CULTURA

Artista baiano Hugo Canuto leva história dos Orixás retratados em contos para a China

Hugo integra a comitiva brasileira e apresenta ‘Tales of the Orishas’, edição internacional de Contos dos Orixás, publicada em inglês pela Abrams ComicArts

Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 15:28

Vencedor do Troféu HQ Mix na categoria Relevância Internacional neste ano, artista baiano Hugo Canuto participa da Feira Internacional do Livro Infantil de Xangai Crédito: Divulgação/Reprodução| Redes Sociais

Artista baiano integra comitiva brasileira na Feira Internacional do Livro Infantil de Xangai e prepara livro sobre Yemanjá.

Vencedor do Troféu HQ Mix na categoria Relevância Internacional neste ano, o artista baiano Hugo Canuto participa da Feira Internacional do Livro Infantil de Xangai, na China, entre os dias 13 e 15 de novembro de 2026.

Contos de Hugo Canuto 1 de 8

Hugo integra a comitiva brasileira e apresenta “Tales of the Orishas”, edição internacional de Contos dos Orixás, publicada em inglês pela Abrams ComicArts, a convite do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Cultura.

A programação inclui conversas com autores chineses sobre quadrinhos e graphic novels, no dia 14 de novembro, das 10h às 11h30, no Palco Multimídia na Zona Híbrida da feira. Canudo participará ainda de sessões de autógrafos e encontros com autores e editoras internacionais. A comitiva reúne autorias como Cristino Wapichana, Roger Mello, Irena Freitas e Bia Melo.

Da Bahia para o mundo

Nascido em Salvador, o arquiteto e artista visual é o criador da série de livros “Contos dos Orixás” e “A Canção de Mayrube”. O projeto iniciado, em 2016, soma cerca de 30 mil exemplares impressos, distribuídos entre três livros, tres artbooks e a edição internacional, lançada pela editora Abrams Comic Arts, dos EUA, onde sua obra consta em exibição no acervo National Musem of African American History and Culture (NMAAHC), localizado em Washington, D.C.

Livros de Hugo Canuto

Nas páginas dos contos do artistas, as histórias de Xangô, Oxum, Ogum e Yemanjá encontram leitores de diferentes gerações. Assim, Canuto leva sua vivência como adepto do Candomblé para as páginas dos livros.

Prêmios

Além do HQ Mix 2026 de Relevância Internacional, a trajetória de Canuto reúne premiações no Gylph Awards e no Troféu Angelo Agostini. além de indicações ao Prêmio Jabuti e o Dwayne McDuffie, dedicado a diversidade nos quadrinhos, do qual foi o primeiro autor brasileiro a participar.

Novo lançamento: Yemanjá, a Mãe das Águas

O percurso de publicações do artista começa um novo ciclo com “Yemanjá, a Mãe das Águas”, próximo volume de Contos dos Orixás, com lançamento previsto para o início de 2027 pela editora Trem Fantasma.

Em produção e viabilizado por financiamento coletivo na plataforma Catarse, o livro terá uma de suas histórias desenhada por Marília Marz, chargista da Folha de S.Paulo e autora premiada pela obra Indivisível, sobre a memória negra do bairro da Liberdade, em São Paulo.

Entre o encantamento e o mistério, a nova obra percorre diferentes arquétipos e qualidades de Yemanjá, mãe, esposa, guerreira e rainha; e seus enredos com outras divindades, como Ogum, Xangô e Oxum.

Narrativas ancestrais em circulação

Em 2026, Canuto esteve duas vezes no Canadá, como convidado dos festivais de quadrinhos de Montreal e Toronto, apresentando ao público internacional a edição em inglês de “Contos dos Orixás”.

Sua trajetória inclui ainda a participação em Angola, como convidado da celebração dos 20 anos do festival Luanda Cartoon, e atividades em universidades na Alemanha e em Portugal.

Na Amazônia, ministrou aulas para crianças em aldeias do povo Wayana, no território da Guiana Francesa, na fronteira com o Brasil. A participação do artista em Xangai amplia esse percurso, colocando as narrativas dos orixás em contato com novos leitores e profissionais do mercado editorial internacional.

Confira agenda completa de Hugo Canuto:

- FLICA — Cachoeira (BA): exposição Contos dos Orixás — Narrativas Ancestrais em Quadrinhos, de 5 a 7 de novembro de 2026.

- FIQ — Belo Horizonte (MG): participação como autor convidado no festival, realizado de 4 a 8 de novembro de 2026.