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Apresentações ousadas, Instagram derrubado e cachê de R$ 70 mil por 30 minutos: quem é MC Pipokinha, condenada após show com conteúdo sexual diante de adolescentes

Aos 28 anos, cantora catarinense acumula polêmicas desde que ganhou projeção no funk de rua

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13:25

MC Pipokinha Crédito: Reprodução

MC Pipokinha, nome artístico de Doroth Helena de Sousa Alves, voltou aos holofotes após ser condenada pela Justiça em um processo relacionado a uma apresentação com conteúdo sexual diante de adolescentes em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Aos 28 anos, a cantora catarinense já construiu uma carreira marcada por shows provocativos, polêmicas nas redes sociais e uma forte presença no funk de rua.

Natural de Tubarão, em Santa Catarina, Pipokinha atualmente mora em São Paulo e ganhou projeção no chamado "mandelão", vertente do funk conhecida por suas letras ousadas e apresentações marcadas por movimentos sexuais e interação com o público. Entre as músicas que ajudaram a popularizar seu nome, estão "Bota na Pipokinha", "Eu sou a MC Pipokinha" e "Tira as Crianças da Sala".

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Quem é MC Pipokinha?

Pipokinha ficou conhecida pela persona criada para os palcos, onde costuma se apresentar usando uma coroa e se autointitula "rainha da putaria". Os shows são marcados por coreografias sensuais, letras explícitas e interação com fãs que se voluntariam para participar das apresentações.

Dançarinos também costumam interagir fisicamente com os participantes durante os espetáculos, com movimentos pélvicos e outras coreografias de teor sexual.

A cantora já explicou que o conteúdo dos shows faz parte de uma proposta artística. Em entrevista, comparou as apresentações a uma espécie de teatro baseado nas histórias contadas por suas músicas. "É como se a história fosse a música, e o que eu apresento no meu espetáculo fosse um teatro", afirmou. Ela também definiu seu show como "um musical da putaria".

A estética provocativa ajudou a transformar Pipokinha em um fenômeno nas redes sociais, mas também colocou a cantora no centro de diversas controvérsias.

Instagram de Pipokinha foi derrubado

Um dos episódios mais marcantes da trajetória da funkeira nas redes sociais aconteceu em 2022, quando o Instagram suspendeu seu perfil por violar as "diretrizes da comunidade sobre propostas de cunho sexual".

Na época, a conta @pipokinhareal tinha mais de 510 mil seguidores. Pipokinha entrou na Justiça em São Paulo para tentar recuperar o perfil e também pediu indenização por danos morais, mas teve os pedidos negados.

Mesmo sem recuperar a conta, a cantora criou outro perfil, @pihrainha, que chegou a ultrapassar a quantidade de seguidores da página anterior. O novo perfil também acabou ficando fora do ar.

Polêmica com professores

Em 2023, Pipokinha se envolveu em outra grande controvérsia. A cantora publicou um vídeo em que debochava dos salários de professores ao responder a um seguidor que contou ter discutido com uma professora por causa dela.

"Ser professora tem que amar muito a profissão, porque ouve desaforo dos filhos dos outros, tem nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora. E ainda receber o que um professor recebe, que é quase nada", afirmou na ocasião.

Na mesma declaração, Pipokinha comparou seu cachê com o salário de professores. "Meu baile está R$ 70 mil: 30 minutinhos no palco, eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil sendo professora às vezes", disse.

A repercussão foi negativa e provocou o cancelamento de ao menos sete apresentações da cantora. Ela perdeu shows no Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Distrito Federal, Espírito Santo, Rondônia, Minas Gerais e São Paulo.

Depois da reação, a equipe jurídica de Pipokinha afirmou que ela havia se expressado de maneira dúbia e que sua fala havia sido interpretada de forma diferente da intenção original.

De onde vem o sucesso de Pipokinha?

Apesar das controvérsias, a cantora conseguiu transformar a exposição nas redes sociais em uma ferramenta para ampliar a carreira musical. Suas apresentações e músicas passaram a circular amplamente na internet, enquanto a personagem provocativa se tornou parte central de sua identidade artística.