamente incorporado ao frango. Cozinhe por mais alguns minutos em fogo baixo e desligue.

Antes de utilizar em tortas e salgados, espere o recheio esfriar. Isso ajuda a evitar que o calor e a umidade prejudiquem a massa.

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5 dicas para deixar o recheio de frango perfeito

1. Desfie bem o frango: pedaços menores facilitam a distribuição do recheio em tortas, panquecas e salgados.

2. Refogue bem o tomate: deixe parte da água evaporar para evitar que o recheio fique líquido demais.

3. Cuidado com o sal: o caldo de galinha já contém sódio. Por isso, prove antes de acrescentar toda a quantidade de sal indicada.

4. Coloque o requeijão no final: assim fica mais fácil controlar a cremosidade e evitar que o recheio fique líquido.

5. Deixe esfriar antes de rechear: para tortas e salgados, utilizar o frango frio ou em temperatura ambiente ajuda a preservar a textura da massa.

Tempo de preparo: cerca de 40 minutos

Rendimento: aproximadamente 1,3 kg de recheio

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