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Apresentadora demitida após duas décadas afirma que emissora agiu com 'vingança'

Apresentadora disse ter se sentido injustiçada e ignorada pela nova direção antes de deixar o canal paulista

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 19:00

Carol Minhoto
Carol Minhoto Crédito: Reprodução

Oito meses após ser dispensada da TV Gazeta de São Paulo, Carol Minhoto afirmou que sentiu sua demissão como uma espécie de “vingança”. A apresentadora deixou a emissora no início do ano, após 19 anos de trabalho, sendo 15 deles à frente do programa diário Você Bonita.

Em entrevista ao podcast Pod Chegar, de Silvia Vinhas, Carol contou que se sentiu injustiçada pela forma como a nova direção artística passou a conduzir os trabalhos na emissora. Ao relembrar o período, afirmou que teve a sensação de que sua longa trajetória foi desconsiderada: “O que eu senti realmente? Eu senti que foi feita uma vingança. Porque eu estava lá há muito tempo, como se ‘a gente quer agora construir a nossa história nessa emissora’, desdenhando a história que foi feita por outras pessoas que já estavam lá”.

Carol Minhoto

Carol Minhoto por Reprodução
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Segundo a apresentadora, ela passou a ser ignorada nas reuniões com a nova direção e se sentiu “invisível” dentro da empresa. Carol afirmou que a situação chegou a ser uma “certa humilhação” e contou que foi perdendo o entusiasmo com o trabalho. “Eu fui perdendo o encanto, fui me entristecendo. Ninguém falava comigo, ninguém falava nada”, relatou.

Carol também destacou a dedicação que teve à TV Gazeta durante os quase 20 anos em que trabalhou na emissora. Ela contou que voltou ao trabalho apenas 45 dias após o nascimento do filho e que ficou afastada somente em períodos programados, como férias e feriados, além de ocasiões em que teve Covid-19, apendicite e dengue.

Carol Minhoto

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Às vésperas do último Natal, a apresentadora disse que não suportou mais a indefinição sobre seu futuro na emissora e procurou uma pessoa de confiança dentro da Gazeta para saber o que aconteceria. Segundo Carol, a resposta foi direta: “Você não vai ficar, Carol”. Dois dias depois, ela foi dispensada.

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Atualmente na Rede Brasil, Carol afirmou que acredita que poderia ter contribuído com a nova fase da TV Gazeta. A apresentadora também contou que recebeu, ao longo dos anos, elogios de profissionais da própria emissora sobre seu trabalho. “Todo mundo dizia a mesma coisa, ‘a Carol é a melhor apresentadora aqui da casa’. Sempre ouvi isso”, declarou.

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