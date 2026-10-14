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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 12:01
A apresentadora Jéssica Senra usou as redes sociais para se despedir do jornalista Ayres Rocha, que morreu nesta quarta-feira (14), aos 62 anos, em decorrência de um câncer. Os dois dividiram a bancada do Jornal Nacional em 2019, quando representaram a Bahia e o Acre no projeto especial que celebrou os 50 anos do noticiário.
Jéssica Senra lamenta morte de Ayres Rocha
Em um comentário emocionado em um post do CORREIO que noticiava a morte do jornalista no Instagram, a âncora do Bahia Meio-Dia lamentou a perda do ex-parceiro e exaltou a sua trajetória na televisão. "Arrasada… uma grande figura, dedicou a vida inteirinha ao jornalismo. Se aposentou há pouco tempo", escreveu Jéssica.
A baiana também fez questão de lembrar do clima leve nos bastidores daquela edição histórica que uniu os dois estados em rede nacional. "Foi um grande parceiro neste momento memorável. Nos divertimos muito juntos. Que Deus o receba com muito amor!", completou a jornalista.
Abalada, a comunicadora também compartilhou uma nota de pesar em seus stories do Instagram: "Arrasada com essa notícia!!! Meu parceiro no JN... Descanse, meu amigo", disse.
Ayres Rocha comandou o Jornal do Acre 2ª Edição (JAC2) por mais de três décadas e era carinhosamente chamado de "professor" pelos colegas de redação.
Ayres Rocha
O apresentador fazia tratamento oncológico em João Pessoa (PB), mas escolheu retornar a Rio Branco há cerca de um mês. Segundo a família, o jornalista tinha o desejo de passar seus últimos dias em sua cidade natal e cercado pelas pessoas que amava.
Elaina Rocha, irmã do âncora, relatou que ele manteve a serenidade e o bom humor mesmo durante a internação, chegando a brincar com os familiares por meio de gestos na véspera de sua morte. O jornalista deixa a esposa Waldenira, três filhos e cinco netos.