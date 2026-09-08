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Arnold Schwarzenegger faz acordo para pagar um dólar por ano para manter traje que usou em filme

Caso foi contado pelo produtor Peter Macgregor-Scott em uma entrevista, em 2015, para o The Hollywood Reporter

Felipe Sena

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16:01

Arnold Schwarzenegger em filme Crédito: Reprodução

O ator Arnold Schwarzenegger teve uma atitude inusitada. O artista que deu vida à personagens memoráveis no cinema, no entanto, um deles não agradou tanto o público: “Batman & Robin”, de 1997.

No entanto, o ator que interpretou “Mr. Freeze” no longa, decidiu alugar o figurino da Warner Bros, responsável pela produção para os cinemas, para conseguir mantê-lo, por meio do pagamento anual de 1 dólar.

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O caso foi contado pelo produtor Peter Macgregor-Scott em uma entrevista, em 2015, para o The Hollywood Reporter. Ela ainda contou que os estúdios gerenciam os figurinos e adereços dos filmes do Batman.

"Depois de um filme como 'Batman Forever', o armazenamento vira algo real. Muitos dos cenários são dobrados e guardados para que fiquem disponíveis para o próximo filme, caso seja necessário. Não preservamos a caverna, porque é muito difícil de manusear. A caverna precisava ser feita toda vez. Todas as fantasias de morcego não usadas. Todos os figurinos guardados", disse Macgregor-Scott à época.

Ainda segundo o produtor, é comum que os atores queiram ficar com os figurinos, mas existem regras para o pedido. "Os atores gostariam de sair com pedaços, e precisamos ter muito cuidado para que isso aconteça o mínimo possível. Arnold Schwarzenegger queria uma fantasia de Mr. Freeze. Ele chegou ao topo do estúdio. Ele teve que assinar um contrato e acho que paga um dólar por ano para pegar a fantasia emprestada."