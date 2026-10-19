LUTO

Arthur Aguiar publica foto do reencontro de Rebeldes no velório de Lua Blanco e faz homenagem à ex-namorada

Ator compartilhou registro ao lado de Chay Suede, Micael Borges, Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak e afirmou que a atriz estará para sempre na memória do grupo

Heider Sacramento

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 23:35

Arthur Aguiar publicou uma foto ao lado de Chay Suede, Micael Borges, Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak Crédito: Reprodução

O reencontro de parte do elenco de Rebelde Brasil ganhou um registro emocionante nesta segunda-feira (19), durante a despedida de Lua Blanco, que morreu aos 39 anos. Arthur Aguiar publicou uma foto ao lado de antigos colegas da novela e fez uma homenagem à atriz, com quem namorou durante o período em que trabalharam juntos na produção da Record.

Na imagem, o ator aparece ao lado de Chay Suede, Micael Borges, Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak. Na legenda, Arthur contou que os últimos dias foram difíceis e lamentou que o reencontro tenha acontecido apenas após a morte da artista.

“Esse reencontro merecia ter acontecido com ela em vida, mas infelizmente só aconteceu hoje, por causa da despedida”, escreveu.

O ator também destacou a importância de Lua para o grupo e explicou por que decidiu publicar uma foto sorrindo, mesmo em meio ao luto. Segundo ele, a atriz gostaria de ver aquele registro dessa forma.

“Apesar de hoje, na hora da despedida, a gente ter chorado, se abraçado, orado e agradecido, nós decidimos tirar essa foto sorrindo, SIM, sorrindo, porque era assim que ela gostaria de ver uma foto desse nosso reencontro”, afirmou.

Na publicação, o artista ainda descreveu a colega como alguém que iluminava a vida das pessoas ao redor. “A Lua foi única, foi marcante e estará para sempre na nossa memória”, declarou.

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Ao encerrar a mensagem, Arthur afirmou que a atriz permanecerá presente na memória e no coração dos antigos colegas de elenco. “Um beijo carinhoso dos seus eternos rebeldes! Te amamos!”, escreveu.