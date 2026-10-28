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Apresentadora demitida do SBT após crítica às eleições quebra o silêncio: ‘Estou surpresa’

Thayse Teixeira gerou polêmica ao vivo ao criticar prorrogação de tempo do segundo turno das eleições

Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 21:51

Thayse Teixeira Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora e apresentadora Thayse Teixeira, conhecida como Dona do Cariri, foi demitida do SBT, após criticar a prorrogação das eleições durante o programa Fofocalizando, abriu o jogo ao saber do desligamento da emissora.

"Eu estou tão surpresa quanto vocês. Eu não sabia, não. Prefiro não comentar. Saí normal, cheguei normal hoje também. Tive uma reunião logo que cheguei na TV", declarou a comunicadora, em entrevista ao portal LeoDias.

Thayse Teixeira 1 de 15

Thayse explicou ter chegado à sede do SBT, em Osasco, interior de São Paulo, cumpriu sua rotina matinal e não tinha recebido nenhuma notificação ou aviso de suspensão prévia, nesta terça-feira (27).

No entanto, ao chegar aos estúdios, nesta quarta-feira (28) foi chamada pela direção e informada sobre o término do contrato, sem ao menos ter tempo de retirar seus pertences pessoais do camarim e se despedir de colegas. Algumas reportagens chegaram a apontar que o armário que ela ocupava já tinha sido esvaziado.

No final da tarde desta quarta, a assessoria de imprensa do SBT divulgou uma nota oficial confirmando a rescisão do contrato. "O SBT informa o encerramento do contrato com Thayse Teixeira. Durante sua trajetória na emissora, a apresentadora integrou o time de apresentadores do Fofocalizando e participou do quadro 'Dez ou Mil', do Programa do Ratinho. O SBT agradece à apresentadora pelo período em que esteve na emissora, reforça seu respeito por sua trajetória profissional e deseja sucesso em seus próximos projetos."

A demissão de Thayse teria sido motivada por comentários feitos pela apresentadora na edição de terça do programa, quando ela questionou o processo eleitoral que reelegeu Lula (PT), ao criticar a prorrogação do horário de votação no segundo turno.

Durante a cobertura da repercussão eleitoral e dos desdobramentos sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL), Thayse manifestou descontentamento com as decisões da Justiça Eleitoral e levantou suspeitas sobre o pleito. "Primeira vez no país, há quantos anos que eu voto. Já estou cansada disso, e nunca houve essa coisa de 'vou prorrogar tanto tempo'. Está tudo errado no país. Para ser pelo menos justo, né? Tanta coisa já foi injusta e completamente discrepante", declarou a apresentadora no ar.