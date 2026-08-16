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Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciam nova gravidez: 'Agora somos 5'

Casal revelou que espera o terceiro filho da família e contou que decidiu esperar os primeiros meses para compartilhar a novidade

Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 13:55

Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciaram que estão esperando o segundo filho juntos Crédito: Reprodução

Arthur Aguiar e Jheny Santucci vão aumentar a família. O casal anunciou neste domingo (16) que está esperando o segundo filho juntos. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, pouco menos de um mês depois de os dois oficializarem a união no civil.

Na publicação, os dois contaram que algumas pessoas já desconfiavam da gravidez, mas preferiram aguardar os primeiros meses antes de confirmar a notícia publicamente. “Um novo coração bate por aqui. Uma nova vida, um novo capítulo da nossa família”, escreveram.

O casal também revelou como recebeu a descoberta. Segundo Arthur e Jheny, eles acreditavam que a família já estava completa e planejavam concentrar esforços na vida profissional antes de pensar em uma nova gravidez. “Deus tinha mais pra nós. Ele mostrou que cabia ainda mais amor”, afirmaram.

Arthur Aguiar 1 de 21

Ao anunciar a gestação, Arthur e Jheny fizeram questão de incluir os filhos na nova fase da família. “Agora somos 5. Eu, Arthur, Sophia, Gabriel e esse ser humaninho que já está entre nós!”, escreveram.

Sophia, de 7 anos, é filha de Arthur com a empresária Maíra Cardi. Já Gabriel, de 2 anos, é fruto do relacionamento do ator com Jheny.