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Apresentadora da Globo diz que só disse 'eu te amo' para a mãe após ela morrer: 'Ela já estava dentro de um caixão'

Silvana Ramiro relembrou a morte da mãe três anos depois e contou que tinha vergonha de demonstrar os sentimentos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:18

Silvana Ramiro
Silvana Ramiro Crédito: Reprodução/Instagram

Silvana Ramiro usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a mãe, três anos após sua morte. A apresentadora do Bom Dia Rio, da TV Globo, fez uma reflexão sobre uma das coisas que mais lamenta na relação entre as duas e contou que só conseguiu dizer "eu te amo" para a mãe pela primeira vez quando ela já estava dentro do caixão.

A jornalista relembrou a perda na quarta-feira (7) e falou sobre a dificuldade que as duas tinham para demonstrar o que sentiam. Apesar do amor, declarações de afeto não faziam parte da rotina.

Silvana Ramiro

Silvana Ramiro e a mãe por Reprodução/Instagram
 Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro e a mãe por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro e a mãe por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
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Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
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Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
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Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
Silvana Ramiro por Reprodução/Instagram
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Silvana Ramiro e a mãe por Reprodução/Instagram

"Há três anos, eu dizia 'eu te amo' para aminha mãe pela primeira vez. Ela já estava dentro de um caixão. Eu amava minha mãe. Muito. Mas a gente não era de falar, não era de dizer 'eu te amo', de ficar demonstrando. Eu achava que ela sabia. E acho que sabia. Mas eu queria ter dito", escreveu.

A apresentadora aproveitou a lembrança para falar sobre as coisas que costumam ser adiadas por acreditar que haverá uma próxima oportunidade. "A morte dela me fez pensar muito em tudo o que a gente deixa pra depois porque tem certeza de que vai dar tempo: uma conversa, um abraço, um pedido de perdão. Um 'eu te amo'. E nem sempre dá", completou.

Silvana anunciou a morte da mãe em 20 de outubro de 2023, "pouco mais de dez dias" depois da perda. Na ocasião, contou que a matriarca tinha 72 anos e aparentava estar saudável, o que tornou a notícia ainda mais inesperada para a família. A causa da morte não foi revelada.

No vídeo publicado para comunicar a perda, a jornalista já havia falado sobre a dificuldade que sentia para declarar o amor à mãe. Segundo ela, a vergonha também estava relacionada ao fato de não ter crescido ouvindo esse tipo de declaração.

"Eu não tinha coragem de falar 'eu te amo' para a minha mãe, porque eu sentia vergonha, porque eu também não ouvia dela, porque ela certamente também não ouvia dos pais dela", afirmou.

Silvana contou ainda que chegou a pensar diversas vezes em telefonar para a mãe para dizer o que sentia, mas acabava desistindo. "Em vários momentos, eu tinha vontade de pegar o telefone e falar 'eu te amo', mas aquilo ficava preso, porque eu sentia vergonha".

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