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Arroz de forno cremoso e super fácil de fazer: aprenda a montar em camadas para o queijo derreter por igual

Prático e versátil, o prato é ideal para reaproveitar as sobras do dia a dia e transformar a refeição com ingredientes simples

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:00

Arroz de forno Crédito: Reprodução/Receitas Globo

O arroz de forno é o curinga perfeito para aqueles dias em que você quer transformar ingredientes simples em uma refeição caprichada, sem passar horas na cozinha. Além de ser uma excelente alternativa para reaproveitar as sobras de arroz da semana, a receita aposta em um molho cremoso à base de creme de leite, leite e gemas que garante maciez e evita que o prato resseque ao assar.

Receita de arroz de forno cremoso

O arroz de forno é o curinga perfeito para aqueles dias em que você quer transformar ingredientes simples em uma refeição caprichada, sem passar horas na cozinha. Além de ser uma excelente alternativa para reaproveitar as sobras de arroz da semana, a receita aposta em um molho cremoso à base de creme de leite, leite e gemas que garante maciez e evita que o prato resseque ao assar. por Reprodução/Guia da Cozinha
Ingredientes: Para a base de arroz (caso utilize cru), 4 colheres (sopa) de óleo, 1 dente de alho picado, meia cebola picada, 1 xícara (chá) de arroz, 2 xícaras (chá) de água fervente, 1 colher (café) de sal por Reprodução/Guia da Cozinha
   Para o creme: 350g de creme de leite, 1 xícara (chá) de leite, 3 gemas de ovos, salsa, coentro e sal a gosto por Reprodução/Guia da Cozinha
 Para a montagem: 4 xícaras de arroz cozido, Molho (de tomate ou branco) a gosto, 100g de presunto em tiras, 100g de queijo muçarela em tiras, manteiga para untar por Reprodução/Guia da Cozinha
Prepare o arroz: Em uma panela com o óleo, refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o arroz cru, refogue por dois minutos, adicione a água fervente e o sal. Tampe parcialmente e cozinhe até a água secar. Reserve. por Reprodução/Guia da Cozinha
Faça o creme: Em uma tigela, misture bem o creme de leite, o leite, as gemas, a salsa, o coentro e o sal até obter uma textura uniforme. Reserve. por Reprodução/Guia da Cozinha
Monte o refratário: Unte um refratário com manteiga. Faça uma primeira camada com metade do arroz cozido, regue com parte do molho e distribua uma porção do presunto e da muçarela. por Reprodução/Receitas Globo
Finalize as camadas: Repita o processo com o restante do arroz, o molho e os embutidos, garantindo que o queijo cubra bem a superfície para criar uma crosta gratinada.Asse: Leve ao forno preaquecido até que o queijo esteja completamente derretido e dourado. Sirva. por Reprodução/Reprodução/
Dica extra: Para variar o sabor, você pode acrescentar milho verde, ervilha fresca ou trocar o presunto por frango desfiado. Caso sobre, armazene na geladeira por até dois dias e reaqueça no forno para recuperar a textura original.  por Reprodução/Sabores Ajinomoto
Arroz de forno por Reprodução/Receiteria
Arroz de forno por Reprodução/Receitas Globo
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O arroz de forno é o curinga perfeito para aqueles dias em que você quer transformar ingredientes simples em uma refeição caprichada, sem passar horas na cozinha. Além de ser uma excelente alternativa para reaproveitar as sobras de arroz da semana, a receita aposta em um molho cremoso à base de creme de leite, leite e gemas que garante maciez e evita que o prato resseque ao assar. por Reprodução/Guia da Cozinha

Confira os ingredientes e o passo a passo completo:

  • Ingredientes:

Para a base de arroz (caso utilize cru):

4 colheres (sopa) de óleo

1 dente de alho picado

Meia cebola picada

1 xícara (chá) de arroz

2 xícaras (chá) de água fervente

1 colher (café) de sal

  • Para o creme:

350g de creme de leite

1 xícara (chá) de leite

3 gemas de ovos

Salsa, coentro e sal a gosto

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  • Para a montagem:

4 xícaras de arroz cozido

Molho (de tomate ou branco) a gosto

100g de presunto em tiras

100g de queijo muçarela em tiras

Manteiga para untar

  • Modo de preparo:

Prepare o arroz: Em uma panela com o óleo, refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o arroz cru, refogue por dois minutos, adicione a água fervente e o sal. Tampe parcialmente e cozinhe até a água secar. Reserve.

Faça o creme: Em uma tigela, misture bem o creme de leite, o leite, as gemas, a salsa, o coentro e o sal até obter uma textura uniforme. Reserve.

Monte o refratário: Unte um refratário com manteiga. Faça uma primeira camada com metade do arroz cozido, regue com parte do molho e distribua uma porção do presunto e da muçarela.

Finalize as camadas: Repita o processo com o restante do arroz, o molho e os embutidos, garantindo que o queijo cubra bem a superfície para criar uma crosta gratinada.

Asse: Leve ao forno preaquecido até que o queijo esteja completamente derretido e dourado. Sirva.

Dica extra: Para variar o sabor, você pode acrescentar milho verde, ervilha fresca ou trocar o presunto por frango desfiado. Caso sobre, armazene na geladeira por até dois dias e reaqueça no forno para recuperar a textura original.

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Receita Receitas Gastronomia

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