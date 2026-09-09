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Apresentador da Band se emociona e chora ao se despedir de cachorro: ‘Esperou só eu chegar em casa’

Heverton Guimarães contou que Zeca morreu em seus braços e recebeu mensagens de apoio de Renata Fan e André Marques

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 22:41

Heverton Guimarães chorou após perda do cachorro
Heverton Guimarães chorou após perda do cachorro Crédito: Reprodução

Heverton Guimarães, apresentador da Band Minas e conhecido pelas participações no “Jogo Aberto”, emocionou os seguidores ao falar sobre a morte de Zeca, cachorro que fazia parte da família.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista contou que o animal teria esperado por sua chegada em casa antes de morrer. “Ele esperou só eu chegar em casa. Tava bem, esperou eu chegar em casa, deitou, peguei no colo, respirou fundo e foi embora, infelizmente”, relatou.

Heverton Guimarães chora após morte de cachorro

Jornalista Heverton Guimarães lamentou perda do cachorro por Reprodução
Jornalista Heverton Guimarães lamentou perda do cachorro por Reprodução
Jornalista Heverton Guimarães lamentou perda do cachorro por Reprodução
Jornalista Heverton Guimarães lamentou perda do cachorro por Reprodução
Jornalista Heverton Guimarães lamentou perda do cachorro por Reprodução
Jornalista Heverton Guimarães lamentou perda do cachorro por Reprodução
Jornalista Heverton Guimarães lamentou perda do cachorro por Reprodução
Heverton Guimarães chorou após perda do cachorro por Reprodução
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Jornalista Heverton Guimarães lamentou perda do cachorro por Reprodução

Heverton também disse que Zeca morreu em um dos lugares em que mais gostava de ficar dentro de casa. “O Zeca morreu exatamente como ele gostava de ficar deitado aqui na cozinha, e ele acabou nos deixando”, afirmou.

Muito emocionado, o apresentador destacou a importância do cachorro na vida da família e fez uma despedida. “Valeu cada minuto que ele viveu com a gente aqui, foi muito especial. Zequinha foi muito especial”, declarou.

Na legenda da publicação, Heverton mencionou outros animais que já morreram e escreveu: “Agora ele foi se encontrar com Brutus, Aurora e Pucca. Vai com Deus, meu amor!! Um dia a gente ainda vai se encontrar”.

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O jornalista também deixou uma mensagem de amor ao pet. “Aí de cima siga olhando por nós e pelos bichos. Deus te abençoe, Zequinha!! Seu pai vai te amar por toda vida. Um dia a gente ainda vai se encontrar.”

Famosos prestam apoio

A publicação recebeu mensagens de amigos e colegas. Renata Fan, que divide com Heverton momentos no “Jogo Aberto”, falou sobre o amor dos dois pelos animais.

“Você sabe bem que compartilhamos este amor pelos cachorros e levamos muito a sério cuidar deles. São família, prioridade, merecem todo amor e atenção. Você é diferenciado em tudo isso e fez da vida dele algo precioso! Força e ele estará com você para sempre, apenas mais distante!”, escreveu.

André Marques também deixou uma mensagem de apoio. “Ele vai cuidar de você de lá, irmão. E vai voltar quando você menos perceber. Fique bem”, comentou.

A apresentadora Carina Pereira completou: “Sinto muito! Força pra vocês e um abraço muito apertado”.

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