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Arroz dormido e saboroso: aprenda a transformar as sobras em um almoço gratinado delicioso

Aproveite aquele arroz da geladeira com poucos ingredientes e muito sabor

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 12:00

Arroz de forno Crédito: Reprodução/Receiteria

Transformar o arroz que sobrou de ontem em um prato com cara de comida feita na hora é uma verdadeira arte na cozinha, e essa receita de arroz de forno cremoso resolve o cardápio da semana sem complicação, utilizando o que você já tem em casa.

Aprenda a transformar as sobras em um almoço gratinado delicioso

Transformar o arroz que sobrou de ontem em um prato com cara de comida feita na hora é uma verdadeira arte na cozinha, e essa receita de arroz de forno cremoso resolve o cardápio da semana sem complicação, utilizando o que você já tem em casa. por Reprodução/Receitas Globo
O grande segredo dessa preparação começa na panela, onde adicionamos o molho de tomate com às sobras de carne moída ou frango desfiado.   por Reprodução/Receiteria
Esse refogado é misturado diretamente ao arroz cozido, garantindo que a receita fique úmida e tenha muito sabor antes mesmo de ir ao forno. por Reprodução/Receitas Globo
Para evitar que o arroz resseque durante o cozimento, o truque é colocar um pouco de leite antes de cobrir com o queijo.   por Reprodução
Essa etapa faz toda a diferença no final, mantendo o interior macio e suculento. por Reprodução
Por fim, uma camada generosa de queijo muçarela para fechar.   por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Basta levar ao forno ou à airfryer por alguns minutos até dourar e criar aquela casquinha dourada.  por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
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Transformar o arroz que sobrou de ontem em um prato com cara de comida feita na hora é uma verdadeira arte na cozinha, e essa receita de arroz de forno cremoso resolve o cardápio da semana sem complicação, utilizando o que você já tem em casa. por Reprodução/Receitas Globo

O grande segredo dessa preparação começa na panela, onde adicionamos o molho de tomate com às sobras de carne moída ou frango desfiado. Esse refogado é misturado diretamente ao arroz cozido, garantindo que a receita fique úmida e tenha muito sabor antes mesmo de ir ao forno.

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Para evitar que o arroz resseque durante o cozimento, o truque é colocar um pouco de leite antes de cobrir com o queijo. Essa etapa faz toda a diferença no final, mantendo o interior macio e suculento.

Por fim, uma camada generosa de queijo muçarela para fechar. Basta levar ao forno ou à airfryer por alguns minutos até dourar e criar aquela casquinha dourada. 

  • Ingredientes 
  • Sobras de arroz cozido
  • Molho de tomate
  • Carne moída ou frango desfiado
  • Leite
  • Queijo muçarela

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