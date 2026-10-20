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Apresentadora chora ao vivo ao revelar doença rara e anuncia afastamento da TV

Ela contou que sofreu uma lesão na medula, passou a ter dificuldades para caminhar e precisará se dedicar à reabilitação

Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15:00

Sofia Sepreny Crédito: Reprodução

A apresentadora Sofia Sepreny não conseguiu conter as lágrimas ao anunciar que ficará afastada da televisão para cuidar da saúde. Durante uma edição do telejornal matinal da TV Gazeta de Alagoas, a jornalista revelou que foi diagnosticada com aracnoidite adesiva, uma doença rara que, segundo ela, provocou uma lesão na medula após o nascimento da filha.

A complicação comprometeu seus movimentos e passou a interferir até mesmo na rotina de trabalho. Sofia contou que os telespectadores mais atentos provavelmente perceberam algumas mudanças em sua postura diante das câmeras, principalmente as dificuldades para manter o equilíbrio.

"Vocês perceberam, eu tenho tido uma mobilidade mais reduzida, desequilibrado às vezes, aqui, ao vivo. Ficado mais aqui atrás da bancada, me apoiando. Tive uma complicação pós-parto, uma doença chamada aracnoidite adesiva", explicou.

A jornalista deu à luz Serena há cerca de dez meses. Durante a gravidez, chegou a realizar entrevistas com especialistas para esclarecer dúvidas sobre a gestação e a maternidade, mas afirmou que nunca havia ouvido falar da complicação que enfrentaria depois do parto. "Mas eu nunca soube que era possível essa complicação", lamentou.

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Diante das limitações físicas, Sofia decidiu interromper temporariamente sua participação no telejornal para intensificar o tratamento. A prioridade agora será a fisioterapia, com o objetivo de recuperar a mobilidade e melhorar o equilíbrio. "Agora, decidi me afastar um pouquinho (da TV), focar mais na minha reabilitação na fisioterapia, tentar voltar a mobilidade, o equilíbrio, a andada, para eu poder estar desfilando neste estúdio", declarou.

O momento mais emocionante ocorreu quando a apresentadora falou sobre a relação construída com o público ao longo dos anos. Há quase oito anos trabalhando nas primeiras horas da manhã, ela se emocionou ao agradecer o carinho recebido e expressar a esperança de retornar à bancada.

"Agradeço as orações, as energias enviadas. Torço de verdade para estar boa em breve, estar de volta a essa rotina, afinal, são quase oito anos aqui, acordando de madrugada e estando juntinho com vocês", disse, chorando.

A TV Gazeta de Alagoas também se pronunciou nas redes sociais e confirmou o afastamento. Em mensagem de apoio, a emissora informou que a jornalista concentrará seus esforços na recuperação e manifestou o desejo de recebê-la novamente no telejornal. Ainda não há previsão para o retorno.

A aracnoidite adesiva é uma condição inflamatória que atinge a aracnoide, uma das membranas responsáveis por revestir e proteger o cérebro e a medula espinhal. A doença pode provocar dor persistente, alterações de sensibilidade, fraqueza muscular e dificuldades de locomoção.