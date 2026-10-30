FIM DO CICLO

Apresentadora quebra silêncio após ser demitida do SBT por comentário polêmico sobre resultado das eleições: 'Meus valores são inegociáveis'

Ex-apresentadora do 'Fofocalizando' contou como recebeu a notícia do desligamento e rebateu críticas após declarações sobre as eleições presidenciais

Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 13:10

Thayse Teixeira Crédito: Reprodução

Thayse Teixeira se pronunciou pela primeira vez após ser demitida do 'Fofocalizando', do SBT. Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite de quinta-feira (29), a influenciadora contou detalhes da conversa em que foi informada sobre o desligamento e comentou a polêmica envolvendo suas declarações sobre o resultado das eleições presidenciais.

A apresentadora revelou que foi surpreendida pela notícia na quarta-feira (28), quando chegou à emissora para cumprir normalmente sua rotina de trabalho. Segundo ela, a decisão foi comunicada pelo diretor do programa, que teria recebido uma determinação para dispensá-la.

Thayse Teixeira 1 de 15

“Ontem eu cheguei para trabalhar, normalmente, e o meu diretor me comunicou que ele havia recebido uma ordem para me desligar do programa e do SBT. Eu sentei e disse: ‘Sério?’. Vi que ele ficou ali, tenso, na hora. Claro, a gente engole o choro, estranho seria se não fosse desse jeito”, relatou.

Thayse afirmou que o diretor demonstrou desconforto durante a conversa e explicou que não havia participado da decisão. Diante da situação, a influenciadora disse que tentou tranquilizá-lo e chegou a pedir desculpas, embora não soubesse exatamente o motivo da dispensa.

A saída aconteceu um dia depois de a apresentadora provocar repercussão ao questionar, durante o 'Fofocalizando' de terça-feira (27), o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo (25).

Na ocasião, Thayse levantou suspeitas sobre o resultado que garantiu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As declarações foram contestadas pelo colega Matheus Baldi, que destacou a diferença de aproximadamente quatro milhões de votos entre os candidatos.

Ao comentar o episódio, a influenciadora reconheceu que não possui conhecimento aprofundado sobre política, mas defendeu o direito de manifestar suas opiniões. “No programa da terça-feira, por falar em política, eu não entendo nada de política, mas eu dei a minha opinião. ‘Ah, deu fake news’. Eu dei a minha opinião, cada um tem a sua. Não toquei na honra de ninguém”, declarou.

Apesar da repercussão, Thayse evitou fazer críticas ao SBT e agradeceu pela oportunidade de integrar a equipe da emissora. Ela também afirmou que não pretende mudar sua personalidade ou abrir mão das próprias convicções.

“Eu dei o meu melhor, dei o meu máximo, e me perdoem por ser verdadeira, por ser sincera, colocar a minha opinião, meu ponto de vista, meus princípios e meus valores são inegociáveis, eu sou essa pessoa”, afirmou.

A influenciadora encerrou o pronunciamento destacando que continuará trabalhando em seus projetos pessoais e empresariais, mesmo após deixar a televisão.

“Fui demitida, mas não estou desempregada. Tenho a minha empresa, os meus negócios. Não tenho preguiça de trabalhar de jeito nenhum, amo me comunicar, amo gente, pessoas. É isso. Um beijo para todo o SBT”, concluiu.