DÍVIDAS

Apresentador Carlos Alberto de Nóbrega é processado por não pagar condomínio e pode ter bens penhorados

Condomínio cobra do apresentador do SBT e da filha valores referentes a seis meses de despesas atrasadas

Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 13:31

À esquerda, Carlos Alberto de Nóbrega e a esposa, Renata Domingues; à direita, Andrea Nóbrega, ex-mulher do humorista Crédito: Reprodução/Instagram

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega se tornou alvo de uma ação judicial movida por um condomínio de Alphaville Industrial, em Barueri, São Paulo. O processo, iniciado em maio deste ano, envolve uma dívida de aproximadamente R$ 26,3 mil em despesas condominiais e também tem como ré Maria Fernanda de Nóbrega, filha do comunicador.

Segundo informações citadas na ação, os débitos são referentes aos meses de janeiro a junho de 2026. Carlos Alberto e Maria Fernanda possuem duas unidades no condomínio e, de acordo com a cobrança, foram notificados extrajudicialmente para regularizar a situação, mas não teriam quitado os valores.

Carlos Alberto de Nóbrega 1 de 7

Na Justiça, o condomínio solicitou que Carlos Alberto de Nóbrega e a filha sejam citados para realizar o pagamento voluntário da dívida no prazo de três dias. Caso o valor não seja quitado, a ação pede que sejam penhorados recursos disponíveis em contas bancárias ou aplicações financeiras dos dois. O condomínio também solicitou a penhora dos imóveis caso os bloqueios financeiros não sejam suficientes para quitar o débito.

A cobrança ainda inclui a possibilidade de incorporar ao processo outras cotas condominiais que tenham vencido desde o início da ação.

Apesar do pedido feito pelo condomínio, não há registro de decisão nos autos desde o início do processo. Até o momento, Carlos Alberto de Nóbrega e Maria Fernanda ainda não foram citados oficialmente na ação.