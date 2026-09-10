Apresentador baiano Dinho Jr. estreia na cobertura do Rock in Rio 2026

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:19
O radialista e apresentador Dinho Jr. assumiu um novo desafio na sua vida profissional ao entrar para o time de cobertura do Rock in Rio 2026. Escalado pela Billboard Brasil, o comunicador baiano desembarcou na Cidade do Rock, localizada no Rio de Janeiro, para registrar os melhores momentos do festival, conversar com celebridades e trazer detalhes do evento diretamente para o público.
Dinho Jr. estreia na cobertura do Rock in Rio 2026
Com uma bagagem de mais de 15 anos de atuação, incluindo passagens pela CBN, TV Aratu (afiliada do SBT na Bahia) e o comando de atrações na rádio FM O Dia, Dinho foi escalado para cobrir o festival até o dia 13 de setembro.
A edição de 2026 do festival traz um line-up recheada de talentos da música internacional e brasileira. Já passaram pelos palcos principais artistas consagrados como Foo Fighters e Elton John. Para os próximos dias, os fãs estão no aguardo para ver os shows de Maroon 5, no dia 12 de setembro, e de Ivete Sangalo, no último dia do festival.