HORA DO RANGO

Arroz soltinho fica pronto em 30 minutos e não empapa: veja o segredo simples para acertar no almoço

Porção certa de ingredientes e água garantem grãos leves e saborosos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:30

Arroz soltinho Crédito: Shutterstock

Fazer um arroz branco soltinho de verdade parece simples, mas pequenos deslizes costumam arruinar o prato principal da mesa brasileira. O segredo para nunca mais errar o ponto está em três etapas básicas: combinar manteiga com óleo para não queimar o fundo, fritar bem os grãos antes da água e respeitar a medida de duas partes de água fervente.

Veja como fazer arroz soltinho 1 de 9

O truque da manteiga e oléo faz toda a diferença no sabor e na textura. Usar a manteiga pura em fogo alto costuma queimar os grãos e deixar o preparo com gosto amargo. Quando você acrescenta um fio de óleo ou azeite junto, o ponto de fumaça sobe, permitindo refogar o alho e a cebola sem queimar nada.

A receita rende cerca de quatro porções, leva ingredientes baratos que todo mundo tem no armário e fica pronta em apenas meia hora. É a base ideal para acompanhar desde um feijão caseiro até carnes de panela, estrogonofes ou peixes grelhados.



Ingredientes

2 xícaras (chá) de arroz cru (cerca de 400 g)

4 xícaras (chá) de água fervente (1 litro)

1 colher (sopa) de manteiga

1 fio de óleo

1 fio de azeite

1 cebola média picadinha

1 dente de alho picado ou amassado

Sal a gosto

Modo de preparo

Leve uma panela ao fogo médio e adicione a manteiga com o fio de óleo e o fio de azeite. Assim que derreter, coloque a cebola picada e deixe refogar até murchar e ficar transparente.

Junte o alho e mexa rapidamente apenas até dourar de leve, tomando cuidado para não escurecer. Adicione o arroz cru e continue mexendo em fogo médio. O objetivo aqui é fritar bem os grãos até que eles absorvam a gordura, fiquem opacos e bem branquinhos.

Assim que o arroz estiver completamente frito e sequinho, despeje as 4 xícaras de água fervente com cuidado. Adicione o sal a gosto, misture uma única vez para incorporar os temperos, abaixe o fogo para o mínimo e tampe a panela quase toda, deixando apenas uma fresta aberta.