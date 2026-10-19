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Arthur Aguiar publica foto do reencontro de Rebeldes no velório de Lua Blanco e faz homenagem à ex-namorada

Ator compartilhou registro ao lado de Chay Suede, Micael Borges, Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak e afirmou que a atriz estará para sempre na memória do grupo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 23:35

Arthur Aguiar publicou uma foto ao lado de Chay Suede, Micael Borges, Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak
Arthur Aguiar publicou uma foto ao lado de Chay Suede, Micael Borges, Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak Crédito: Reprodução

O reencontro de parte do elenco de Rebelde Brasil ganhou um registro emocionante nesta segunda-feira (19), durante a despedida de Lua Blanco, que morreu aos 39 anos. Arthur Aguiar publicou uma foto ao lado de antigos colegas da novela e fez uma homenagem à atriz, com quem namorou durante o período em que trabalharam juntos na produção da Record.

Na imagem, o ator aparece ao lado de Chay Suede, Micael Borges, Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak. Na legenda, Arthur contou que os últimos dias foram difíceis e lamentou que o reencontro tenha acontecido apenas após a morte da artista.

“Esse reencontro merecia ter acontecido com ela em vida, mas infelizmente só aconteceu hoje, por causa da despedida”, escreveu.

O ator também destacou a importância de Lua para o grupo e explicou por que decidiu publicar uma foto sorrindo, mesmo em meio ao luto. Segundo ele, a atriz gostaria de ver aquele registro dessa forma.

“Apesar de hoje, na hora da despedida, a gente ter chorado, se abraçado, orado e agradecido, nós decidimos tirar essa foto sorrindo, SIM, sorrindo, porque era assim que ela gostaria de ver uma foto desse nosso reencontro”, afirmou.

Na publicação, o artista ainda descreveu a colega como alguém que iluminava a vida das pessoas ao redor. “A Lua foi única, foi marcante e estará para sempre na nossa memória”, declarou.

Lua Blanco

Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebelde' por Divulgação/Record TV
Informações sobre o velório de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Comunicado sobre a morte da atriz Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) por Divulgação
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
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Lua Blanco por Reprodução/Instagram

Ao encerrar a mensagem, Arthur afirmou que a atriz permanecerá presente na memória e no coração dos antigos colegas de elenco. “Um beijo carinhoso dos seus eternos rebeldes! Te amamos!”, escreveu.

Lua Blanco ficou conhecida nacionalmente ao interpretar Roberta Messi em Rebelde Brasil, exibida entre 2011 e 2012. A atriz morreu no domingo (18), após enfrentar um câncer no intestino. Sua despedida reuniu familiares, amigos e artistas que fizeram parte de sua trajetória.

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