Apresentadora da Globo faz promessa ao vivo com prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena: 'Feliz da vida'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:41
Sabina Simonato surpreendeu o repórter Andre Modesto com uma promessa durante o Bom Dia São Paulo, da Globo, nesta quinta-feira (22). A apresentadora afirmou que compraria uma casa para o colega em São Paulo caso ganhasse o prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena.
A brincadeira começou quando Andre entrou ao vivo de uma casa lotérica para dar informações sobre o sorteio previsto para a noite e aproveitou a ocasião para fazer apostas para os colegas de trabalho.
Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo
"Você falou que joga. Eu vou pagar aqui, R$ 6 é tranquilo. Uma surpresinha. Não vamos falar nem número. Vamos contar com a sorte mesmo hoje. Essa daqui é a sua aposta, Sabina. Já vou anotar aqui para você. Você já sabe. Eu espero que você faça as suas contas agora direito. Se você conseguir aqui, o que vai me dar de todo esse dinheiro?", perguntou o repórter.
Sabina admitiu que havia se perdido nos cálculos sobre quanto a bolada poderia render e quis esclarecer as condições do jogo. "É tanto número que eu estou é feliz da vida. Não importa quanto renda. O importante é ganhar. Agora me conta. Essa surpresinha, se ganhar... As regras têm que ser dadas logo no início do jogo. O bolão é meu? O dinheiro, esses R$ 200 milhões são meus? Ou eu tenho que rachar com você, com mais alguém aqui?", questionou.
Andre respondeu que o prêmio seria dela caso a aposta fosse contemplada. O repórter também ofereceu jogos ao coapresentador Marcelo Pereira, que aceitou entrar na brincadeira e prometeu fazer o pix para pagar a aposta.
"É seu. Se você ganhar é seu. O Marcelo Pereira quer também um jogo? Eu já faço, vocês me façam o pix. Marcelo, quer também?", perguntou o repórter. "Nessa hora não se diz não. Paga que a gente vai mandar o pix", pediu o apresentador. "Vocês me mandam o pix. Está aqui a aposta de vocês", mostrou Modesto.
"Tá bom. Ai que delícia. Boa sorte para todo mundo. Hoje nós não fizemos aquele bolão com os números ali, que a turma toda vai lá e copia a gente, sabe? Aí nós vamos ter que dividir essa fatia", brincou Sabina.
A conversa continuou quando Guilherme Pimentel, responsável pelo quadro cultural, comentou que Andre deveria cobrar uma comissão por organizar as apostas. "Andre Modesto tinha que cobrar uma comissão. Não é possível, Modesto, que você vai entregar um bilhete premiado na mão da Sabina sem cobrar nada", soltou Pimentel. "Está fazendo para você também. Cadê o Andre Modesto? Que generoso. Mas paga, hein", avisou Sabina.
O repórter voltou a aparecer no telão, e Guilherme reforçou: "Andre, tem que cobrar uma comissão. Não é possível", falou. "Gui, está aqui. Poxa vida, você não vai ficar também sem", disse Modesto. "Estava meio chateado aqui, mas agora está tudo bem. Estou aliviado, muito obrigado. E devo dizer: talvez eu ganhe, estou sentindo", afirmou Pimentel.
Foi nesse momento que Sabina decidiu fazer a promessa ao colega. "Modesto, se eu ganhar eu divido um pouquinho para você. Eu compro uma casa para você aqui em São Paulo. Você vem direto aqui para São Paulo nos visitar. Beijo", afirmou a apresentadora.