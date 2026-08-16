Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciam nova gravidez: 'Agora somos 5'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 13:55
Arthur Aguiar e Jheny Santucci vão aumentar a família. O casal anunciou neste domingo (16) que está esperando o segundo filho juntos. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, pouco menos de um mês depois de os dois oficializarem a união no civil.
Na publicação, os dois contaram que algumas pessoas já desconfiavam da gravidez, mas preferiram aguardar os primeiros meses antes de confirmar a notícia publicamente. “Um novo coração bate por aqui. Uma nova vida, um novo capítulo da nossa família”, escreveram.
O casal também revelou como recebeu a descoberta. Segundo Arthur e Jheny, eles acreditavam que a família já estava completa e planejavam concentrar esforços na vida profissional antes de pensar em uma nova gravidez. “Deus tinha mais pra nós. Ele mostrou que cabia ainda mais amor”, afirmaram.
Arthur Aguiar
Ao anunciar a gestação, Arthur e Jheny fizeram questão de incluir os filhos na nova fase da família. “Agora somos 5. Eu, Arthur, Sophia, Gabriel e esse ser humaninho que já está entre nós!”, escreveram.
Sophia, de 7 anos, é filha de Arthur com a empresária Maíra Cardi. Já Gabriel, de 2 anos, é fruto do relacionamento do ator com Jheny.
O casal está junto desde 2023 e oficializou o casamento no civil em 18 de julho. A união foi celebrada posteriormente com uma festa intimista.