Apresentador Carlos Alberto de Nóbrega é processado por não pagar condomínio e pode ter bens penhorados

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Fernanda Varela
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 13:31
O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega se tornou alvo de uma ação judicial movida por um condomínio de Alphaville Industrial, em Barueri, São Paulo. O processo, iniciado em maio deste ano, envolve uma dívida de aproximadamente R$ 26,3 mil em despesas condominiais e também tem como ré Maria Fernanda de Nóbrega, filha do comunicador.
Segundo informações citadas na ação, os débitos são referentes aos meses de janeiro a junho de 2026. Carlos Alberto e Maria Fernanda possuem duas unidades no condomínio e, de acordo com a cobrança, foram notificados extrajudicialmente para regularizar a situação, mas não teriam quitado os valores.
Carlos Alberto de Nóbrega
Na Justiça, o condomínio solicitou que Carlos Alberto de Nóbrega e a filha sejam citados para realizar o pagamento voluntário da dívida no prazo de três dias. Caso o valor não seja quitado, a ação pede que sejam penhorados recursos disponíveis em contas bancárias ou aplicações financeiras dos dois. O condomínio também solicitou a penhora dos imóveis caso os bloqueios financeiros não sejam suficientes para quitar o débito.
A cobrança ainda inclui a possibilidade de incorporar ao processo outras cotas condominiais que tenham vencido desde o início da ação.
Apesar do pedido feito pelo condomínio, não há registro de decisão nos autos desde o início do processo. Até o momento, Carlos Alberto de Nóbrega e Maria Fernanda ainda não foram citados oficialmente na ação.
Assim, a eventual penhora de valores ou imóveis ainda depende do andamento do processo e de uma decisão judicial.