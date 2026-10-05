RECEITA

Aprenda receita simples de cheesecake de morango cremoso e fácil de preparar

Essa versão da sobremesa tem geleia de fruta e base crocante feita com biscoito

Kamila Macedo

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:21

Essa receita de cheesecake de morango é cremosa e fácil de preparar Crédito: Bartosz Luczak | Shutterstock

O cheesecake é uma opção simples e saborosa para quem gosta de sobremesas cremosas. Essa versão combina uma base crocante de biscoito com um recheio feito de cream cheese e leite condensado, finalizado com geleia de morango – que pode ser encontrada pronta no supermercado ou preparada em casa.

4 sabores de cheesecake para você se inspirar 1 de 4

Ingredientes

1 pacote de biscoito de maisena;

100 gramas de margarina em temperatura ambiente;

400 gramas de cream cheese;

1 lata de leite condensado;

½ xícara de açúcar;

3 ovos;

250 gramas de geleia de morango.

Modo de preparo

Triture os biscoitos de maisena no liquidificador até obter uma farinha fina. Transfira para uma tigela e misture o açúcar e a margarina. Amasse bem os ingredientes até formar uma farofa úmida e uniforme.

Unte uma forma desmontável e distribua a farofa pelo fundo e pelas laterais, pressionando bem para garantir uma base firme e compacta.

Para o recheio, coloque o cream cheese, os ovos e o leite condensado no liquidificador. Bata até atingir uma mistura homogênea. Em seguida, despeje o creme sobre a base de biscoito, espalhando de maneira uniforme.