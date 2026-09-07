COMEMORAÇÃO

Aranhas mecânicas e bolo de 3 metros: Virginia e Zé Felipe recriam universo do Homem-Aranha para o aniversário do filho caçula

Ex-casal não economizou na produção para celebrar os 2 anos de José Leonardo nesta segunda-feira (7)

Kamila Macedo

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 20:44

Virgínia e Zé Felipe comemoram aniversário de 2 anos de José Leonardo em Goiânia Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe se reuniram nesta segunda-feira (7) para comemorar o aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula do casal. A festa acontece na Casa VF – espaço de eventos da própria influenciadora –, em Goiânia, Goiás, com o tema do Homem-Aranha.

O aniversário de José Leonardo é oficialmente nesta terça-feira (8), mas a comemoração foi antecipada em função da agenda da família. Tanto Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, quanto Margareth Serrão, mãe de Virginia, compareceram ao evento.

Nos registros publicados, Virginia e Zé Felipe posaram juntos usando vermelho para combinar com a paleta da celebração, enquanto José Leonardo vestia o clássico uniforme do Homem-Aranha. As filhas mais velhas do casal, Maria Alice e Maria Flor, também usavam vestidos combinando com a temática do herói.

Virginia e Zé Felipe celebram 2 anos de José Leonardo 1 de 14

A decoração conta com uma superestrutura assinada por Tana Lobo. O espaço foi transformado para simular a cidade de Nova York, cenário das aventuras do personagem, resgatando elementos das histórias em quadrinhos. Para a ambientação, foram utilizados desenhos das próprias HQs nas paredes, balões vermelhos, azuis e brancos, teias e aranhas mecânicas no teto, além de diversas referências ao "Amigo da Vizinhança" nas mesas de doce e dos convidados.

O local conta ainda com uma representação da Estátua da Liberdade e várias estátuas do Homem-Aranha espalhadas pelo espaço (com direito até à personagem Gwen Stacy), além das representações dos vilões enfrentados pelo herói ao longo da trajetória.

Para as crianças, o evento oferece atrações infantis e brinquedos infláveis, como pula-pula e escorregadores. Já para os adultos, há um bar de drinks e um carrinho com doces sem açúcar.