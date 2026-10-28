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Apresentadora do SBT sugere fraude na eleição de Lula e é interrompida ao vivo

Thayse Teixeira questionou prorrogação do horário de votação durante o Fofocalizando, mas Matheus Baldi rebateu a insinuação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13:00

Thayse Teixeira
Thayse Teixeira Crédito: Reprodução/Instagram

Thayse Teixeira protagonizou um climão com Matheus Baldi durante o Fofocalizando, do SBT, nesta terça-feira (27). Ao comentar a saída de Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil, a apresentadora questionou a condução das eleições presidenciais e sugeriu que a extensão do horário de votação poderia ter influenciado o resultado que garantiu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A discussão começou enquanto Gabriel Cartolano conversava com Eduardo Gayer, analista político do SBT News. Ao defender a decisão de Flávio de deixar o país, Thayse afirmou que também faria o mesmo diante das supostas ameaças enfrentadas pelo senador.

Thayse Teixeira

Thayse Teixeira por Reprodução/Instagram
Thayse Teixeira por Reprodução/Instagram
Thayse Teixeira por Reprodução/Instagram
Thayse Teixeira por Reprodução/Instagram
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Thayse Teixeira por Reprodução/Instagram

"Eu faria o mesmo [deixaria o Brasil]. Como é que uma pessoa fica em um país em que a todo momento estava sendo ameaçada? Pelo amor de Deus!", declarou.

Cartolano lembrou que Flávio responde a um inquérito, mas a apresentadora contestou o foco das investigações e mencionou o empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master.

"Só ele? Manda o [Daniel] Vorcaro abrir a boca e botar a lista todinha de todo mundo que teve participação, que recebeu transferência do Banco Master. Por que o foco agora é o Flávio Bolsonaro? Primeira vez no país, há quantos anos que eu voto... Já estou cansada disso, e nunca houve essa coisa de vou prorrogar tanto tempo. Está tudo errado no país", afirmou.

Thayse Teixeira e Matheus Baldi durante a edição ao vivo do Fofocalizando desta terça-feira (27)
Thayse Teixeira e Matheus Baldi durante a edição ao vivo do Fofocalizando desta terça-feira (27) Crédito: SBT/Reprodução

Foi nesse momento que Matheus Baldi interrompeu a colega para contestar a insinuação sobre o resultado eleitoral. O jornalista destacou que a quantidade de votos registrados após as 17h não seria suficiente para alterar a diferença entre os candidatos.

"Foram 35 mil votos, Thayse, [registrados] depois das 17h; ou seja, isso não mudaria a eleição. Só para a gente destacar e ser coerente. Foi uma diferença de 4 milhões de votos", rebateu.

Eduardo Gayer também interveio na discussão e lembrou que a campanha de Flávio Bolsonaro havia solicitado a extensão do horário de votação até as 19h. Cartolano confirmou a informação: "Isso! As duas campanhas pediram".

Mesmo após as intervenções, Thayse manteve as críticas à condução do processo eleitoral. "Para ser pelo menos justo, né? Tanta coisa já foi injusta e completamente discrepante, desde a hora que começou até o final. O Brasil não é para amadores", concluiu.

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