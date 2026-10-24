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Apresentadora da Globo compra mansão de R$ 12 milhões em condomínio de famosos com elevador privativo, piscina com cascata e quatro suítes

Apresentadora da Globo conseguiu desconto de R$ 900 mil na negociação; imóvel de 605 m² fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 19:00

Mansão de Ana Clara
Mansão de Ana Clara Crédito: Reprodução

A apresentadora Ana Clara, de 29 anos, comprou uma mansão avaliada em R$ 12 milhões em um dos condomínios mais conhecidos entre celebridades no Rio de Janeiro. Localizada no Alphaville Barra, na Barra da Tijuca, a propriedade tem quatro suítes, elevador privativo, piscina com cascata e um sistema de automação que permite controlar diferentes ambientes por comandos de voz.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a ex-BBB conseguiu negociar um desconto de R$ 900 mil para fechar a compra. O imóvel, anunciado inicialmente por aproximadamente R$ 12,9 milhões, foi adquirido por R$ 12 milhões.

Mansão de Ana Clara

Mansão de Ana Clara por Reprodução
Mansão de Ana Clara por Reprodução
Mansão de Ana Clara por Reprodução
Mansão de Ana Clara por Reprodução
Mansão de Ana Clara por Reprodução
Mansão de Ana Clara por Reprodução
Mansão de Ana Clara por Reprodução
Mansão de Ana Clara por Reprodução
Mansão de Ana Clara por Reprodução
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Mansão de Ana Clara por Reprodução

A residência possui 605 metros quadrados de área construída em um terreno de 900 metros quadrados. O espaço foi projetado para oferecer conforto e privacidade, com ambientes amplos e recursos tecnológicos distribuídos pelos diferentes pavimentos. Entre os destaques estão as quatro suítes, sendo três com closet. A suíte principal conta com um banheiro de grandes dimensões. Um elevador privativo conecta todos os andares, enquanto a garagem oferece espaço para até quatro veículos.

A casa também dispõe de um sistema de automação integrado à Alexa, assistente virtual da Amazon. A tecnologia permite controlar a iluminação e outras funcionalidades da residência por meio de comandos de voz. Na área externa, a piscina com cascata é um dos principais atrativos. O imóvel ainda possui sauna, churrasqueira e um espaço gourmet coberto, além de dependências de apoio.

Apesar da compra, Ana Clara não deve se mudar imediatamente. A apresentadora pretende realizar mudanças na decoração e na organização dos ambientes, com o auxílio de arquitetos e decoradores, antes de ocupar a nova residência.

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Quem são os vizinhos famosos de Ana Clara?

O Alphaville Barra, localizado na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, reúne imóveis de alto padrão e atrai moradores conhecidos do público. Entre as celebridades apontadas como proprietárias ou moradoras do condomínio estão o cantor Belo, a cantora Ludmilla e o jogador de futebol Vini Jr.

A escolha da região coloca Ana Clara em uma área residencial procurada por artistas e personalidades que buscam imóveis espaçosos, com estruturas de lazer e controle de acesso.

Da casa do BBB à mansão milionária

Ana Clara ganhou projeção nacional em 2018, quando participou do Big Brother Brasil 18 ao lado do pai, Ayrton Lima. A dupla chegou à final do reality, e a carioca conquistou espaço na televisão após deixar o confinamento. Desde então, passou a apresentar programas e conteúdos relacionados ao universo do BBB, consolidando sua trajetória como comunicadora na Globo.

A apresentadora também assumiu o comando do reality musical Estrela da Casa, ampliando sua atuação para além da cobertura do programa que a tornou conhecida.

A compra da mansão acontece em um momento de preparação para novos projetos profissionais, incluindo a próxima edição do Big Brother Brasil, prevista para 2027.

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