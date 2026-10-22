TELEVISÃO

Apresentadora da Globo faz promessa ao vivo com prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena: 'Feliz da vida'

Sabina Simonato prometeu dividir a bolada com o repórter Andre Modesto caso ganhe a bolada

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:41

Andre Modesto e Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo desta quinta-feira (22) Crédito: Reprodução/Instagram

Sabina Simonato surpreendeu o repórter Andre Modesto com uma promessa durante o Bom Dia São Paulo, da Globo, nesta quinta-feira (22). A apresentadora afirmou que compraria uma casa para o colega em São Paulo caso ganhasse o prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena.

A brincadeira começou quando Andre entrou ao vivo de uma casa lotérica para dar informações sobre o sorteio previsto para a noite e aproveitou a ocasião para fazer apostas para os colegas de trabalho.

Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo 1 de 7

"Você falou que joga. Eu vou pagar aqui, R$ 6 é tranquilo. Uma surpresinha. Não vamos falar nem número. Vamos contar com a sorte mesmo hoje. Essa daqui é a sua aposta, Sabina. Já vou anotar aqui para você. Você já sabe. Eu espero que você faça as suas contas agora direito. Se você conseguir aqui, o que vai me dar de todo esse dinheiro?", perguntou o repórter.

Sabina admitiu que havia se perdido nos cálculos sobre quanto a bolada poderia render e quis esclarecer as condições do jogo. "É tanto número que eu estou é feliz da vida. Não importa quanto renda. O importante é ganhar. Agora me conta. Essa surpresinha, se ganhar... As regras têm que ser dadas logo no início do jogo. O bolão é meu? O dinheiro, esses R$ 200 milhões são meus? Ou eu tenho que rachar com você, com mais alguém aqui?", questionou.

Andre respondeu que o prêmio seria dela caso a aposta fosse contemplada. O repórter também ofereceu jogos ao coapresentador Marcelo Pereira, que aceitou entrar na brincadeira e prometeu fazer o pix para pagar a aposta.

"É seu. Se você ganhar é seu. O Marcelo Pereira quer também um jogo? Eu já faço, vocês me façam o pix. Marcelo, quer também?", perguntou o repórter. "Nessa hora não se diz não. Paga que a gente vai mandar o pix", pediu o apresentador. "Vocês me mandam o pix. Está aqui a aposta de vocês", mostrou Modesto.

"Tá bom. Ai que delícia. Boa sorte para todo mundo. Hoje nós não fizemos aquele bolão com os números ali, que a turma toda vai lá e copia a gente, sabe? Aí nós vamos ter que dividir essa fatia", brincou Sabina.

A conversa continuou quando Guilherme Pimentel, responsável pelo quadro cultural, comentou que Andre deveria cobrar uma comissão por organizar as apostas. "Andre Modesto tinha que cobrar uma comissão. Não é possível, Modesto, que você vai entregar um bilhete premiado na mão da Sabina sem cobrar nada", soltou Pimentel. "Está fazendo para você também. Cadê o Andre Modesto? Que generoso. Mas paga, hein", avisou Sabina.

O repórter voltou a aparecer no telão, e Guilherme reforçou: "Andre, tem que cobrar uma comissão. Não é possível", falou. "Gui, está aqui. Poxa vida, você não vai ficar também sem", disse Modesto. "Estava meio chateado aqui, mas agora está tudo bem. Estou aliviado, muito obrigado. E devo dizer: talvez eu ganhe, estou sentindo", afirmou Pimentel.