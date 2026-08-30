Apresentações ousadas, Instagram derrubado e cachê de R$ 70 mil por 30 minutos: quem é MC Pipokinha, condenada após show com conteúdo sexual diante de adolescentes

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Giuliana Mancini
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13:25
MC Pipokinha, nome artístico de Doroth Helena de Sousa Alves, voltou aos holofotes após ser condenada pela Justiça em um processo relacionado a uma apresentação com conteúdo sexual diante de adolescentes em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Aos 28 anos, a cantora catarinense já construiu uma carreira marcada por shows provocativos, polêmicas nas redes sociais e uma forte presença no funk de rua.
Natural de Tubarão, em Santa Catarina, Pipokinha atualmente mora em São Paulo e ganhou projeção no chamado "mandelão", vertente do funk conhecida por suas letras ousadas e apresentações marcadas por movimentos sexuais e interação com o público. Entre as músicas que ajudaram a popularizar seu nome, estão "Bota na Pipokinha", "Eu sou a MC Pipokinha" e "Tira as Crianças da Sala".
MC Pipokinha
Quem é MC Pipokinha?
Pipokinha ficou conhecida pela persona criada para os palcos, onde costuma se apresentar usando uma coroa e se autointitula "rainha da putaria". Os shows são marcados por coreografias sensuais, letras explícitas e interação com fãs que se voluntariam para participar das apresentações.
Dançarinos também costumam interagir fisicamente com os participantes durante os espetáculos, com movimentos pélvicos e outras coreografias de teor sexual.
A cantora já explicou que o conteúdo dos shows faz parte de uma proposta artística. Em entrevista, comparou as apresentações a uma espécie de teatro baseado nas histórias contadas por suas músicas. "É como se a história fosse a música, e o que eu apresento no meu espetáculo fosse um teatro", afirmou. Ela também definiu seu show como "um musical da putaria".
A estética provocativa ajudou a transformar Pipokinha em um fenômeno nas redes sociais, mas também colocou a cantora no centro de diversas controvérsias.
Instagram de Pipokinha foi derrubado
Um dos episódios mais marcantes da trajetória da funkeira nas redes sociais aconteceu em 2022, quando o Instagram suspendeu seu perfil por violar as "diretrizes da comunidade sobre propostas de cunho sexual".
Na época, a conta @pipokinhareal tinha mais de 510 mil seguidores. Pipokinha entrou na Justiça em São Paulo para tentar recuperar o perfil e também pediu indenização por danos morais, mas teve os pedidos negados.
Mesmo sem recuperar a conta, a cantora criou outro perfil, @pihrainha, que chegou a ultrapassar a quantidade de seguidores da página anterior. O novo perfil também acabou ficando fora do ar.
Polêmica com professores
Em 2023, Pipokinha se envolveu em outra grande controvérsia. A cantora publicou um vídeo em que debochava dos salários de professores ao responder a um seguidor que contou ter discutido com uma professora por causa dela.
"Ser professora tem que amar muito a profissão, porque ouve desaforo dos filhos dos outros, tem nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora. E ainda receber o que um professor recebe, que é quase nada", afirmou na ocasião.
Na mesma declaração, Pipokinha comparou seu cachê com o salário de professores. "Meu baile está R$ 70 mil: 30 minutinhos no palco, eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil sendo professora às vezes", disse.
A repercussão foi negativa e provocou o cancelamento de ao menos sete apresentações da cantora. Ela perdeu shows no Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Distrito Federal, Espírito Santo, Rondônia, Minas Gerais e São Paulo.
Depois da reação, a equipe jurídica de Pipokinha afirmou que ela havia se expressado de maneira dúbia e que sua fala havia sido interpretada de forma diferente da intenção original.
De onde vem o sucesso de Pipokinha?
Apesar das controvérsias, a cantora conseguiu transformar a exposição nas redes sociais em uma ferramenta para ampliar a carreira musical. Suas apresentações e músicas passaram a circular amplamente na internet, enquanto a personagem provocativa se tornou parte central de sua identidade artística.
Pipokinha também mantém presença em plataformas de conteúdo adulto, onde comercializa fotos e vídeos sensuais.