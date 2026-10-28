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Apresentadora do SBT é demitida após polêmica sobre eleições ao vivo

Thayse Teixeira foi dispensada nesta quarta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:11

Thayse Teixeira
Thayse Teixeira Crédito: Reprodução

Thayse Teixeira não faz mais parte do elenco do 'Fofocalizando', do SBT. A apresentadora foi comunicada sobre sua demissão nesta quarta-feira (28), um dia depois de protagonizar uma polêmica ao vivo ao levantar questionamentos sobre o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. A informação foi divulgada pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com a publicação, a emissora justificou o desligamento como parte de uma medida de redução de custos. Nos bastidores, porém, a controvérsia envolvendo a apresentadora teria contribuído para a decisão.

Thayse Teixeira

Thayse Teixeira por Reprodução
Thayse Teixeira por Reprodução
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Thayse Teixeira por Reprodução

Na edição de terça-feira (27), Thayse questionou a prorrogação do horário de votação no segundo turno das eleições, realizado no domingo (25). Durante a conversa, ela também levantou suspeitas sobre o resultado que garantiu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As declarações provocaram uma reação do colega de bancada Matheus Baldi, que contestou os questionamentos e destacou que a diferença entre os candidatos havia sido de aproximadamente quatro milhões de votos.

Segundo a coluna, a direção do 'Fofocalizando' já avaliava a possibilidade de dispensar Thayse antes do episódio. A repercussão das declarações, entretanto, teria pesado na decisão final.

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Apesar disso, o assunto não teria sido mencionado durante a reunião em que a apresentadora foi informada sobre o desligamento. A justificativa apresentada pelo SBT foi exclusivamente financeira.

Conhecida pelo jeito espontâneo e pelas opiniões diretas, Thayse ganhou projeção nacional nas redes sociais antes de ampliar sua atuação na televisão. A influenciadora também participou do reality show 'A Fazenda 11', exibido pela Record em 2019.

Até a publicação das informações pela coluna de Fábia Oliveira, não havia sido divulgada uma manifestação pública de Thayse sobre a demissão.

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