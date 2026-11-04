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Apresentador da Globo se irrita com comentarista e dá resposta atravessada ao vivo: 'Então fale do que quiser'

Marcelo Cosme e Demétrio Magnoli protagonizaram mais um desentendimento durante a cobertura das eleições nos Estados Unidos

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08:54

O âncora Marcelo Cosme e o comentarista Demétrio Magnoli (primeiro à direita) se estranharam Crédito: Reprodução/Globonews

Um novo desentendimento entre Marcelo Cosme e Demétrio Magnoli chamou a atenção durante a programação da GloboNews. Na terça-feira (3), enquanto participavam da cobertura das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, o apresentador e o comentarista tiveram uma troca de respostas atravessadas ao vivo.

A situação começou quando Cosme passou a palavra para Magnoli e indicou que ele comentaria o voto no Partido Republicano. O sociólogo, porém, demonstrou insatisfação com a introdução. "Não, não é do voto republicano que eu quero falar", reagiu.

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O apresentador respondeu em tom de ironia: "Então fale do que você quiser. Estava aqui a sua sugestão de pergunta, eu só segui o roteiro". Magnoli rebateu: "Bom, não conheço esse roteiro, mas, enfim...".

Diante da resposta do colega, Marcelo soltou uma risada e demonstrou desconforto com a situação. "Eu mereço!", exclamou. O comentarista, por sua vez, ignorou a reação e deu continuidade à análise.

O episódio não foi o primeiro desentendimento entre os dois jornalistas diante das câmeras. Em julho de 2025, Cosme reclamou da maneira como havia sido interrompido por Magnoli enquanto introduzia um assunto no programa.

Na ocasião, o apresentador protestou: "Demétrio, eu peço só um segundinho. Você disse 'para, Marcelo', não é assim".

Outra discussão aconteceu em agosto de 2024, quando Cosme voltou a questionar a postura do comentarista. "Então vai, meu querido, não precisa ficar assim não. Pode falar tranquilamente. Você ficou bravo comigo", disse. Magnoli respondeu que tentava falar tranquilamente, mas estava sendo interrompido pelo apresentador. "Eu estou tentando falar tranquilamente, mas você não está deixando, Marcelo", afirmou.

"Demétrio, vamos manter a cordialidade. Eu sou cordial com você, por favor", pediu Cosme, em uma tentativa de encerrar o atrito.