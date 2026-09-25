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Arthur Aguiar acumula dívida de R$ 166 mil e vira alvo de ação de despejo

Locadora afirma que ator não paga aluguel e encargos desde maio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:33

Arthur Aguiar
Arthur Aguiar Crédito: Reprodução/YouTube

Arthur Aguiar se tornou alvo de uma ação de despejo na Justiça de São Paulo por uma dívida de pouco mais de R$ 166 mil relacionada à locação de um apartamento. O processo foi aberto em 4 de setembro de 2026 e tramita no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. As informações foram divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles.

Segundo os autos, o ator alugou o imóvel em 2025, com contrato previsto para terminar em novembro de 2027. O valor mensal da locação, incluindo aluguel e encargos, seria de aproximadamente R$ 60 mil.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci

Ator e influenciadora digital por Reprodução | Instagram
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Na ação, a locadora afirma que Arthur deixou de cumprir as obrigações previstas no contrato a partir de maio deste ano, ficando em atraso com o pagamento dos valores. De acordo com o relato apresentado à Justiça, houve uma tentativa de acordo para regularizar os pagamentos, inclusive com a concessão de um "expressivo desconto" sobre o valor devido.

Porém, ainda segundo a autora, o ator não teria sequer quitado a entrada estabelecida no acordo. A dívida apontada no processo é de R$ 166.028,30, correspondente a três meses de pagamentos em atraso.

A locadora também afirma que tentou cobrar os valores por meio de mensagens e e-mails, mas que Arthur continuou inadimplente. Diante da situação, ela pediu à Justiça uma liminar para determinar a desocupação do imóvel, além do pagamento da dívida e dos valores que eventualmente vencessem durante o andamento do processo.

O pedido foi analisado pelo juiz Diego Ferreira Mendes, da 4ª Vara Cível de Pinheiros, que concedeu a liminar de despejo no dia 4 de setembro. Com a decisão, Arthur Aguiar terá 15 dias para deixar voluntariamente o apartamento. O mesmo prazo poderá ser utilizado para quitar integralmente o débito e evitar a efetivação do despejo.

Caso o imóvel não seja desocupado dentro do período determinado, a ordem poderá ser cumprida de forma forçada.

A decisão, porém, ainda não começou a produzir efeitos. Antes da intimação do ator, a locadora precisa cumprir exigências determinadas pela Justiça, entre elas o pagamento das taxas judiciais e o depósito da caução.

Até que essas providências sejam realizadas, Arthur ainda não será intimado da liminar.

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