Arlindinho vive novo affair após término conturbado com Erika Januza, diz colunista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 21:08
Meses após o fim do relacionamento com Erika Januza, Arlindinho estaria vivendo um novo romance. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o sambista tem sido visto com frequência ao lado de uma jovem paulistana chamada Júlia.
Apesar de nenhum dos dois ter confirmado publicamente um namoro, a proximidade não estaria restrita às redes sociais. Júlia já acompanhou Arlindinho em compromissos profissionais e eventos.
Arlindo Cruz e Arlindinho
Em agosto, ela esteve ao lado do músico durante uma disputa de samba realizada em São Paulo. Na semana seguinte, também marcou presença no evento "Ivete Clareou" e publicou registros feitos nos bastidores e no camarim do cantor.
A aproximação também pode ser observada nas redes sociais. Júlia, que trabalha na Prefeitura de São Paulo e mantém um perfil com pouco mais de mil seguidores, recebe interações públicas de Arlindinho. O sambista curte publicações da jovem e já deixou emojis de coração nos comentários.
Fim do relacionamento com Erika Januza
A aproximação acontece após o término de Arlindinho e Erika Januza. Os dois haviam assumido publicamente o relacionamento em dezembro de 2025.
O namoro chegou ao fim em julho deste ano, após um período de crise. Na época, repercutiram registros de Arlindinho na porta de uma casa de swing no Rio de Janeiro.
Até o momento, Arlindinho e Júlia não anunciaram oficialmente que estão namorando. Por isso, a relação é tratada como um possível novo envolvimento do sambista.