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'Arrasada': Jéssica Senra lamenta morte de Ayres Rocha, seu parceiro de bancada no Jornal Nacional

Apresentadora baiana relembrou bastidores e homenageou o jornalista acreano, que morreu aos 62 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 12:01

Ayres Rocha apresentou o JN em 2019 ao lado de Jéssica Senra  Crédito: Reprodução/Instagram 

A apresentadora Jéssica Senra usou as redes sociais para se despedir do jornalista Ayres Rocha, que morreu nesta quarta-feira (14), aos 62 anos, em decorrência de um câncer. Os dois dividiram a bancada do Jornal Nacional em 2019, quando representaram a Bahia e o Acre no projeto especial que celebrou os 50 anos do noticiário.

Jéssica Senra lamenta morte de Ayres Rocha

Jéssica Senra comentou sobre a morte do amigo e jornalista Ayres Rocha, com quem apresentou o JN em 2019 por Reprodução/Instagram
Jéssica Senra lamenta morte de Ayres Rocha, seu parceiro de bancada no Jornal Nacional por Reprodução/Instagram
Ayres Rocha apresentou o JN em 2019 ao lado de Jéssica Senra por Reprodução/Instagram
Ayres Rocha apresentou o JN em 2019 ao lado de Jéssica Senra por Reprodução/Instagram
Jéssica Senra apresentou o JN em 2019 por Reprodução/Instagram
Ayres Rocha apresentou o JN em 2019 ao lado de Jéssica Senra por Reprodução/Instagram
Jéssica Senra apresentou o JN em 2019 por Reprodução/Instagram
Ayres Rocha apresentou o JN em 2019 ao lado de Jéssica Senra por Reprodução/Instagram
Ayres Rocha apresentou o JN em 2019 ao lado de Jéssica Senra por Reprodução/Instagram
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Jéssica Senra comentou sobre a morte do amigo e jornalista Ayres Rocha, com quem apresentou o JN em 2019 por Reprodução/Instagram

Em um comentário emocionado em um post do CORREIO que noticiava a morte do jornalista no Instagram, a âncora do Bahia Meio-Dia lamentou a perda do ex-parceiro e exaltou a sua trajetória na televisão. "Arrasada… uma grande figura, dedicou a vida inteirinha ao jornalismo. Se aposentou há pouco tempo", escreveu Jéssica.

A baiana também fez questão de lembrar do clima leve nos bastidores daquela edição histórica que uniu os dois estados em rede nacional. "Foi um grande parceiro neste momento memorável. Nos divertimos muito juntos. Que Deus o receba com muito amor!", completou a jornalista.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Jornalista que apresentou Jornal Nacional com Jéssica Senra, Ayres Rocha morre aos 62 anos

Abalada, a comunicadora também compartilhou uma nota de pesar em seus stories do Instagram: "Arrasada com essa notícia!!! Meu parceiro no JN... Descanse, meu amigo", disse. 

Ayres Rocha comandou o Jornal do Acre 2ª Edição (JAC2) por mais de três décadas e era carinhosamente chamado de "professor" pelos colegas de redação.

Ayres Rocha

Ayres Rocha morreu aos 62 anos em Rio Branco por g1 AC/Reprodução
Ayres Rocha foi apresentador do Jornal do Acre 2ª edição por 30 anos por Reprodução
Ayres Rocha apresentou o JN em 2019 ao lado de Jéssica Senra por Divulgação
Ayres Rocha por Reprodução
Ayres Rocha na redação da Rede Amazônica Acre por Reprodução/g1
Ayres Rocha por Reprodução
Ayres Rocha apresentou o JN em 2019 ao lado de Jéssica Senra por Reprodução
Ayres Rocha por Reprodução
Ayres Rocha por Reprodução
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Ayres Rocha morreu aos 62 anos em Rio Branco por g1 AC/Reprodução

O apresentador fazia tratamento oncológico em João Pessoa (PB), mas escolheu retornar a Rio Branco há cerca de um mês. Segundo a família, o jornalista tinha o desejo de passar seus últimos dias em sua cidade natal e cercado pelas pessoas que amava.

Elaina Rocha, irmã do âncora, relatou que ele manteve a serenidade e o bom humor mesmo durante a internação, chegando a brincar com os familiares por meio de gestos na véspera de sua morte. O jornalista deixa a esposa Waldenira, três filhos e cinco netos.

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