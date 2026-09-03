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Apresentador se aposenta do Balanço Geral após quase 20 anos; saiba quem vai assumir o telejornal

Eduardo Prado encerrou trajetória de 19 anos, 9 meses e 23 dias no jornalístico e passou o comando para Fabiana Nascimento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 14:42

Eduardo Prado
Eduardo Prado Crédito: Reprodução

Eduardo Prado se despediu do Balanço Geral Oeste depois de quase duas décadas à frente do programa. O apresentador encerrou uma trajetória de 19 anos, 9 meses e 23 dias no jornalístico e anunciou que seguirá novos caminhos após comandar mais de 4.600 edições.

A despedida aconteceu com uma passagem de bastão para Fabiana Nascimento, que já trabalhou na NSC, afiliada da Globo em Santa Catarina. Durante o último programa, Eduardo agradeceu ao público pela relação construída ao longo dos anos.

Eduardo Prado

Eduardo Prado por Reprodução
Eduardo Prado por Reprodução
Eduardo Prado por Reprodução
Eduardo Prado por Reprodução
Eduardo Prado por Reprodução
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Eduardo Prado por Reprodução

“Quanto tempo, quanta história, quanta emoção dividida, quantas situações boas e outras não tão boas, mas todas importantes. Tudo que começa, um dia tem que terminar. E eu estou aqui para agradecer o carinho de vocês durante esses 19 anos, 9 meses e 23 dias com você”, declarou.

Eduardo também fez um balanço da longa passagem pela atração e revelou ter apresentado mais de 4.600 edições. Apesar de confirmar que seguirá novos caminhos, ele não revelou quais serão seus próximos projetos.

“Mais de 4.600 jornais no ar. Vou seguir novos caminhos, mas levo a ND no coração, levo a sua audiência no coração”, afirmou.

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Fabiana Nascimento assume o programa

Ao anunciar sua sucessora, Eduardo Prado destacou a experiência de Fabiana e entregou oficialmente o comando do Balanço Geral Oeste à jornalista.

“Só que eu tenho que deixar alguém de qualidade, alguém com competência, para seguir aqui no Balanço. E trago ela, Fabiana Nascimento. Nossa! Balanço Geral a partir de agora é seu, minha querida”, disse.

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Fabiana afirmou ter recebido a missão com emoção e responsabilidade e disse que pretende preservar a proximidade com os telespectadores construída pelo antecessor.

“Eu recebo com emoção, muito carinho, honra e, principalmente, responsabilidade, né, de seguir esse caminho, essa trilha que o Eduardo fez até agora”, afirmou a nova apresentadora.

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