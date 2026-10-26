ENTENDA

Arthur Aguiar comete crime eleitoral, é alertado por seguidora e deleta publicação

Ator se pronunciou nas redes sociais após o delito

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 08:39

Arthur Aguiar Crédito: Reprodução/Instagram

O ator e cantor Arthur Aguiar, de 37 anos, apagou uma publicação nas redes sociais após ser alertado por uma seguidora sobre a proibição de enquetes eleitorais durante o período de votação. No sábado (24), véspera do segundo turno das eleições de 2026, o campeão do BBB 22 havia postado uma enquete para saber a opinião dos seguidores sobre a disputa eleitoral.

Após excluir o conteúdo, Arthur explicou o ocorrido nas redes sociais e agradeceu à pessoa que o avisou sobre a irregularidade. "Tive que apagar a última enquete. Não sabia que era proibido fazer esse tipo de enquete hoje. Fui alertado por uma seguidora. Obrigado por ter me falado", escreveu.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci 1 de 10

A realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral é proibida durante o período de propaganda eleitoral. Diferentemente das pesquisas eleitorais, esses levantamentos dependem da participação espontânea do público, sem amostragem definida ou metodologia científica.

A divulgação de enquetes eleitorais durante o período proibido pode levar à determinação de remoção do conteúdo. Caso uma sondagem seja apresentada como pesquisa eleitoral, os responsáveis também podem estar sujeitos às sanções previstas na legislação para a divulgação de pesquisas sem o devido registro na Justiça Eleitoral.