NOVA EMISSORA?

Apresentador pode perder programa no SBT por falta de patrocínio: 'Se Deus achar que esse é o fim da minha história lá', lamenta; famoso está cotado para o BBB 27

Lucas Guimarães tem até dezembro para conseguir um patrocinador e manter o 'Eita Lucas!' no ar

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 13:42

Lucas Guimarães chora em rede social Crédito: Reprodução

Lucas Guimarães se emocionou ao falar sobre o futuro de seu programa no SBT. O apresentador revelou que tem até o dia 20 de dezembro para conseguir um novo patrocinador e evitar que o Eita Lucas! saia do ar em 2027. Segundo ele, a atração tem custos elevados e não há mais condições de bancar a produção sem apoio comercial.

O desabafo foi feito nos Stories do Instagram. Lucas afirmou que a emissora tem interesse em mantê-lo na programação do próximo ano, mas explicou que a continuidade do projeto depende de uma solução financeira.

Lucas Guimarães 1 de 20

"Conversei com Deus. Porque o SBT me quer lá em 2027, mas eu falei assim: tenho até o dia 20 de dezembro", contou.

"Se eu não conseguir arrumar nenhum patrocinador para o programa, não consigo tirar de onde. Não tenho, porque é um programa muito caro", continuou o apresentador.

Emocionado, Lucas também admitiu que está preparado para encerrar esse ciclo profissional caso não consiga viabilizar a atração.

"Se Deus achar que esse fim é o fim da minha história lá, vai ser maravilhoso, mas agora não consigo mais fazer o que eu não consigo fazer, empurrar com a barriga", desabafou.

Lucas Guimarães pode entrar no BBB 27?

Enquanto tenta encontrar uma solução para manter o Eita Lucas! no ar, o apresentador também passou a ter seu nome associado ao Big Brother Brasil 27. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, circula nos bastidores a possibilidade de Lucas deixar o SBT em dezembro e seguir para o reality show da Globo, previsto para janeiro de 2027.

Até o momento, não há confirmação oficial de que o influenciador estará no elenco da próxima edição do programa.

Por que o Eita Lucas! pode sair do ar?

O programa de Lucas Guimarães perdeu o patrocínio da Esportes da Sorte, empresa que se tornou alvo da Operação Cash Out, da Polícia Federal. Os contratos da equipe seriam encerrados no fim de outubro, mas episódios inéditos já gravados garantem a exibição da atração até o fim deste ano.

O custo de produção já representava um desafio desde antes da estreia, em março de 2025. Na concepção original, que previa viagens e grandes eventos pelo Brasil, cada episódio tinha um orçamento estimado entre R$ 400 mil e R$ 500 mil, segundo o site Notícias da TV.

Lucas chegou a tirar dinheiro do próprio bolso para financiar novos pilotos depois que uma primeira versão foi rejeitada. A estreia também sofreu adiamentos e só foi viabilizada quando o SBT conseguiu vender duas cotas de patrocínio. Entre as atrações do programa, estava o quadro Carona da Sorte, que oferecia prêmios de até R$ 10 mil.