MUDANÇAS NA TV

Apresentador de afiliada do SBT é demitido após 22 anos e desabafa: 'Vida que segue'

Ciro Bezerra, de 59 anos, deixou a emissora oito meses após sofrer um AVC durante uma transmissão ao vivo

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 14:20

Ciro Bezerra deixou a afiliada do SBT em Pernambuco após 22 anos de trabalho Crédito: Reprodução

Um dos nomes mais populares da televisão pernambucana, o apresentador Ciro Bezerra foi desligado da TV Jornal, afiliada do SBT em Pernambuco, nesta sexta-feira (27), após 22 anos de trabalho. O jornalista, de 59 anos, também deixou a Rádio Jornal.

À frente do 'TV Jornal Meio-Dia', principal telejornal local da emissora, o comunicador anunciou sua saída por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Apesar da demissão, ele demonstrou gratidão pela trajetória construída na empresa.

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“Estou fora, vida que segue”, declarou. “Encerro esse ciclo de forma muito respeitosa de ambas as partes. De minha parte, inclusive, com muita gratidão pela convivência e pelo aprendizado.”

Apresentador sofreu AVC ao vivo

O desligamento acontece oito meses após Ciro enfrentar um problema de saúde. Em 13 de março deste ano, o jornalista sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico enquanto estava no ar. Na ocasião, precisou permanecer hospitalizado por duas semanas.

Com o encerramento do vínculo com a emissora, o apresentador afirmou que pretende buscar novas oportunidades profissionais para dar continuidade à carreira no rádio e na televisão.