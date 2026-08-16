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Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciam nova gravidez: 'Agora somos 5'

Casal revelou que espera o terceiro filho da família e contou que decidiu esperar os primeiros meses para compartilhar a novidade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 13:55

Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciaram que estão esperando o segundo filho juntos Crédito: Reprodução

Arthur Aguiar e Jheny Santucci vão aumentar a família. O casal anunciou neste domingo (16) que está esperando o segundo filho juntos. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, pouco menos de um mês depois de os dois oficializarem a união no civil.

Na publicação, os dois contaram que algumas pessoas já desconfiavam da gravidez, mas preferiram aguardar os primeiros meses antes de confirmar a notícia publicamente. “Um novo coração bate por aqui. Uma nova vida, um novo capítulo da nossa família”, escreveram.

O casal também revelou como recebeu a descoberta. Segundo Arthur e Jheny, eles acreditavam que a família já estava completa e planejavam concentrar esforços na vida profissional antes de pensar em uma nova gravidez. “Deus tinha mais pra nós. Ele mostrou que cabia ainda mais amor”, afirmaram.

Arthur Aguiar

Arthur Aguiar por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar, Jheny Santucci e Gabriel por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar, Jheny Santucci, Gabriel e Sophia por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar e Jheny Santucci por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar, Jheny Santucci, Gabriel e Sophia por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar e Jheny Santucci por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar e Sophia por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar, Jheny Santucci, Gabriel e Sophia por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar, Jheny Santucci, Gabriel e Sophia por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar e Jheny Santucci por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar, Jheny Santucci e Gabriel por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar, Jheny Santucci e Gabriel por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar e Jheny Santucci por Reprodução/Instagram
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Arthur Aguiar por Reprodução/Instagram

Ao anunciar a gestação, Arthur e Jheny fizeram questão de incluir os filhos na nova fase da família. “Agora somos 5. Eu, Arthur, Sophia, Gabriel e esse ser humaninho que já está entre nós!”, escreveram.

Sophia, de 7 anos, é filha de Arthur com a empresária Maíra Cardi. Já Gabriel, de 2 anos, é fruto do relacionamento do ator com Jheny.

O casal está junto desde 2023 e oficializou o casamento no civil em 18 de julho. A união foi celebrada posteriormente com uma festa intimista.

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