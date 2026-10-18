LUTO

Arthur Aguiar descobre morte da ex-namorada Lua Blanco durante live: 'Sem acreditar'

Atores haviam feito as pazes após passarem 11 anos sem se falar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 15:20

Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Arthur Aguiar descobriu a morte de Lua Blanco da pior maneira possível neste domingo (18). O ex-namorado da artista e colega de elenco na novela 'Rebelde' estava no meio de uma live no TikTok quando foi comunicado pela trágica notícia nos comentários. Lua tinha 39 anos e lutava contra um câncer.

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A revelação repentina mudou completamente o clima da transmissão e revoltou fãs nas redes sociais. Diversos internautas criticaram a falta de empatia do público por jogar uma informação tão dolorosa para o artista enquanto ele estava exposto em tempo real. "Vocês perderam o respeito? O cara foi namorado dela, amou ela, e acharam de bom tom falar em live", disparou uma seguidora.

Logo após a notícia e o encerramento da live, Arthur foi aos stories do Instagram prestar sua última homenagem. Completamente chocado, ele escreveu estar "sem acreditar" e publicou uma foto do último reencontro que teve com a eterna Roberta Messi, ocorrido em fevereiro de 2024.

GENTE? Arthur Aguiar ficou sabendo da morte de Lua Blanco por LIVE. https://t.co/Y05xA8UcXe — Central Reality (@centralreality) October 18, 2026

A foto chamou atenção porque marcou a época em que os dois almoçaram juntos e fizeram as pazes após passarem 11 anos sem se falar. "Que bom que ainda em vida tivemos a oportunidade de conversarmos e falarmos tudo. Que Deus te receba de braços abertos", desabafou o ator.

O romance entre os dois nasceu nos estúdios da Record TV em 2011, embalado pelo sucesso do casal Diego e Roberta na ficção e na banda formada pelo elenco. O namoro na vida real durou cerca de sete meses. Em comunicado oficial, a família Blanco confirmou o falecimento da atriz e destacou que ela partiu em paz, cercada de amor.

Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) Crédito: Reprodução/Instagram

Leia comunicado na íntegra

"Queridos amigos e seguidores

É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco.

Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda.

Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna.

Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre,