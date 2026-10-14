LUTO

'Arrasada': Jéssica Senra lamenta morte de Ayres Rocha, seu parceiro de bancada no Jornal Nacional

Apresentadora baiana relembrou bastidores e homenageou o jornalista acreano, que morreu aos 62 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 12:01

Ayres Rocha apresentou o JN em 2019 ao lado de Jéssica Senra Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Jéssica Senra usou as redes sociais para se despedir do jornalista Ayres Rocha, que morreu nesta quarta-feira (14), aos 62 anos, em decorrência de um câncer. Os dois dividiram a bancada do Jornal Nacional em 2019, quando representaram a Bahia e o Acre no projeto especial que celebrou os 50 anos do noticiário.

Jéssica Senra lamenta morte de Ayres Rocha 1 de 9

Em um comentário emocionado em um post do CORREIO que noticiava a morte do jornalista no Instagram, a âncora do Bahia Meio-Dia lamentou a perda do ex-parceiro e exaltou a sua trajetória na televisão. "Arrasada… uma grande figura, dedicou a vida inteirinha ao jornalismo. Se aposentou há pouco tempo", escreveu Jéssica.

A baiana também fez questão de lembrar do clima leve nos bastidores daquela edição histórica que uniu os dois estados em rede nacional. "Foi um grande parceiro neste momento memorável. Nos divertimos muito juntos. Que Deus o receba com muito amor!", completou a jornalista.

LEIA MAIS SOBRE O CASO Jornalista que apresentou Jornal Nacional com Jéssica Senra, Ayres Rocha morre aos 62 anos

Abalada, a comunicadora também compartilhou uma nota de pesar em seus stories do Instagram: "Arrasada com essa notícia!!! Meu parceiro no JN... Descanse, meu amigo", disse.



Ayres Rocha comandou o Jornal do Acre 2ª Edição (JAC2) por mais de três décadas e era carinhosamente chamado de "professor" pelos colegas de redação.

Ayres Rocha 1 de 9

O apresentador fazia tratamento oncológico em João Pessoa (PB), mas escolheu retornar a Rio Branco há cerca de um mês. Segundo a família, o jornalista tinha o desejo de passar seus últimos dias em sua cidade natal e cercado pelas pessoas que amava.