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Apresentadora da Globo compra mansão de R$ 12 milhões em condomínio de famosos com elevador privativo, piscina com cascata e quatro suítes

Apresentadora da Globo conseguiu desconto de R$ 900 mil na negociação; imóvel de 605 m² fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 19:00

Mansão de Ana Clara Crédito: Reprodução

A apresentadora Ana Clara, de 29 anos, comprou uma mansão avaliada em R$ 12 milhões em um dos condomínios mais conhecidos entre celebridades no Rio de Janeiro. Localizada no Alphaville Barra, na Barra da Tijuca, a propriedade tem quatro suítes, elevador privativo, piscina com cascata e um sistema de automação que permite controlar diferentes ambientes por comandos de voz.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a ex-BBB conseguiu negociar um desconto de R$ 900 mil para fechar a compra. O imóvel, anunciado inicialmente por aproximadamente R$ 12,9 milhões, foi adquirido por R$ 12 milhões.

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A residência possui 605 metros quadrados de área construída em um terreno de 900 metros quadrados. O espaço foi projetado para oferecer conforto e privacidade, com ambientes amplos e recursos tecnológicos distribuídos pelos diferentes pavimentos. Entre os destaques estão as quatro suítes, sendo três com closet. A suíte principal conta com um banheiro de grandes dimensões. Um elevador privativo conecta todos os andares, enquanto a garagem oferece espaço para até quatro veículos.

A casa também dispõe de um sistema de automação integrado à Alexa, assistente virtual da Amazon. A tecnologia permite controlar a iluminação e outras funcionalidades da residência por meio de comandos de voz. Na área externa, a piscina com cascata é um dos principais atrativos. O imóvel ainda possui sauna, churrasqueira e um espaço gourmet coberto, além de dependências de apoio.

Apesar da compra, Ana Clara não deve se mudar imediatamente. A apresentadora pretende realizar mudanças na decoração e na organização dos ambientes, com o auxílio de arquitetos e decoradores, antes de ocupar a nova residência.

Quem são os vizinhos famosos de Ana Clara?

O Alphaville Barra, localizado na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, reúne imóveis de alto padrão e atrai moradores conhecidos do público. Entre as celebridades apontadas como proprietárias ou moradoras do condomínio estão o cantor Belo, a cantora Ludmilla e o jogador de futebol Vini Jr.

A escolha da região coloca Ana Clara em uma área residencial procurada por artistas e personalidades que buscam imóveis espaçosos, com estruturas de lazer e controle de acesso.

Da casa do BBB à mansão milionária

Ana Clara ganhou projeção nacional em 2018, quando participou do Big Brother Brasil 18 ao lado do pai, Ayrton Lima. A dupla chegou à final do reality, e a carioca conquistou espaço na televisão após deixar o confinamento. Desde então, passou a apresentar programas e conteúdos relacionados ao universo do BBB, consolidando sua trajetória como comunicadora na Globo.

A apresentadora também assumiu o comando do reality musical Estrela da Casa, ampliando sua atuação para além da cobertura do programa que a tornou conhecida.