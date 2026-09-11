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Arroz com ovo de novo? Veja como transformar o prato mais simples do dia em uma refeição caprichada gastando pouco

Com poucos ingredientes que costumam estar na geladeira, dá para mudar completamente o arroz com ovo e preparar uma refeição rápida, saborosa e econômica

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 18:00

Uma colher de manteiga no arroz já pronto deixa o prato mais saboroso e ajuda a dar aquela sensação de comida recém-feita
Uma colher de manteiga no arroz já pronto deixa o prato mais saboroso e ajuda a dar aquela sensação de comida recém-feita Crédito: Reprodução

Tem dia em que a geladeira não ajuda: você abre a porta, encontra alguns ovos e percebe que o arroz que sobrou do almoço é praticamente tudo o que há para o jantar. Mas isso não significa que a refeição precisa ser apenas um ovo frito colocado por cima do arroz.

Com uma frigideira e alguns ingredientes básicos, é possível transformar a dupla em uma espécie de arroz cremoso com ovo, aproveitando o que estiver disponível em casa. Cebola, alho, tomate, queijo e até aquele restinho de requeijão podem entrar na receita - mas não é necessário ter todos eles.

Dicas preciosas para o seu arroz com ovo ficar incrível

Para aproveitar até o último restinho, misture arroz, ovo e temperos, faça pequenos bolinhos achatados e doure na frigideira com um fio de óleo por Reprodução
Um pouco de queijo ralado ou qualquer queijo que estiver sobrando na geladeira pode transformar o arroz com ovo em uma refeição bem mais caprichada por Reprodução
Alho e cebola são os melhores aliados para transformar o arroz de ontem: doure bem os dois antes de colocar o restante dos ingredientes por Reprodução
Para deixar o arroz com ovo mais cremoso, quebre o ovo diretamente na frigideira com o arroz e mexa rapidamente, como se estivesse preparando um mexidão por Reprodução
Uma colher de manteiga no arroz já pronto deixa o prato mais saboroso e ajuda a dar aquela sensação de comida recém-feita por Reprodução
Se o ovo grudar na frigideira, espere alguns segundos antes de tentar soltar: quando a clara firma, ele costuma desgrudar com mais facilidade por Reprodução
Tem tomate sobrando? Pique e refogue antes de acrescentar o arroz. Ele dá cor, umidade e muda completamente o sabor por Reprodução
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Para aproveitar até o último restinho, misture arroz, ovo e temperos, faça pequenos bolinhos achatados e doure na frigideira com um fio de óleo por Reprodução

Arroz com ovo de frigideira

Ingredientes

* 2 xícaras de arroz cozido

* 2 ovos

* 1/2 cebola picada

* 1 dente de alho

* 1 tomate pequeno picado

* 2 colheres de sopa de requeijão ou creme de leite, se tiver

* Queijo ralado ou em pedaços a gosto, se tiver

* Sal e pimenta-do-reino a gosto

* Um fio de óleo ou azeite

* Cheiro-verde a gosto

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Modo de preparo

Aqueça uma frigideira grande com um fio de óleo e refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate e deixe cozinhar até começar a desmanchar.

Coloque o arroz cozido e misture bem. Se estiver muito seco, acrescente uma ou duas colheres de água. Abra um espaço no centro da frigideira, quebre os ovos e mexa até começarem a cozinhar. Depois, misture os ovos ao arroz.

Se tiver requeijão ou creme de leite, acrescente neste momento e mexa até o arroz ficar cremoso. Finalize com queijo e tampe a frigideira por um ou dois minutos para derreter. Coloque cheiro-verde e sirva ainda quente.

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Não tem quase nada em casa? Ainda dá para mudar o arroz com ovo

A receita pode ser adaptada ao que estiver disponível. Só tem arroz, ovo e cebola? Frite bastante a cebola até dourar, acrescente o arroz e finalize com o ovo mexido. Tem uma fatia de presunto esquecida na geladeira? Pique e coloque. Sobrou milho ou ervilha? Também funciona.

Outra opção é deixar o arroz parado na frigideira por alguns minutos para criar uma casquinha dourada no fundo. O resultado muda a textura do prato sem acrescentar praticamente nenhum ingrediente.

O segredo é tratar o arroz que já está pronto como base de uma nova receita, e não simplesmente como acompanhamento. Assim, até o clássico arroz com ovo ganha cara de jantar feito especialmente para aquele dia.

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