RECEITA

Aprenda o segredo do café cremoso perfeito

Com poucos ingredientes e um preparo simples, a bebida ganha uma textura aerada e pode ser servida quente ou gelada

Kamila Macedo

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 05:00

Café gelado cremoso Crédito: VasiliyBudarin | Shutterstock

O café é uma verdadeira paixão nacional, mas que tal elevar a sua xícara diária a um nível totalmente novo? Essa versão cremosa é uma alternativa para quem deseja variar o preparo do dia a dia. Feita com café solúvel, açúcar e água quente, a receita resulta em uma mistura leve e aerada, que pode ser servida com leite quente ou gelado.

O segredo está no tempo de preparo, já que a mistura precisa ser batida na batedeira por cerca de 10 minutos, até triplicar de volume e adquirir uma consistência mais cremosa.

Outro detalhe é a conservação. O creme pode ser armazenado em um pote fechado na geladeira por até sete dias, facilitando o preparo sempre que bater a vontade de tomar um café diferente.

Café 1 de 6

Ingredientes

50 gramas de café solúvel em pó;

2 xícaras de chá de açúcar;

1 xícara de chá de água fervente;

1 pitada de canela em pó;

Leite fervente a gosto.

Modo de preparo

Em uma tigela própria para batedeira, coloque o café solúvel, o açúcar e a canela em pó. Misture os ingredientes secos e, em seguida, despeje cuidadosamente a água fervente.

Bata a mistura na batedeira por aproximadamente 10 minutos, até que o creme triplique de volume, fique mais claro e adquira uma consistência aerada e cremosa.

Para servir, coloque duas colheres de chá do café cremoso em uma xícara e complete com leite fervente. Misture bem até incorporar os ingredientes.