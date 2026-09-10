HORA DO RANGO

Arroz dormido e saboroso: aprenda a transformar as sobras em um almoço gratinado delicioso

Aproveite aquele arroz da geladeira com poucos ingredientes e muito sabor

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 12:00

Arroz de forno Crédito: Reprodução/Receiteria

Transformar o arroz que sobrou de ontem em um prato com cara de comida feita na hora é uma verdadeira arte na cozinha, e essa receita de arroz de forno cremoso resolve o cardápio da semana sem complicação, utilizando o que você já tem em casa.

Aprenda a transformar as sobras em um almoço gratinado delicioso 1 de 7

O grande segredo dessa preparação começa na panela, onde adicionamos o molho de tomate com às sobras de carne moída ou frango desfiado. Esse refogado é misturado diretamente ao arroz cozido, garantindo que a receita fique úmida e tenha muito sabor antes mesmo de ir ao forno.

Para evitar que o arroz resseque durante o cozimento, o truque é colocar um pouco de leite antes de cobrir com o queijo. Essa etapa faz toda a diferença no final, mantendo o interior macio e suculento.

Por fim, uma camada generosa de queijo muçarela para fechar. Basta levar ao forno ou à airfryer por alguns minutos até dourar e criar aquela casquinha dourada.