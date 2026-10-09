LUTO

Apresentador do Bahia Meio Dia lamenta morte de colega e emociona com despedida: 'Deixa muita saudade'

Vanderson Nascimento relembrou amizade de mais de 20 anos com profissional que o acompanhou desde o início da carreira no jornalismo

Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 14:14

Vanderson Nascimento Crédito: Reprodução

O jornalista Vanderson Nascimento, apresentador do Bahia Meio Dia, da TV Bahia, afiliada da Globo, usou as redes sociais para lamentar a morte de Nestor, amigo e antigo companheiro de trabalho. Em uma homenagem emocionante, o comunicador relembrou os primeiros passos da carreira e destacou a importância do colega em sua trajetória profissional e pessoal.

A notícia da morte foi compartilhada pelo apresentador em uma publicação na qual recordou uma amizade iniciada em 2004, quando ainda era estagiário na rádio Tropical Sat.

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Na época, Nestor trabalhava como motorista de uma equipe de reportagem e se tornou um dos primeiros parceiros de Vanderson no jornalismo. "Nestor foi meu primeiro parceiro em uma equipe de reportagem! Eu era um menino sonhador, com tanta vontade… e ele era o motorista do carro de reportagem. 2004, na rádio Tropical Sat, a verdinha da Tropical. Que sorte Deus ter colocado ele no meu caminho. Era minha primeira experiência profissional na área, era repórter estagiário", escreveu.

Ao recordar a convivência, o apresentador contou que Nestor teve um papel fundamental em sua formação. Mais do que um companheiro de trabalho, ele se tornou uma referência de amizade, apoio e incentivo ao longo dos anos. "E Nestor foi meu guia, meu amigo, conselheiro e grande incentivador. Foram anos de convivência, sem jamais termos sequer discutido! Apaixonado pela vida, pai coruja e marido cuidadoso… Minha família toda amava Nestor. Anos torcendo e vibrando por mim", declarou.

Vanderson também destacou a personalidade do amigo, que, segundo ele, manteve a alegria e a sensibilidade mesmo diante das dificuldades enfrentadas ao longo da vida.

Na despedida, o jornalista falou sobre a tristeza de receber a notícia e agradeceu pela influência que Nestor exerceu em sua história. "Que notícia triste recebo agora... Deixo aqui minha homenagem ao cara que ajudou a me formar como profissional e pessoa, que estava sempre pronto para fazer o melhor. Ao longo da vida, foi tendo que lidar com notícias árduas, mas jamais perdeu a ternura e a vontade de sorrir. Uma quinta-feira triste para mim. Meu abraço para a família toda… Siga em paz, meu amigo. Você deixa muita saudade por aqui!", finalizou.