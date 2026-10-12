REATARAM?

Arthur Aguiar e Jheny Santucci se beijam em chá revelação dias após anunciarem separação

Pais de Gabriel, ex-casal organizou evento intimista neste domingo (11)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 08:33

Arthur Aguiar e Jheny Santucci Crédito: Reprodução

O ator Arthur Aguiar e a influenciadora Jheny Santucci surpreenderam os fãs neste domingo (11) ao se beijarem durante o chá revelação do segundo bebê do casal. O momento de carinho aconteceu apenas cinco dias após a empresária confirmar publicamente o fim do casamento dos dois.

Chá revelação do segundo filho de Arthur Aguiar e Jheny Santucci 1 de 8

Em um evento intimista, reservado apenas para a família, o ex-casal descobriu que está à espera de uma menina. A dinâmica da festa envolveu os pais de olhos vendados, sujando camisetas em branco com tinta. Ao tirarem as vendas, a cor rosa seria a confirmação do sexo da criança.

A comemoração contou com a presença do primogênito de Arthur e Jheny, Gabriel, de dois anos. Sophia, filha do ator com a ex-mulher Maíra Cardi, também participou da brincadeira com as tintas.

Mais cedo, Jheny compartilhou com os seguidores a ansiedade pela festa. A empresária contou que optou por aguardar até o sexto mês de gestação para saber o sexo da bebê, contrariando o costume de descobrir logo nos primeiros meses de gravidez.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci falaram sobre dívidas e ação de despejo 1 de 3

O beijo reacendeu os rumores de uma possível reconciliação. Na última terça-feira (6), Jheny usou as redes sociais para anunciar o término da relação, que chegou ao fim após três meses da oficialização da união no civil.