MOMENTO ESPERADO1

Arthur Aguiar e Jheny Santucci revelam reação ao descobrir segunda gravidez; veja vídeo

Casal tinha gravado um vídeo em maio, quando recebeu a notícia de que a família ganharia mais um integrante

Felipe Sena

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 17:12

Casal anunciou gravidez nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Arthur Aguiar e Jheny Santucci compartilharam um momento especial com os seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira (7) ao descobrirem que serão pais mais uma vez.

O casal, que já tem Gabriel, de 2 anos, publicou um vídeo gravado em maio, quando recebeu a confirmação da segunda gravidez.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci 1 de 10

A influenciadora contou que havia descoberto a gestação de Gabriel no dia 24 de maio e destacou a coincidência ao recordar o momento vivido ao lado de Arthur.

“24.05. Uma data que já carregava um dos maiores significados da minha vida. Foi em um 24.05 que eu descobri que estava grávida do Gab. E, anos depois, sabendo exatamente o que essa data representa pra mim, vivi tudo isso mais uma vez”, escreveu.

No entanto, desta vez, a descoberta aconteceu de forma diferente. “Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, estávamos juntos. Fizemos o teste juntos. Esperamos juntos. Descobrimos juntos. E vimos, lado a lado, a nossa vida mudar mais uma vez”, afirmou.

A influenciadora ainda revelou que os dois ainda aguardam ansiosamente para descobrir o sexo do bebê. “O mesmo 24.05, agora marcando o começo de uma nova história. Nossa família está crescendo e nós estamos imensamente felizes e gratos a Deus por nos confiar mais uma vidinha. Qual palpite de vocês? Menino ou menina?”, completou.

Apesar da gestação de ter sido descoberta, Arthur e Jheny optaram por não revelar a gravidez imediatamente. O anúncio do público aconteceu em 16 de agosto, quando a influenciadora explicou que preferiu aguardar os primeiros meses antes de contar aos seguidores.

“Alguns de vocês já tinham percebido, mas preferimos esperar passar os primeiros meses antes de anunciar que um novo coração bate por aqui. Uma nova vida, um novo capítulo da nossa família”, declarou.