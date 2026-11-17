NATAL

Árvore de Natal artesanal com rolhas de vinho é fácil de fazer, reaproveita até 150 peças e oferece decoração econômica para casa

Com 100 a 150 rolhas de vinho, você pode criar uma decoração natalina artesanal, econômica e sustentável para sua casa



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 20:20

Árvore de Natal artesanal feita com rolhas de vinho é uma alternativa econômica e sustentável para decorar a casa Crédito: Foto: Imagem gerada por IA

As rolhas de vinho que ficam esquecidas em gavetas e armários podem ganhar uma nova utilidade durante as festas de fim de ano. Em vez de descartar o material, você pode transformá-lo em uma árvore de Natal artesanal, uma alternativa econômica para decorar diferentes ambientes da casa.

A ideia utiliza entre 100 e 150 rolhas, dependendo do tamanho desejado para o enfeite. Com uma base de papelão ou isopor, cola de silicone quente e uma estrela decorativa, é possível montar uma peça personalizada sem precisar comprar uma árvore pronta.

Árvore de Natal de rolha 1 de 3

Além de ajudar a economizar na decoração natalina, o projeto incentiva o reaproveitamento de materiais e permite criar um enfeite com aparência rústica. A peça pode ser colocada sobre mesas, aparadores, estantes e outros espaços internos.

Quais materiais são necessários para fazer uma árvore de Natal com rolhas?

Antes de começar a montagem, é importante separar todos os materiais. A quantidade de rolhas pode variar conforme a altura e a largura da estrutura, mas a recomendação é reservar entre 100 e 150 unidades para um modelo tradicional.

Confira o que você vai precisar:

100 a 200 rolhas de vinho: utilizadas para formar os galhos e preencher a estrutura;

Cone de papelão grosso ou isopor: funciona como base e sustentação da árvore;

Pistola de cola quente: facilita a aplicação do adesivo;

Bastões de silicone: utilizados para fixar as rolhas;

Estrela decorativa: serve para finalizar o topo da peça.

Uma dica é separar rolhas de tamanhos e tonalidades semelhantes. Isso ajuda a criar uma aparência mais uniforme, embora misturar diferentes modelos também seja uma opção para quem prefere uma decoração mais descontraída.

Como fazer árvore de Natal com rolhas de vinho?

A montagem da árvore artesanal não exige técnicas avançadas de artesanato. O principal cuidado está na distribuição das rolhas, que precisam ficar bem posicionadas para formar o desenho de um pinheiro.

Veja o passo a passo:

1. Prepare a base da árvore

Comece posicionando o cone de papelão ou isopor sobre uma superfície plana. Essa estrutura será responsável por sustentar as rolhas e determinar o formato final do enfeite.

Se utilizar papelão, escolha uma opção mais firme para evitar que a árvore perca o formato durante a montagem.

2. Cole a primeira camada de rolhas

Aplique cola quente na lateral de cada rolha e comece a fixá-las ao redor da parte inferior do cone.

Essa primeira fileira funciona como a base da árvore. Por isso, procure distribuir as peças de maneira equilibrada, mantendo uma distância semelhante entre elas.

3. Alterne a posição das rolhas

Com cola quente, uma base de papelão e rolhas de cortiça, é possível montar um enfeite natalino em casa Crédito: (Foto: Bastian Riccardi/ Pexels

Nas camadas seguintes, alterne a orientação e a disposição das rolhas. A estratégia ajuda a preencher os espaços vazios e proporciona mais volume à decoração.

Também é possível variar a posição das peças para criar um efeito visual mais natural.

4. Diminua a quantidade em direção ao topo

Continue colando as rolhas em fileiras, reduzindo gradualmente a quantidade utilizada conforme a estrutura fica mais estreita.

O objetivo é formar um desenho triangular, semelhante ao de uma árvore de Natal tradicional. No final, coloque uma estrela para complementar.

Vale a pena fazer uma árvore de Natal com rolhas?

Para quem já possui uma quantidade de rolhas guardadas em casa, a ideia pode representar uma economia interessante, principalmente porque boa parte dos materiais necessários pode ser reaproveitada.

O principal investimento fica por conta da base, da cola e dos detalhes decorativos. O custo final depende do tamanho escolhido e dos itens que você já tem disponíveis.

Outro ponto positivo é a possibilidade de criar uma peça exclusiva, diferente dos enfeites industrializados encontrados nas lojas.

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