EITA!

Apresentadora da Globo comete gafe ao vivo em jornal: 'O que eu falei?'

Sabina Simonato trocou nome de repórteres durante o Bom Dia São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:29

Sabina Simonato e Marcelo Pereira no Bom Dia São Paulo desta quarta-feira (21) Crédito: Reprodução/Globo

Sabina Simonato cometeu uma gafe ao vivo durante o Bom Dia São Paulo, da Globo, nesta quarta-feira (21). A apresentadora trocou os nomes de duas colegas de emissora ao agradecer as informações sobre o trânsito na capital paulista. A jornalista chamou Larissa Calderari de Patrícia, sendo alertada logo em seguida por Marcelo Pereira. Ela justificou a confusão com bom humor. "É o horário, gente", brincou.

O erro aconteceu logo depois de Larissa Calderari, repórter do Globocop, apresentar as condições do trânsito. "Obrigada, Patrícia. Muito obrigada pelas suas informações", disse Sabina, sem perceber que havia chamado a colega pelo nome de Patrícia Falcoski, responsável pelo quadro Bom Dia Saúde.

Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo 1 de 7

Ao ser alertada sobre a troca, a âncora tentou se corrigir. "E temos outros... Larissa. O que eu falei? Patrícia? Eu tô com o Bom Dia Saúde na cabeça. É quarta-feira", explicou.

A confusão fez Marcelo Pereira cair na gargalhada. "É Patrícia, é Larissa", comentou o apresentador, enquanto Sabina tentava justificar o deslize. "Você está... É tanto nome. Seis da manhã. Às vezes você também comete uma dessas em casa? Às vezes eu chamo a minha filha pelo nome da minha sobrinha, da minha irmã", contou.

"É o horário, gente. Somos gente. Perdão, viu? Vambora", completou a jornalista.

A brincadeira continuou quando Sabina revelou que Marcelo havia sido o responsável por alertá-la sobre o erro. "Você arregalou os 'zóio', né? Querendo dizer... Eu falei 'o que será que eu fiz de errado?'", relatou.

O colega explicou que fez um sinal com a boca para indicar o nome correto enquanto a imagem ainda estava no ar. "Aqui tem uns códigos assim enquanto a imagem está no ar", disse Sabina. "A gente se conhece no olhar", concordou Marcelo.

Em setembro, os dois protagonizaram outro momento de descontração no telejornal, mas em um contexto mais emotivo. Durante uma edição do Bom Dia Saúde sobre coragem, Marcelo e Patrícia Falcoski fizeram declarações de carinho à apresentadora e falaram sobre a ajuda que receberam dela na adaptação à rotina do programa.

Na ocasião, Marcelo contou que sentiu medo quando estreou no Bom Dia São Paulo e destacou o apoio de Sabina. "Sabe qual foi meu medo mais recente? Quando eu estreei aqui no Bom Dia São Paulo, tive aquela injeção de coragem que você me deu aqui. Vim, aprendi, e estou quase fazendo um ano aqui do seu lado e com esse público carinhoso", afirmou.

Emocionada, Sabina abraçou o colega e apertou as bochechas dele. Patrícia também lembrou o acolhimento que recebeu ao começar a participar do quadro. "Sabe, quando eu entrei no quadro do Bom Dia, a Sabina também me deu muita coragem. Eu estava sem saber como era chegar no estúdio, tudo novo...", contou.