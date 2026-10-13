Apresentadora Clarissa Oliveira anuncia saída da CNN; saiba motivo

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Felipe Sena
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:43
A apresentadora anunciou uma pausa na carreira para “cuidar da vida e da família”.
Após três anos, a jornalista Clarissa Oliveira se despede da CNN Brasil. Nas redes sociais, nesta terça-feira (13), a apresentadora anunciou uma pausa na carreira para “cuidar da vida e da família”.
Clarissa Oliveira
“Alerta de despedida!”, anunciou a apresentadora em seu perfil no Instagram. “Foram anos em que o jornalismo profissional deu provas incontestáveis de sua importância. A informação bem apurada, checada e divulgada com responsabilidade mostrou mais uma vez seu valor”, escreveu a apresentadora.
“Deixo uma casa repleta de gente talentosa e que se entrega todos os dias a esta profissão linda. Por isso, faço aqui meu agradecimento imenso a todos os amigos e colegas que dividiram comigo esta jornada. Tiro um tempinho para cuidar da vida e da família. Mas logo espero dar notícias sobre próximos passos!”, finalizou.