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Arthur Aguiar e Jheny Santucci se beijam em chá revelação dias após anunciarem separação

Pais de Gabriel, ex-casal organizou evento intimista neste domingo (11)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 08:33

Jheny Santucci anuncia fim do casamento com Arthur Aguiar e apaga comunicado minutos depois.
Arthur Aguiar e Jheny Santucci Crédito: Reprodução

O ator Arthur Aguiar e a influenciadora Jheny Santucci surpreenderam os fãs neste domingo (11) ao se beijarem durante o chá revelação do segundo bebê do casal. O momento de carinho aconteceu apenas cinco dias após a empresária confirmar publicamente o fim do casamento dos dois.

Chá revelação do segundo filho de Arthur Aguiar e Jheny Santucci

Arthur Aguiar e Jheny Santucci se beijam em chá revelação dias após anunciarem separação por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar e Jheny Santucci se beijam em chá revelação dias após anunciarem separação por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar e Jheny Santucci se beijam em chá revelação dias após anunciarem separação por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar e Jheny Santucci se beijam em chá revelação dias após anunciarem separação por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar e Jheny Santucci se beijam em chá revelação dias após anunciarem separação por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar com os filhos e Jheny Santucci no casamento civil por Reprodução/Instagram
Recém-separados, Arthur Aguiar e Jheny Santucci descobrem sexo do segundo filho por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar e Jheny Santucci se beijam em chá revelação dias após anunciarem separação por Reprodução/Instagram
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Arthur Aguiar e Jheny Santucci se beijam em chá revelação dias após anunciarem separação por Reprodução/Instagram

Em um evento intimista, reservado apenas para a família, o ex-casal descobriu que está à espera de uma menina. A dinâmica da festa envolveu os pais de olhos vendados, sujando camisetas em branco com tinta. Ao tirarem as vendas, a cor rosa seria a confirmação do sexo da criança.

A comemoração contou com a presença do primogênito de Arthur e Jheny, Gabriel, de dois anos. Sophia, filha do ator com a ex-mulher Maíra Cardi, também participou da brincadeira com as tintas.

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Mais cedo, Jheny compartilhou com os seguidores a ansiedade pela festa. A empresária contou que optou por aguardar até o sexto mês de gestação para saber o sexo da bebê, contrariando o costume de descobrir logo nos primeiros meses de gravidez.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci falaram sobre dívidas e ação de despejo

Arthur Aguiar desabafa após memes por ação de despejo por Reprodução/Redes Sociais
Jheny Santucci se pronunciou após a jornalista Fábia Oliveira expor dívidas altas em cartões de Arthur Aguiar e ação de despejo de imóvel em Pinheiros por Reprodução/Redes Sociais
Jheny Santucci se pronunciou após a jornalista Fábia Oliveira expor dívidas altas em cartões de Arthur Aguiar e ação de despejo de imóvel em Pinheiros por Reprodução/Redes Sociais
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Arthur Aguiar desabafa após memes por ação de despejo por Reprodução/Redes Sociais

O beijo reacendeu os rumores de uma possível reconciliação. Na última terça-feira (6), Jheny usou as redes sociais para anunciar o término da relação, que chegou ao fim após três meses da oficialização da união no civil.

Na ocasião do anúncio, a influenciadora fez questão de negar que o motivo da separação estivesse ligado a supostos problemas financeiros enfrentados pelo campeão do BBB. Ela pediu privacidade e reforçou que o foco de ambos continuaria sendo a criação dos filhos.

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Tags:

chá Revelação Arthur Aguiar Arthur Aguiar E Jheny Santucci Jheny Santucci

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