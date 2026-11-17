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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 20:20
As rolhas de vinho que ficam esquecidas em gavetas e armários podem ganhar uma nova utilidade durante as festas de fim de ano. Em vez de descartar o material, você pode transformá-lo em uma árvore de Natal artesanal, uma alternativa econômica para decorar diferentes ambientes da casa.
A ideia utiliza entre 100 e 150 rolhas, dependendo do tamanho desejado para o enfeite. Com uma base de papelão ou isopor, cola de silicone quente e uma estrela decorativa, é possível montar uma peça personalizada sem precisar comprar uma árvore pronta.
Árvore de Natal de rolha
Além de ajudar a economizar na decoração natalina, o projeto incentiva o reaproveitamento de materiais e permite criar um enfeite com aparência rústica. A peça pode ser colocada sobre mesas, aparadores, estantes e outros espaços internos.
Antes de começar a montagem, é importante separar todos os materiais. A quantidade de rolhas pode variar conforme a altura e a largura da estrutura, mas a recomendação é reservar entre 100 e 150 unidades para um modelo tradicional.
Confira o que você vai precisar:
Uma dica é separar rolhas de tamanhos e tonalidades semelhantes. Isso ajuda a criar uma aparência mais uniforme, embora misturar diferentes modelos também seja uma opção para quem prefere uma decoração mais descontraída.
A montagem da árvore artesanal não exige técnicas avançadas de artesanato. O principal cuidado está na distribuição das rolhas, que precisam ficar bem posicionadas para formar o desenho de um pinheiro.
Veja o passo a passo:
Comece posicionando o cone de papelão ou isopor sobre uma superfície plana. Essa estrutura será responsável por sustentar as rolhas e determinar o formato final do enfeite.
Se utilizar papelão, escolha uma opção mais firme para evitar que a árvore perca o formato durante a montagem.
Aplique cola quente na lateral de cada rolha e comece a fixá-las ao redor da parte inferior do cone.
Essa primeira fileira funciona como a base da árvore. Por isso, procure distribuir as peças de maneira equilibrada, mantendo uma distância semelhante entre elas.
Nas camadas seguintes, alterne a orientação e a disposição das rolhas. A estratégia ajuda a preencher os espaços vazios e proporciona mais volume à decoração.
Também é possível variar a posição das peças para criar um efeito visual mais natural.
Continue colando as rolhas em fileiras, reduzindo gradualmente a quantidade utilizada conforme a estrutura fica mais estreita.
O objetivo é formar um desenho triangular, semelhante ao de uma árvore de Natal tradicional. No final, coloque uma estrela para complementar.
Para quem já possui uma quantidade de rolhas guardadas em casa, a ideia pode representar uma economia interessante, principalmente porque boa parte dos materiais necessários pode ser reaproveitada.
O principal investimento fica por conta da base, da cola e dos detalhes decorativos. O custo final depende do tamanho escolhido e dos itens que você já tem disponíveis.
Outro ponto positivo é a possibilidade de criar uma peça exclusiva, diferente dos enfeites industrializados encontrados nas lojas.
A árvore de Natal com rolhas de vinho também pode ser uma atividade artesanal para fazer em família, reunindo criatividade e reaproveitamento de materiais durante a preparação para as festas.