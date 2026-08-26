DICAS DE CASA

Armário com cheiro de mofo: como tirar umidade que pode estar escondida antes mesmo das manchas aparecerem

Excesso de líquido pode danificar madeira e MDF, por isso a limpeza deve combinar pano úmido, secagem e circulação de ar



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 21:41

Mofo se espalha pelas paredes internas do armário e pode atingir roupas e objetos quando há excesso de umidade e pouca ventilação Crédito: Ilustração gerada por IA

O cheiro de umidade dentro do armário costuma aparecer antes das manchas. A porta é aberta, as roupas parecem limpas, a madeira não mostra nada diferente, mas o odor já está ali. Em locais pouco ventilados, isso pode ser um dos primeiros sinais de que o ambiente reúne condições para o desenvolvimento de mofo.

Períodos de chuva e os meses mais frios favorecem esse tipo de problema, principalmente quando a casa permanece fechada por muito tempo. Armários e gavetas acabam mais suscetíveis porque recebem pouca luz, quase não têm circulação de ar e passam boa parte do dia fechados.

Como resolver mofo e umidade 1 de 6

Madeira e MDF merecem atenção especial. Pequenas quantidades de umidade podem penetrar pelas bordas e junções, enquanto roupas guardadas antes de secar completamente aumentam ainda mais a umidade dentro do móvel.

Além do incômodo causado pelo odor, a presença recorrente de mofo dentro de casa merece cuidado. Pesquisa publicada no Environmental Health Perspectives relaciona ambientes úmidos e com fungos ao aumento de problemas como asma, infecções respiratórias, bronquite, rinite alérgica e outros sintomas das vias aéreas.

Primeiro, esvazie o armário

Percebeu o cheiro? Antes de tentar escondê-lo com algum aromatizador, retire tudo de dentro do móvel. Roupas, caixas e outros objetos podem reter umidade e ainda dificultar a identificação de manchas ou sinais de infiltração.

Com as prateleiras livres, observe cantos, fundo, junções e bordas. Qualquer ponto escurecido, condensação ou sinal de água precisa ser identificado antes de colocar os objetos de volta.

Na hora da limpeza, pano bem torcido, água e uma pequena quantidade de detergente neutro são suficientes para começar. Madeira e, principalmente, MDF não combinam com excesso de líquido, já que a umidade pode penetrar no material e causar estufamento ou danos ao revestimento.

Terminada essa etapa, seque bem o interior e mantenha portas e gavetas abertas por algumas horas. Sempre que possível, deixe o cômodo ventilado e com entrada de luz antes de reorganizar o espaço.

Vinagre pode ajudar no odor

Para o cheiro que permanece depois da limpeza, o vinagre branco pode ser usado de duas maneiras. Uma delas é diluí-lo em partes iguais com água e passar a solução pelo interior do armário usando um pano apenas levemente umedecido.

Outra possibilidade consiste em deixar uma tigela com vinagre de álcool dentro do móvel vazio por aproximadamente 24 horas. No caso das gavetas, vale usar um recipiente pequeno e estável para reduzir o risco de derramamento sobre a madeira.

Depois da retirada do vinagre, o móvel deve permanecer aberto novamente até que o interior esteja seco e ventilado.

Se houver infiltração, condensação frequente ou excesso de umidade no cômodo, porém, o efeito será temporário. Nessas situações, o cheiro tende a reaparecer enquanto a causa não for resolvida.

Bicarbonato entra depois

Já o bicarbonato de sódio funciona melhor como apoio para absorver odores depois que a limpeza foi feita.

Colocar o pó em um recipiente aberto ou dentro de um pequeno sachê de tecido evita contato direto com roupas e prateleiras. Espalhá-lo sobre o móvel pode deixar resíduos e acabar criando outra tarefa na hora da limpeza.

Quando começar a empedrar, ficar úmido ou perder eficiência, o conteúdo precisa ser trocado.

Sílica gel e carvão ativado também podem ser usados para ajudar a controlar a umidade dentro de armários e gavetas, especialmente em espaços que permanecem fechados por longos períodos.

Álcool pede mais cuidado

Nem todo acabamento suporta álcool com a mesma facilidade. Embora o produto evapore rapidamente, madeira, MDF, verniz, laca e superfícies pintadas podem sofrer alterações no brilho ou na aparência.

Antes de aplicar, confira as orientações do fabricante do móvel e faça um teste em uma parte pequena e escondida.

Caso não seja possível saber como o material reage, vale optar por detergente neutro, vinagre branco ou produtos indicados especificamente para aquela superfície.

Usar líquido demais também deve ser evitado, independentemente do produto escolhido. Em um móvel que já apresenta sinais de umidade, encharcar a superfície pode agravar justamente o problema que está sendo combatido.

Sachê fica para o final

Só depois de limpar, secar e ventilar o armário é que sachês perfumados passam a fazer sentido. Eles ajudam a manter um aroma agradável, mas não eliminam mofo nem resolvem umidade.

Guardar roupas completamente secas também faz diferença. Toalhas, peças recém-passadas ou objetos que ainda estejam úmidos podem aumentar novamente a umidade dentro do espaço fechado.

De tempos em tempos, deixar portas e gavetas abertas ajuda na circulação do ar. Evitar prateleiras excessivamente cheias também reduz áreas abafadas entre roupas e objetos.