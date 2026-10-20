Apresentadora chora ao vivo ao revelar doença rara e anuncia afastamento da TV

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Fernanda Varela
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15:00
A apresentadora Sofia Sepreny não conseguiu conter as lágrimas ao anunciar que ficará afastada da televisão para cuidar da saúde. Durante uma edição do telejornal matinal da TV Gazeta de Alagoas, a jornalista revelou que foi diagnosticada com aracnoidite adesiva, uma doença rara que, segundo ela, provocou uma lesão na medula após o nascimento da filha.
A complicação comprometeu seus movimentos e passou a interferir até mesmo na rotina de trabalho. Sofia contou que os telespectadores mais atentos provavelmente perceberam algumas mudanças em sua postura diante das câmeras, principalmente as dificuldades para manter o equilíbrio.
"Vocês perceberam, eu tenho tido uma mobilidade mais reduzida, desequilibrado às vezes, aqui, ao vivo. Ficado mais aqui atrás da bancada, me apoiando. Tive uma complicação pós-parto, uma doença chamada aracnoidite adesiva", explicou.
A jornalista deu à luz Serena há cerca de dez meses. Durante a gravidez, chegou a realizar entrevistas com especialistas para esclarecer dúvidas sobre a gestação e a maternidade, mas afirmou que nunca havia ouvido falar da complicação que enfrentaria depois do parto. "Mas eu nunca soube que era possível essa complicação", lamentou.
Sofia Sepreny
Diante das limitações físicas, Sofia decidiu interromper temporariamente sua participação no telejornal para intensificar o tratamento. A prioridade agora será a fisioterapia, com o objetivo de recuperar a mobilidade e melhorar o equilíbrio. "Agora, decidi me afastar um pouquinho (da TV), focar mais na minha reabilitação na fisioterapia, tentar voltar a mobilidade, o equilíbrio, a andada, para eu poder estar desfilando neste estúdio", declarou.
O momento mais emocionante ocorreu quando a apresentadora falou sobre a relação construída com o público ao longo dos anos. Há quase oito anos trabalhando nas primeiras horas da manhã, ela se emocionou ao agradecer o carinho recebido e expressar a esperança de retornar à bancada.
"Agradeço as orações, as energias enviadas. Torço de verdade para estar boa em breve, estar de volta a essa rotina, afinal, são quase oito anos aqui, acordando de madrugada e estando juntinho com vocês", disse, chorando.
A TV Gazeta de Alagoas também se pronunciou nas redes sociais e confirmou o afastamento. Em mensagem de apoio, a emissora informou que a jornalista concentrará seus esforços na recuperação e manifestou o desejo de recebê-la novamente no telejornal. Ainda não há previsão para o retorno.
A aracnoidite adesiva é uma condição inflamatória que atinge a aracnoide, uma das membranas responsáveis por revestir e proteger o cérebro e a medula espinhal. A doença pode provocar dor persistente, alterações de sensibilidade, fraqueza muscular e dificuldades de locomoção.
Entre as possíveis causas estão infecções, cirurgias, traumas e complicações relacionadas a determinados procedimentos médicos. Sofia, no entanto, não informou o que desencadeou a doença em seu caso.