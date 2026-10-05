Aprenda receita simples de cheesecake de morango cremoso e fácil de preparar

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Kamila Macedo
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:21
O cheesecake é uma opção simples e saborosa para quem gosta de sobremesas cremosas. Essa versão combina uma base crocante de biscoito com um recheio feito de cream cheese e leite condensado, finalizado com geleia de morango – que pode ser encontrada pronta no supermercado ou preparada em casa.
4 sabores de cheesecake para você se inspirar
1 pacote de biscoito de maisena;
100 gramas de margarina em temperatura ambiente;
400 gramas de cream cheese;
1 lata de leite condensado;
½ xícara de açúcar;
3 ovos;
250 gramas de geleia de morango.
Triture os biscoitos de maisena no liquidificador até obter uma farinha fina. Transfira para uma tigela e misture o açúcar e a margarina. Amasse bem os ingredientes até formar uma farofa úmida e uniforme.
Unte uma forma desmontável e distribua a farofa pelo fundo e pelas laterais, pressionando bem para garantir uma base firme e compacta.
Para o recheio, coloque o cream cheese, os ovos e o leite condensado no liquidificador. Bata até atingir uma mistura homogênea. Em seguida, despeje o creme sobre a base de biscoito, espalhando de maneira uniforme.
Leve ao forno preaquecido, em temperatura média, por aproximadamente 30 minutos. Retire e aguarde esfriar. Finalize com a geleia de morango distribuída sobre o recheio.