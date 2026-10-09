Apresentador do Bahia Meio Dia lamenta morte de colega e emociona com despedida: 'Deixa muita saudade'

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 14:14
O jornalista Vanderson Nascimento, apresentador do Bahia Meio Dia, da TV Bahia, afiliada da Globo, usou as redes sociais para lamentar a morte de Nestor, amigo e antigo companheiro de trabalho. Em uma homenagem emocionante, o comunicador relembrou os primeiros passos da carreira e destacou a importância do colega em sua trajetória profissional e pessoal.
A notícia da morte foi compartilhada pelo apresentador em uma publicação na qual recordou uma amizade iniciada em 2004, quando ainda era estagiário na rádio Tropical Sat.
Vanderson Nascimento
Na época, Nestor trabalhava como motorista de uma equipe de reportagem e se tornou um dos primeiros parceiros de Vanderson no jornalismo. "Nestor foi meu primeiro parceiro em uma equipe de reportagem! Eu era um menino sonhador, com tanta vontade… e ele era o motorista do carro de reportagem. 2004, na rádio Tropical Sat, a verdinha da Tropical. Que sorte Deus ter colocado ele no meu caminho. Era minha primeira experiência profissional na área, era repórter estagiário", escreveu.
Ao recordar a convivência, o apresentador contou que Nestor teve um papel fundamental em sua formação. Mais do que um companheiro de trabalho, ele se tornou uma referência de amizade, apoio e incentivo ao longo dos anos. "E Nestor foi meu guia, meu amigo, conselheiro e grande incentivador. Foram anos de convivência, sem jamais termos sequer discutido! Apaixonado pela vida, pai coruja e marido cuidadoso… Minha família toda amava Nestor. Anos torcendo e vibrando por mim", declarou.
Vanderson também destacou a personalidade do amigo, que, segundo ele, manteve a alegria e a sensibilidade mesmo diante das dificuldades enfrentadas ao longo da vida.
Na despedida, o jornalista falou sobre a tristeza de receber a notícia e agradeceu pela influência que Nestor exerceu em sua história. "Que notícia triste recebo agora... Deixo aqui minha homenagem ao cara que ajudou a me formar como profissional e pessoa, que estava sempre pronto para fazer o melhor. Ao longo da vida, foi tendo que lidar com notícias árduas, mas jamais perdeu a ternura e a vontade de sorrir. Uma quinta-feira triste para mim. Meu abraço para a família toda… Siga em paz, meu amigo. Você deixa muita saudade por aqui!", finalizou.
A causa da morte de Nestor não foi divulgada.