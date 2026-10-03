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Arlindinho vive novo affair após término conturbado com Erika Januza, diz colunista

Sambista tem sido visto na companhia de uma jovem chamada Júlia, que já o acompanhou em eventos e recebe interações do músico nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 21:08

Arlindinho e Júlia
Arlindinho e Júlia Crédito: Reprodução

Meses após o fim do relacionamento com Erika Januza, Arlindinho estaria vivendo um novo romance. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o sambista tem sido visto com frequência ao lado de uma jovem paulistana chamada Júlia.

Apesar de nenhum dos dois ter confirmado publicamente um namoro, a proximidade não estaria restrita às redes sociais. Júlia já acompanhou Arlindinho em compromissos profissionais e eventos.

Arlindo Cruz e Arlindinho

Arlindo Cruz e Arlindinho por Reprodução
Arlindo Cruz e Arlindinho por Reprodução
Arlindo Cruz e Arlindinho por Reprodução
Arlindo Cruz e Arlindinho por Reprodução
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Arlindo Cruz e Arlindinho por Reprodução

Em agosto, ela esteve ao lado do músico durante uma disputa de samba realizada em São Paulo. Na semana seguinte, também marcou presença no evento "Ivete Clareou" e publicou registros feitos nos bastidores e no camarim do cantor.

A aproximação também pode ser observada nas redes sociais. Júlia, que trabalha na Prefeitura de São Paulo e mantém um perfil com pouco mais de mil seguidores, recebe interações públicas de Arlindinho. O sambista curte publicações da jovem e já deixou emojis de coração nos comentários.

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Fim do relacionamento com Erika Januza

A aproximação acontece após o término de Arlindinho e Erika Januza. Os dois haviam assumido publicamente o relacionamento em dezembro de 2025.

O namoro chegou ao fim em julho deste ano, após um período de crise. Na época, repercutiram registros de Arlindinho na porta de uma casa de swing no Rio de Janeiro.

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Até o momento, Arlindinho e Júlia não anunciaram oficialmente que estão namorando. Por isso, a relação é tratada como um possível novo envolvimento do sambista.

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