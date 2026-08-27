LUTO

Apresentadora da TV Globo lamenta morte da irmã gêmea às vésperas de aniversário: 'De forma repentina'

Daniela Ungaretti falou sobre a dor de perder a irmã poucos dias antes do aniversário de 50 anos delas

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09:53

Daniela Ungaretti Crédito: Reprodução/Instagram

A ausência de Daniela Ungaretti no RBS Notícias, telejornal da RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, chamou a atenção dos telespectadores nesta semana. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a jornalista explicou o motivo de seu afastamento e revelou uma tragédia familiar: sua irmã gêmea, Juliana Ungaretti, morreu na madrugada de segunda-feira (24).

Sem revelar a causa da morte, Daniela contou que Juliana partiu de maneira "repentina e inesperada". A jornalista ainda revelou que as duas completariam 50 anos juntas no próximo dia 8 de setembro, tornando a perda ainda mais dolorosa.

Daniela Ungaretti e a irmã gêmea, Juliana Ungaretti 1 de 5

"Tem muita gente me perguntando por quê eu não estou no jornal. A verdade é que, nesta semana, nossa família passou por um momento muito difícil. Minha irmã gêmea nos deixou. Ela faleceu na madrugada de segunda-feira de uma forma repentina, de uma forma inesperada", contou.

"Ela sempre foi uma mulher forte, com muita atitude e que sempre defendeu com muita certeza aquilo que queria e acreditava. Ela fez as escolhas dela e acredito que ela foi feliz, mas eu acredito que ela tinha muito mais para viver", completou.

A apresentadora falou que os seguidores sempre tiveram muita curiosidade em ver sua irmã gêmea, mas Juliana, que era chamada carinhosamente de Júlia pela família, mantinha um perfil mais discreto.

Daniela Ungaretti 1 de 24

"Minha irmã dedicou a vida à maternidade, era uma baita mãe, uma mãe maravilhosa, tem quatro filhos que estão inconsoláveis por ter que se despedir da mãede uma forma precoce. ei como é essa dor porque eu também me despedi da minha mãe. Quando faleceu, ela tinha só 46 anos. A verdade é que ninguém está preparado para isso, independentemente da idade e da fase da vida", falou.

A jornalista também falou sobre a própria experiência com o luto. Daniela contou perdeu a mãe quando ela tinha apenas 46 anos e afirmou que a experiência a fez compreender ainda mais a dor enfrentada pela família.

"E eu sei dessa dor porque também me despedi da minha mãe quando ela faleceu, tinha só 46 anos. Mas a verdade é que ninguém está preparado pra isso na vida, independente da idade e da fase da vida", desabafou.

A apresentadora também contou que precisou dar a notícia à avó, algo que classificou como um dos momentos mais difíceis desde a morte de Juliana. "Foi também um momento difícil ter que contar para a minha avó que ela precisava da neta. Afinal, essa não é a ordem natural da vida. E vem todos os questionamentos do porquê. Por que isso aconteceu?".

Irmãs fariam 50 anos juntas

Além da dor pela perda, Daniela precisou lidar com a proximidade de uma data que sempre foi especial para as duas: o aniversário.

"Aos 49 anos. A gente vai fazer 50 anos no dia 8 de setembro agora. A data que sempre dividi com ela e brincava que ela era mais velha porque nasceu 5 minutos antes. Infelizmente, não vou ter minha irmã comigo para comemorar os nossos 50", lamentou.