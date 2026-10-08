Apresentadora da Globo diz que só disse 'eu te amo' para a mãe após ela morrer: 'Ela já estava dentro de um caixão'

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Giuliana Mancini
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:18
Silvana Ramiro usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a mãe, três anos após sua morte. A apresentadora do Bom Dia Rio, da TV Globo, fez uma reflexão sobre uma das coisas que mais lamenta na relação entre as duas e contou que só conseguiu dizer "eu te amo" para a mãe pela primeira vez quando ela já estava dentro do caixão.
A jornalista relembrou a perda na quarta-feira (7) e falou sobre a dificuldade que as duas tinham para demonstrar o que sentiam. Apesar do amor, declarações de afeto não faziam parte da rotina.
Silvana Ramiro
"Há três anos, eu dizia 'eu te amo' para aminha mãe pela primeira vez. Ela já estava dentro de um caixão. Eu amava minha mãe. Muito. Mas a gente não era de falar, não era de dizer 'eu te amo', de ficar demonstrando. Eu achava que ela sabia. E acho que sabia. Mas eu queria ter dito", escreveu.
A apresentadora aproveitou a lembrança para falar sobre as coisas que costumam ser adiadas por acreditar que haverá uma próxima oportunidade. "A morte dela me fez pensar muito em tudo o que a gente deixa pra depois porque tem certeza de que vai dar tempo: uma conversa, um abraço, um pedido de perdão. Um 'eu te amo'. E nem sempre dá", completou.
Silvana anunciou a morte da mãe em 20 de outubro de 2023, "pouco mais de dez dias" depois da perda. Na ocasião, contou que a matriarca tinha 72 anos e aparentava estar saudável, o que tornou a notícia ainda mais inesperada para a família. A causa da morte não foi revelada.
No vídeo publicado para comunicar a perda, a jornalista já havia falado sobre a dificuldade que sentia para declarar o amor à mãe. Segundo ela, a vergonha também estava relacionada ao fato de não ter crescido ouvindo esse tipo de declaração.
"Eu não tinha coragem de falar 'eu te amo' para a minha mãe, porque eu sentia vergonha, porque eu também não ouvia dela, porque ela certamente também não ouvia dos pais dela", afirmou.
Silvana contou ainda que chegou a pensar diversas vezes em telefonar para a mãe para dizer o que sentia, mas acabava desistindo. "Em vários momentos, eu tinha vontade de pegar o telefone e falar 'eu te amo', mas aquilo ficava preso, porque eu sentia vergonha".