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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:00
O arroz de forno é o curinga perfeito para aqueles dias em que você quer transformar ingredientes simples em uma refeição caprichada, sem passar horas na cozinha. Além de ser uma excelente alternativa para reaproveitar as sobras de arroz da semana, a receita aposta em um molho cremoso à base de creme de leite, leite e gemas que garante maciez e evita que o prato resseque ao assar.
Receita de arroz de forno cremoso
Para a base de arroz (caso utilize cru):
4 colheres (sopa) de óleo
1 dente de alho picado
Meia cebola picada
1 xícara (chá) de arroz
2 xícaras (chá) de água fervente
1 colher (café) de sal
350g de creme de leite
1 xícara (chá) de leite
3 gemas de ovos
Salsa, coentro e sal a gosto
4 xícaras de arroz cozido
Molho (de tomate ou branco) a gosto
100g de presunto em tiras
100g de queijo muçarela em tiras
Manteiga para untar
Prepare o arroz: Em uma panela com o óleo, refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o arroz cru, refogue por dois minutos, adicione a água fervente e o sal. Tampe parcialmente e cozinhe até a água secar. Reserve.
Faça o creme: Em uma tigela, misture bem o creme de leite, o leite, as gemas, a salsa, o coentro e o sal até obter uma textura uniforme. Reserve.
Monte o refratário: Unte um refratário com manteiga. Faça uma primeira camada com metade do arroz cozido, regue com parte do molho e distribua uma porção do presunto e da muçarela.
Finalize as camadas: Repita o processo com o restante do arroz, o molho e os embutidos, garantindo que o queijo cubra bem a superfície para criar uma crosta gratinada.
Asse: Leve ao forno preaquecido até que o queijo esteja completamente derretido e dourado. Sirva.
Dica extra: Para variar o sabor, você pode acrescentar milho verde, ervilha fresca ou trocar o presunto por frango desfiado. Caso sobre, armazene na geladeira por até dois dias e reaqueça no forno para recuperar a textura original.