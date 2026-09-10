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Apresentador baiano Dinho Jr. estreia na cobertura do Rock in Rio 2026

Comunicador mostra os bastidores da Cidade do Rock até o encerramento do evento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:19

Dinho Jr. estreia na cobertura do Rock in Rio 2026 Crédito: Divulgação

O radialista e apresentador Dinho Jr. assumiu um novo desafio na sua vida profissional ao entrar para o time de cobertura do Rock in Rio 2026. Escalado pela Billboard Brasil, o comunicador baiano desembarcou na Cidade do Rock, localizada no Rio de Janeiro, para registrar os melhores momentos do festival, conversar com celebridades e trazer detalhes do evento diretamente para o público.

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Com uma bagagem de mais de 15 anos de atuação, incluindo passagens pela CBN, TV Aratu (afiliada do SBT na Bahia) e o comando de atrações na rádio FM O Dia, Dinho foi escalado para cobrir o festival até o dia 13 de setembro.