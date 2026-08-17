Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apresentador Carlos Alberto de Nóbrega é processado por não pagar condomínio e pode ter bens penhorados

Condomínio cobra do apresentador do SBT e da filha valores referentes a seis meses de despesas atrasadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 13:31

À esquerda, Carlos Alberto de Nóbrega e a esposa, Renata Domingues; à direita, Andrea Nóbrega, ex-mulher do humorista
À esquerda, Carlos Alberto de Nóbrega e a esposa, Renata Domingues; à direita, Andrea Nóbrega, ex-mulher do humorista Crédito: Reprodução/Instagram

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega se tornou alvo de uma ação judicial movida por um condomínio de Alphaville Industrial, em Barueri, São Paulo. O processo, iniciado em maio deste ano, envolve uma dívida de aproximadamente R$ 26,3 mil em despesas condominiais e também tem como ré Maria Fernanda de Nóbrega, filha do comunicador.

Segundo informações citadas na ação, os débitos são referentes aos meses de janeiro a junho de 2026. Carlos Alberto e Maria Fernanda possuem duas unidades no condomínio e, de acordo com a cobrança, foram notificados extrajudicialmente para regularizar a situação, mas não teriam quitado os valores.

Carlos Alberto de Nóbrega

Carlos Alberto de Nóbrega por Reprodução
Mulher de Carlos Alberto de Nóbrega posta foto do marido de sunga por Reprodução
Carlos Alberto de Nóbrega por Reprodução
Carlos Alberto de Nóbrega e a filha por Reprodução
Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos por Reprodução/SBT
Carlos Alberto de Nóbrega por Reprodução
Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta de hospital por Arquivo Pessoal
1 de 7
Carlos Alberto de Nóbrega por Reprodução

Na Justiça, o condomínio solicitou que Carlos Alberto de Nóbrega e a filha sejam citados para realizar o pagamento voluntário da dívida no prazo de três dias. Caso o valor não seja quitado, a ação pede que sejam penhorados recursos disponíveis em contas bancárias ou aplicações financeiras dos dois. O condomínio também solicitou a penhora dos imóveis caso os bloqueios financeiros não sejam suficientes para quitar o débito.

A cobrança ainda inclui a possibilidade de incorporar ao processo outras cotas condominiais que tenham vencido desde o início da ação.

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Clara Aguilar denuncia ex-marido por agressões e ameaças em vídeo aos prantos

Ex-BBB Clara Aguilar denuncia ex-marido por agressões e ameaças em vídeo aos prantos

Imagem - Resumo de Além do Tempo (17 a 22 de agosto): Lívia é atingida pelo carro de Felipe, Vitória perde o palacete e Bernardo e Emília se reencontram na segunda encarnação

Resumo de Além do Tempo (17 a 22 de agosto): Lívia é atingida pelo carro de Felipe, Vitória perde o palacete e Bernardo e Emília se reencontram na segunda encarnação

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta segunda (17) Lívia fica constrangida ao reencontrar Felipe e Melissa percebe

Além do Tempo: no capítulo desta segunda (17) Lívia fica constrangida ao reencontrar Felipe e Melissa percebe

Apesar do pedido feito pelo condomínio, não há registro de decisão nos autos desde o início do processo. Até o momento, Carlos Alberto de Nóbrega e Maria Fernanda ainda não foram citados oficialmente na ação.

Assim, a eventual penhora de valores ou imóveis ainda depende do andamento do processo e de uma decisão judicial.

Mais recentes

Imagem - Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)

Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)
Imagem - Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor

Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor
Imagem - A solidão começa a ficar para trás hoje (18 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês

A solidão começa a ficar para trás hoje (18 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês