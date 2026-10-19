Arthur Aguiar publica foto do reencontro de Rebeldes no velório de Lua Blanco e faz homenagem à ex-namorada

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Heider Sacramento
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 23:35
O reencontro de parte do elenco de Rebelde Brasil ganhou um registro emocionante nesta segunda-feira (19), durante a despedida de Lua Blanco, que morreu aos 39 anos. Arthur Aguiar publicou uma foto ao lado de antigos colegas da novela e fez uma homenagem à atriz, com quem namorou durante o período em que trabalharam juntos na produção da Record.
Na imagem, o ator aparece ao lado de Chay Suede, Micael Borges, Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak. Na legenda, Arthur contou que os últimos dias foram difíceis e lamentou que o reencontro tenha acontecido apenas após a morte da artista.
“Esse reencontro merecia ter acontecido com ela em vida, mas infelizmente só aconteceu hoje, por causa da despedida”, escreveu.
O ator também destacou a importância de Lua para o grupo e explicou por que decidiu publicar uma foto sorrindo, mesmo em meio ao luto. Segundo ele, a atriz gostaria de ver aquele registro dessa forma.
“Apesar de hoje, na hora da despedida, a gente ter chorado, se abraçado, orado e agradecido, nós decidimos tirar essa foto sorrindo, SIM, sorrindo, porque era assim que ela gostaria de ver uma foto desse nosso reencontro”, afirmou.
Na publicação, o artista ainda descreveu a colega como alguém que iluminava a vida das pessoas ao redor. “A Lua foi única, foi marcante e estará para sempre na nossa memória”, declarou.
Lua Blanco
Ao encerrar a mensagem, Arthur afirmou que a atriz permanecerá presente na memória e no coração dos antigos colegas de elenco. “Um beijo carinhoso dos seus eternos rebeldes! Te amamos!”, escreveu.
Lua Blanco ficou conhecida nacionalmente ao interpretar Roberta Messi em Rebelde Brasil, exibida entre 2011 e 2012. A atriz morreu no domingo (18), após enfrentar um câncer no intestino. Sua despedida reuniu familiares, amigos e artistas que fizeram parte de sua trajetória.