Arroz com ovo de novo? Veja como transformar o prato mais simples do dia em uma refeição caprichada gastando pouco

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Fernanda Varela
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 18:00
Tem dia em que a geladeira não ajuda: você abre a porta, encontra alguns ovos e percebe que o arroz que sobrou do almoço é praticamente tudo o que há para o jantar. Mas isso não significa que a refeição precisa ser apenas um ovo frito colocado por cima do arroz.
Com uma frigideira e alguns ingredientes básicos, é possível transformar a dupla em uma espécie de arroz cremoso com ovo, aproveitando o que estiver disponível em casa. Cebola, alho, tomate, queijo e até aquele restinho de requeijão podem entrar na receita - mas não é necessário ter todos eles.
Dicas preciosas para o seu arroz com ovo ficar incrível
Arroz com ovo de frigideira
Ingredientes
* 2 xícaras de arroz cozido
* 2 ovos
* 1/2 cebola picada
* 1 dente de alho
* 1 tomate pequeno picado
* 2 colheres de sopa de requeijão ou creme de leite, se tiver
* Queijo ralado ou em pedaços a gosto, se tiver
* Sal e pimenta-do-reino a gosto
* Um fio de óleo ou azeite
* Cheiro-verde a gosto
Modo de preparo
Aqueça uma frigideira grande com um fio de óleo e refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate e deixe cozinhar até começar a desmanchar.
Coloque o arroz cozido e misture bem. Se estiver muito seco, acrescente uma ou duas colheres de água. Abra um espaço no centro da frigideira, quebre os ovos e mexa até começarem a cozinhar. Depois, misture os ovos ao arroz.
Se tiver requeijão ou creme de leite, acrescente neste momento e mexa até o arroz ficar cremoso. Finalize com queijo e tampe a frigideira por um ou dois minutos para derreter. Coloque cheiro-verde e sirva ainda quente.
Não tem quase nada em casa? Ainda dá para mudar o arroz com ovo
A receita pode ser adaptada ao que estiver disponível. Só tem arroz, ovo e cebola? Frite bastante a cebola até dourar, acrescente o arroz e finalize com o ovo mexido. Tem uma fatia de presunto esquecida na geladeira? Pique e coloque. Sobrou milho ou ervilha? Também funciona.
Outra opção é deixar o arroz parado na frigideira por alguns minutos para criar uma casquinha dourada no fundo. O resultado muda a textura do prato sem acrescentar praticamente nenhum ingrediente.
O segredo é tratar o arroz que já está pronto como base de uma nova receita, e não simplesmente como acompanhamento. Assim, até o clássico arroz com ovo ganha cara de jantar feito especialmente para aquele dia.