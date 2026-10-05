Arroz soltinho fica pronto em 30 minutos e não empapa: veja o segredo simples para acertar no almoço

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:30
Fazer um arroz branco soltinho de verdade parece simples, mas pequenos deslizes costumam arruinar o prato principal da mesa brasileira. O segredo para nunca mais errar o ponto está em três etapas básicas: combinar manteiga com óleo para não queimar o fundo, fritar bem os grãos antes da água e respeitar a medida de duas partes de água fervente.
Veja como fazer arroz soltinho
O truque da manteiga e oléo faz toda a diferença no sabor e na textura. Usar a manteiga pura em fogo alto costuma queimar os grãos e deixar o preparo com gosto amargo. Quando você acrescenta um fio de óleo ou azeite junto, o ponto de fumaça sobe, permitindo refogar o alho e a cebola sem queimar nada.
A receita rende cerca de quatro porções, leva ingredientes baratos que todo mundo tem no armário e fica pronta em apenas meia hora. É a base ideal para acompanhar desde um feijão caseiro até carnes de panela, estrogonofes ou peixes grelhados.
Ingredientes
2 xícaras (chá) de arroz cru (cerca de 400 g)
4 xícaras (chá) de água fervente (1 litro)
1 colher (sopa) de manteiga
1 fio de óleo
1 fio de azeite
1 cebola média picadinha
1 dente de alho picado ou amassado
Sal a gosto
Modo de preparo
Leve uma panela ao fogo médio e adicione a manteiga com o fio de óleo e o fio de azeite. Assim que derreter, coloque a cebola picada e deixe refogar até murchar e ficar transparente.
Junte o alho e mexa rapidamente apenas até dourar de leve, tomando cuidado para não escurecer. Adicione o arroz cru e continue mexendo em fogo médio. O objetivo aqui é fritar bem os grãos até que eles absorvam a gordura, fiquem opacos e bem branquinhos.
Assim que o arroz estiver completamente frito e sequinho, despeje as 4 xícaras de água fervente com cuidado. Adicione o sal a gosto, misture uma única vez para incorporar os temperos, abaixe o fogo para o mínimo e tampe a panela quase toda, deixando apenas uma fresta aberta.
Deixe cozinhar por cerca de 10 a 12 minutos, até que a água seque por completo do fundo da panela. Desligue o fogo, tampe totalmente e espere cerca de 5 minutinhos antes de servir: o vapor restante termina o cozimento e ajuda a deixar os grãos ainda mais soltos ao passar o garfo.