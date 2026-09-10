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Apresentador baiano Dinho Jr. estreia na cobertura do Rock in Rio 2026

Comunicador mostra os bastidores da Cidade do Rock até o encerramento do evento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:19

Dinho Jr. estreia na cobertura do Rock in Rio 2026
Dinho Jr. estreia na cobertura do Rock in Rio 2026 Crédito: Divulgação

O radialista e apresentador Dinho Jr. assumiu um novo desafio na sua vida profissional ao entrar para o time de cobertura do Rock in Rio 2026. Escalado pela Billboard Brasil, o comunicador baiano desembarcou na Cidade do Rock, localizada no Rio de Janeiro, para registrar os melhores momentos do festival, conversar com celebridades e trazer detalhes do evento diretamente para o público.

Dinho Jr. estreia na cobertura do Rock in Rio 2026

Dinho Jr. estreia na cobertura do Rock in Rio 2026 por Divulgação
Dinho Jr. estreia na cobertura do Rock in Rio 2026 por Divulgação
Dinho Jr. estreia na cobertura do Rock in Rio 2026 por Divulgação
Dinho Jr por Reprodução
Dinho Jr por Reprodução
Dinho Jr por Reprodução
Dinho Jr por Reprodução
Dinho Jr por Reprodução
Dinho Jr por Reprodução
Dinho Jr por Reprodução
Thiaguinho e Dinho Jr por Redes sociais
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Dinho Jr. estreia na cobertura do Rock in Rio 2026 por Divulgação

Com uma bagagem de mais de 15 anos de atuação, incluindo passagens pela CBN, TV Aratu (afiliada do SBT na Bahia) e o comando de atrações na rádio FM O Dia, Dinho foi escalado para cobrir o festival até o dia 13 de setembro.

A edição de 2026 do festival traz um line-up recheada de talentos da música internacional e brasileira. Já passaram pelos palcos principais artistas consagrados como Foo Fighters e Elton John. Para os próximos dias, os fãs estão no aguardo para ver os shows de Maroon 5, no dia 12 de setembro, e de Ivete Sangalo, no último dia do festival.

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Tags:

Música Festival Rock in rio Rock in rio 2026 Dinho jr. Billboard Billboard Brasil

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