DESPEDIDA

Apresentadora Clarissa Oliveira anuncia saída da CNN; saiba motivo

Jornalista publicou texto nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:43

Clarissa Oliveira Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora anunciou uma pausa na carreira para “cuidar da vida e da família”.

Após três anos, a jornalista Clarissa Oliveira se despede da CNN Brasil. Nas redes sociais, nesta terça-feira (13), a apresentadora anunciou uma pausa na carreira para “cuidar da vida e da família”.

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“Alerta de despedida!”, anunciou a apresentadora em seu perfil no Instagram. “Foram anos em que o jornalismo profissional deu provas incontestáveis de sua importância. A informação bem apurada, checada e divulgada com responsabilidade mostrou mais uma vez seu valor”, escreveu a apresentadora.