HORA DO RANGO

Arroz de forno cremoso e super fácil de fazer: aprenda a montar em camadas para o queijo derreter por igual

Prático e versátil, o prato é ideal para reaproveitar as sobras do dia a dia e transformar a refeição com ingredientes simples

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:00

Arroz de forno Crédito: Reprodução/Receitas Globo

O arroz de forno é o curinga perfeito para aqueles dias em que você quer transformar ingredientes simples em uma refeição caprichada, sem passar horas na cozinha. Além de ser uma excelente alternativa para reaproveitar as sobras de arroz da semana, a receita aposta em um molho cremoso à base de creme de leite, leite e gemas que garante maciez e evita que o prato resseque ao assar.

Receita de arroz de forno cremoso 1 de 11

Confira os ingredientes e o passo a passo completo:

Ingredientes:

Para a base de arroz (caso utilize cru):

4 colheres (sopa) de óleo

1 dente de alho picado

Meia cebola picada

1 xícara (chá) de arroz

2 xícaras (chá) de água fervente

1 colher (café) de sal

Para o creme:

350g de creme de leite

1 xícara (chá) de leite

3 gemas de ovos

Salsa, coentro e sal a gosto

Para a montagem:

4 xícaras de arroz cozido

Molho (de tomate ou branco) a gosto

100g de presunto em tiras

100g de queijo muçarela em tiras

Manteiga para untar

Modo de preparo:

Prepare o arroz: Em uma panela com o óleo, refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o arroz cru, refogue por dois minutos, adicione a água fervente e o sal. Tampe parcialmente e cozinhe até a água secar. Reserve.

Faça o creme: Em uma tigela, misture bem o creme de leite, o leite, as gemas, a salsa, o coentro e o sal até obter uma textura uniforme. Reserve.

Monte o refratário: Unte um refratário com manteiga. Faça uma primeira camada com metade do arroz cozido, regue com parte do molho e distribua uma porção do presunto e da muçarela.

Finalize as camadas: Repita o processo com o restante do arroz, o molho e os embutidos, garantindo que o queijo cubra bem a superfície para criar uma crosta gratinada.

Asse: Leve ao forno preaquecido até que o queijo esteja completamente derretido e dourado. Sirva.